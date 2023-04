Zisk Samsungu se propadl o 95 %. Polovodičová divize je ve velké ztrátě, nezachránila to ani řada Galaxy S23

Samsung zažil rekordní propad zisků, který nepamatuje 14 let. Příjmy mezi lednem a březnem letošního roku klesly meziročně sice jen o 18 procent, u zisků však Samsung registruje neuvěřitelný propad o 95 procent! Ze 14,12 trilionů wonů v prvním čtvrtletí loňského roku spadl Samsung až na 0,64 trilionu wonů.

A zatímco dříve celý konglomerát táhnula zejména výroba polovodičových komponent, tentokrát se nejvíce dařilo mobilní divizi MX, která je ve finančních výkazech spojená se síťovými prvky pod označení „DX“. Prodeje smartphonů meziročně poklesly o dvě procenta, ovšem oproti oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly téměř o pětinu.



Samsung zažil strmý pád zisků. Smartphonům se dařilo, polovodiče pohořely na celé čáře (Zdroj: GSMarena)

Za zvýšenými prodeji lze vidět zejména řadu Galaxy S23, které se dařilo i přesto, že zájem o běžné telefony nepatrně opadl. A nedařilo se ani tabletům a nositelnostem, které delší dobu zůstávají víceméně na stejných číslech. Průměrná cena smartphonu od Samsungu činila v letošním prvním čtvrtletí 325 dolarů, tj. cca 7 tisíc korun.

Největším propadakem se stala polovodičová divize, která zajišťuje výrobu polovodičových komponent pro velkou část smartphonů na trhu. Po loňských výnosech 8,45 trilionů wonů nikdo nečekal strmý propad 4,58 trilionů wonů do mínusu. Poptávka po komponentách se zastavila, k lepšímu nepřispěla ani vysoká inflace či přebytečné skladové zásoby u jednotlivých odběratelů, kteří se pro jistotu předzásobili. Vůbec poprvé v moderní historii musel Samsung omezit kvůli malé poptávce omezit výrobu paměťových čipů. Nemělo by to však nijak omezit jeho plánované budoucí investice.

