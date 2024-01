Zvýšená odolnost a vyměnitelná baterie jako přednost. Samsung ukázal Galaxy Xcover7 a tablet Tab Active5

Samsung dnes oznámil dvě nová odolná zařízení, smartphone Galaxy Xcover7 a tablet Galaxy Tab Active5. Obě zařízení jsou přímo navržená do extrémních podmínek, obě mají zvýšenou odolnost, mezigeneračně vyšší výpočetní výkon a podporují 5G sítě.



Samsung oznámil odolný Xcover a odolný tablet řady Tab Active

Galaxy Xcover7 dostal do výbavy 6,6" TFT displej s rozlišením Full HD+. Displej má režim vysoké citlivost, takže jej můžete ovládat i přes pracovní rukavice (s tloušťkou do 2 mm). Do těla o rozměrech 169 × 80 × 10,2 mm se dostala uživatelsky vyměnitelná 4 050mAh baterie. Můžete ji nabíjet přes USB-C konektor nebo přes POGO piny na boku telefonu. Stejně jako dodatečné baterie k telefonu, musíte i nabíječky obojího typu dokoupit samostatně. Telefon váží 240 gramů a splňuje odolnostní normy IP68 a MIL-STD810H. Displej chrání sklo Gorilla Glass Victus+.

Telefon pohání neznámý 6nm osmijádrový procesor, zřejmě se bude jednat o Mediatek Dimensity 6100+. Na 6GB operační paměť navazuje 128GB úložiště, které rozšíříte microSD kartami. Na zádech je umístěný 50Mpx fotoaparát (F1.8) s přisvětlovací diodou, nad displejem pak čeká 5Mpx selfie s fixním ostřením. Telefon se nabízí jako DualSIM (jeden slot + eSIM), a připojíte si do něj i vlastní sluchátka přes 3,5mm jack. Čtečka otisků mu bohužel chybí, k dispozici je jen odemknutí obličejem. Zvuk obohacuje režim Dolby Atmos, a za zmínku ještě stojí programovatelná klávesa Xcover Key.

Galaxy Xcover7 se bude v Česku nabízet ve druhé polovině ledna za 8 999 Kč.

Tablet poběží i bez baterie

Druhou novinkou je odolný tablet Galaxy Tab Active5, který využívá 8" TFT displej s rozlišením WUXGA, poměrem stran 16:10 a zvýšenou citlivostí na dotyky. Displej kryje sklo Gorilla Glass 5. Tablet je postavený na neznámém 5nm osmijádrovém čipsetu, v rámci konektivity mu nechybí 5G, Bluetooth 5.3, NFC ani Wi-Fi 6. 13Mpx fotoaparát na zádech s LED přisvětlením je primárně určen pro „skenování“ dokumentů, 5Mpx selfie zase využijete pro konferenční hovory.



I Galaxy Tab Acitve5 je možné ovládat v pracovních rukavicích. V případě trvalých instalacích může zařízení fungovat jen na nabíječku bez vložené baterie

Tablet podporuje zvýšenou odolnost IP68 a také americkou armádní normu MIL-STD810H. Zvýšenou odolnost IP68 má i stylus S Pen, který je společně s odolným krytem přibalený přímo v základním balení. Stejně jako u výše uvedeného smartphonu, podporuje i tablet zabezpečené režimy Samsung Knox a Samsung Knox Vault, oproti výše uvedenému telefonu je však navíc čtečka otisků prstů.

Tablet nabijete opět přes USB-C nebo boční POGO piny, akumulátor má kapacitu 5 050 mAh. V režimu No Battery jej lze používat bez baterie, a to pouze při připojení k síťové nabíječce. Obě novinky od Samsungu mají zvýšenou hlasitost reproduktorů, programovatelná tlačítka, funkci pro snadné čtení čárových kódů a také spoustu možností propojení a sdílení dat s počítačem, např. přes aplikaci Link to Windows. K dispozici mají i emulátor desktopového prostředí, byť přesné detaily k této funkci zatím nemáme.

Tablet, nejen pro pracovní využití, se bude v Česku nabízet ve druhé polovině ledna. Tablet se bude prodávat se 6GB RAM a 128GB úložištěm a to ve dvou variantách. Wi-Fi verze vyjde na 11 999 Kč, 5G varianta tabletu vyjde na 13 999 Kč.