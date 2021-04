Známe základní parametry displejů Galaxy Z Fold3. Vnější panel se zmenší

Na internet se dostaly první informace týkající se displejů pro připravovaný Galaxy Z Fold3 od Samsungu. Loňský Galaxy Z Fold2 měl na vnější straně 6,2" displej, jeho nástupce však zřejmě dostane pouze 5,4" AMOLED panel. Displej má při poměru stran 25:9 nabídnout rozlišení 2 260 × 816 pixelů. Samsung tím bude chtít zřejmě ve všech ohledech upřednostnit vnitřní skládací displej, zatímco ten vnější začne pomalu ztrácet na významu. Jako částečná náhrada za menší vnější displej má být jeho 120Hz obnovovací frekvence.

Vnitřní skládací displej má mít úhlopříčku 7,7 palce, a to při poměru stran 4,3:2. Nad případnou podporou dotykového pera S Pen zatím stále visí otazník. Nevsázíme příliš na to, že by bylo pero přímo zabudované do těla skládačky, Samsung by však mohl použít stejné řešení jako u Galaxy S21 Ultra. Stylus byste přenášeli samostatně, a my pevně doufáme, že bude S Pen tentokrát magnetický, aby jej bylo možné přichytit na rám skládačky při přenášení.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold2:

Podle informací z února by mohly nové skládačky od Samsungu dorazit na trh již v červnu, mnohem pravděpodobnější je však premiéra v tradičním srpnovém termínu, který by byl, kvůli letošní očekávané absenci novinky řady Galaxy Note, úplně prázdný. Jakmile budou známy další detaily k chystaným skládačkám od Samsungu, budeme vás informovat.

Zdroj Twitter