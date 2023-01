Známe novinky nadstavby One UI 5.1 od Samsungu. To hlavní zůstává, přibudou jen drobnosti

Společně s telefony řady S23 představí Samsung novou verzi grafické nadstavby One UI 5.1, která se dostane i na stávající smartphony. Nová verze One UI se soustředí primárně na funkční vylepšení. Design prostředí zůstává stejný, sahat se bude jen a detaily. Přesto mohou být některé funkce, kvůli omezení hardwaru, dostupné jen u některých modelů řady Galaxy.

Ve fotoaparátu přibude možnost pro rychlejší úpravu odstínu, tlačítko se objeví na kraji displeje. Z nabídky pokročilé je nově k dispozici přímý přístup k aplikaci Expert RAW.



Samsung připravuje nadstavbu One UI 5.1, která však nebude mít tolik novinek jako při přechodu na One UI 5.0. Do prostředí se dostanou spíše jen drobné přídavky, které jsou určeny specifickým kategoriím uživatelů

Galerie nově podporuje pokročile vyhledávání více osob či věcí najednou, z fotek automaticky zmizí stíny a odrazy, aplikace navíc doporučí fotografie členů vaši rodiny, které uloží do tzv. rodinného alba. Ty můžete následně snadno a rychle sdílet, na každého člena (max 6 osob) se počítá s kvótou 5 GB dat na cloudu.

Dynamické tapety a automatizace

Při focení v režimu AR Emoji přibyly nové emotikony, v režimu AR Doodles může zase kresbu libovolně přesouvat a efektivněji mazat. Do systému se dostanou dva nové widgety, jeden eviduje baterii telefonu a připojených zařízení, druhý se zaobírá počasím. Tapet na pozadí a zamykací obrazovce můžete mít nastaveno více, aplikují se v závislosti na vašich aktuálních aktivitách. Na výběr jsou např. tapety pro práci, sport a pro různé další režimy. Po spuštění režimu V letadle nebo při aktivaci Mobilního hotspotu mohou být nově aktivovány i předem připravené skripty týkající se automatizace některých funkcí.

Poznámky Samsung Notes může upravovat více lidí současně, do sdílených alb, poznámek a kalendářů lze pozvat další osoby pomocí odkazu. Hudbu, např. ze Spotify prostřednictvím Chromecastu, lze přesměrovat na vybrané Wi-Fi reproduktory, rozečtené webové stránky ze smartphonu si můžete zobrazit v internetovém prohlížeči počítače. DeX nepatrně vylepšil vizuální práci s více aplikacemi najednou, v horní části nastavení telefonu se zobrazí „užitečné“ návrhy. Při nastavování nového telefonu lze využít pro přenos dat ze starého do nového zobrazený QR kód.

Změny v nadstavbě od Samsungu tedy budou jen kosmetické, a pokud se na váš telefon One UI 5.1 nedostane, o nic podstatné nepřijdete. Na druhou stranu můžeme očekávat, že se nadstavba dostane na velmi podobný počet zařízení, jako u One UI 5.0, a že i tentokrát bude její distribuce do smartphonů velmi rychlá. Samsungu bude k hromadnému nasazení aktualizace zřejmě stačit jen pár týdnů. Kdy však updaty začnou, zatím nevíme.

Představení nadstavby One UI 5.0 od Samsungu:

Zdroj: WinFuture