Zkontrolujte si, jak dlouhou softwarovou podporu má váš Samsung. Mohou to být tři, ale klidně i sedm let

Většina výrobců smartphonů postupem času zjistila, že o zákazníka mohou na trhu soutěžit nejen pomocí funkcí a hardwaru, ale také příkladnou softwarovou podporou. Zatímco ještě před pár lety byla zejména u androidových telefonů normou dvouletá podpora, teď se u některých modelů dostáváme i víc než na trojnásobek.

Cestou pravidelných bezpečnostních updatů i mnohaletých větších funkčních aktualizací se u svých modelů Galaxy vydal i Samsung. Ještě před pěti lety svým vlajkovým telefonům garantoval pouze tříletou podporu, majitelé současných topmodelů se mohou připravit na 7 let aktualizací. To je opravdový posun a vzhledem k výkonnosti a nadčasovosti hardwaru dává dokonalý smysl.

Zdaleka nejde jen o nové funkce související obvykle s další generací operačního systému, ale také pravidelné updaty, které chrání před množstvím bezpečnostních hrozeb. Veškeré updaty jsou samozřejmě zdarma a i po jejich instalaci má uživatel ve svém telefonu všechno nastavení tak, jak je zvyklý.

Jak v telefonu najdu verzi Androidu a softwaru

Samotný postup aktualizace je dnes velmi jednoduchý. Buď vás na novou dostupnou verzi upozorní notifikace, nebo se stačí podívat do nastavení přístroje, a to konkrétně do položky Aktualizace softwaru – Stáhnout a instalovat. V další položce hlavní nabídky nastavení O telefonu – Informace o softwaru pak naleznete údaj o verzi softwaru, zejména je zde důležitá poslední položka Úroveň opravy zabezpečení Android, kde zjistíte, jakého data jsou bezpečnostní záplaty. Obvyklý interval oprav jsou každé dva měsíce.

Společnost Google vydává novou verzi systému Android každý rok, Samsung pak nad Androidem připravuje vlastní nadstavbu One UI. Číselné označení spolu nekoresponduje – aktuální verzi Androidu 15 odpovídá One UI 7, které ale bude představeno až v příštím roce. Současné Samsungy tak běží na Androidu 14 a One UI 6, resp. její desetinové aktualizaci One UI 6.1.

V čem má Samsung chvályhodný přístup proti některým jiným androidovým značkám, je softwarová podpora napříč portfoliem, bez ohledu na to, zda jde o špičkový model, nebo levný model. Mnohaleté podpory se tak dočká jak skládací telefon za 40 tisíc, tak stejně i základní model řady Galaxy A za pár tisíc. Přesnou délku podpory pro váš konkrétní model si ověříte v následující tabulce.

Tabulka délky softwarové podpory pro jednotlivé modely Samsung Galaxy:

7 let 6 let 4 roky 3 roky Galaxy Z Fold6 Galaxy A16 5G Galaxy S23 Galaxy S20 Galaxy Z Flip6 Galaxy S23+ Galaxy S20+ Galaxy S24 Galaxy S23 Ultra Galaxy S20 Ultra Galaxy S24+ Galaxy S23 FE Galaxy S20 FE Galaxy S24 Ultra Galaxy S22 Galaxy S10 Galaxy S24 FE Galaxy S22+ Galaxy S10+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S10e Galaxy S21 Galaxy S10 Lite Galaxy S21+ Galaxy Note 20 Galaxy S21 Ultra Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Z Flip5 Galaxy Note 10 Galaxy Z Fold5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Z Flip4 Galaxy Note 10 Lite Galaxy Z Fold4 Galaxy A72 Galaxy Z Flip3 Galaxy A71 Galaxy Z Flip3 Galaxy A52 Galaxy A55 Galaxy A51 Galaxy A54 Galaxy Z Fold2 Galaxy A53 Galaxy Z Fold Galaxy A73 Galaxy Z Flip 5G Galaxy A35 Galaxy A34 Galaxy A33 Galaxy A24 Galaxy A15 5G

Zdroj: Samsung Newsroom