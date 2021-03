Zemětřesení v řadě Galaxy A! Tři nová áčka od Samsungu se už nebojí vody

Samsung dnes formálně potvrdil informační úniky z posledních týdnů. Na tiskové akci Galaxy Unpacked představil tři nové modely řady Galaxy A, která zažívá zajímavou transformaci. Samsung již v loňském roce začal u „áček“ nabízet prémiové funkce řady Galaxy S, a tomto trendu pokračuje i letos. Jen v mnohem větší míře. Do letošních „áček“ se tak dostává zvýšená odolnost IP67, stereo reproduktory od AKG, optická stabilizace obrazu či teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. U dřívějších áček věci nevídané...

Nové telefony jsou celkem tři, prakticky se však jedná jen o dvě novinky s tím, že u Galaxy A52 se do prodeje dostane LTE i 5G verze. Výbava obou „áček“ je oproti loňsku o dost zajímavější, úvodní ceny přitom zůstávají na stejné úrovni jako u loňský Galaxy A51 a Galaxy A71. Samsung navíc vyzdvihuje minimálně čtyři roky bezpečnostních aktualizací systému a také tři budoucí generace Androidu. Telefony přitom startují s aktuálně nejnovějším Androidem 11.

Galaxy A52: v Česku v LTE i 5G verzi

Celoplastový smartphone o rozměrech 160 × 75 × 8,4 mm váží 189 gramů. Přední část vyplňuje 6,5" Infinity-O displej typu Super AMOLED s rozlišením FHD+ (2 400 × 1 080 pix). Klíčovou novinkou displeje je vyšší obnovovací frekvence, u LTE varianty počítejte s 90Hz panelem, u 5G varianty se dočkáme dokonce 120 Hz! Oproti „eskové“ řadě není frekvence displeje adaptivní, panely tedy běží celou dobu fixně na 90/120 Hz, popř. na základních 60 Hz. Vyšší obnovovací frekvence bude u telefonů aktivní hned po vybalení z krabice.



Podívejte se na rozdíly ve specifikacích mezi Galaxy A52 (vlevo) a Galaxy A52 5G

Do výbavy se dostal i vylepšený filtr modrého světla „Pohodlí pro oči“, který není jen softwarovou nadstavbou, ale je k němu potřeba i speciální technologie displeje. Panel má oproti loňsku vyšší maximální jas (800 vs. 600 nitů), který se aktivuje automaticky, pokud intenzita světla v okolí překročí hranici 20 tisíc luxů. Součástí displejů je i optická čtečka otisků prstů. Odolnost zobrazovacího panelu zajišťuje sklo Gorilla Glass 5.

Toto jsou největší displejové novinky u nových „áček“:

Na matných zádech jsou připraveny čtyři fotoaparáty. Hlavní 64MPx snímač se může pyšnit optickou stabilizací obrazu. Pomáhat mu bude 12MPx širokáč, 5MPx makro a 5MPx snímač určený k rozmazání pozadí. Hlavní foťák slučuje čtyři pixely do jednoho, optická stabilizace zase umožní v nočním režimu skládat až 12 fotek s maximální dobou závěrky 7s (stativ), resp. 5s (z ruky). Maximální rozlišení natáčených videí je 4K s 30 fps, nezapomnělo se ani na režim Pro Video či Single Take. Selfie kamerka umístěná v displejovém průstřelu nabídne rozlišení 32 MPx.

Samsung Galaxy A52 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 189 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (8× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Vítanou novinkou je zvýšená odolnost IP67, která zaručí, že telefon přežije až půl hodiny jeden metr pod vodní hladinou. Do výbavy se dostaly i stereo reproduktory. Ke spodnímu repráčku se přidá, ve stylu řady Galaxy S, i ten nad displejem, a to včetně efektu prostorového audia Dolby Atmos. Baterii o kapacitě 4 500mAh dobijete až 25 Watty (výrobce uvádí výdrž až dva dny na jedno nabití), nedílnou součástí základní krabice bude 15W adaptér. S kabelovými sluchátky se však tentokrát nepočítá.

Novinky kladou důraz na ekosystém Galaxy:

Čipset se u obou variant telefonů liší. LTE verze poběží na Snapdragonu 720G, 5G varianta dostala Snapdragon 750G. Oba telefony se do prodeje dostanou se 6GB RAM a 128GB pamětí, pouze LTE varianta se bude v Česku navíc nabízet i s 8GB RAM a 256GB úložištěm. A to pouze v modré a černé. Základní verze telefonů budou navíc k dostání v bílé a fialové. Všechny barevné varianty budou matné, základní paměť rozšíříte až 1TB microSD kartami.

Samsung Galaxy A52 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 187 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (8× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Uvnitř Galaxy A52 poběží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1 a se softwarovými vychytávkami z řady Galaxy S21. Můžete se tak těšit na Adaptivní úsporný režim, zabezpečený režim Knox nebo na funkce Music Share, Buds Together, a další.

Galaxy A72: první „áčko“ s 3× zoomem

Zatímco Galaxy A52 byl představen ve dvou variantách, Galaxy A72 se bude v Česku prodávat jen v LTE verzi. Větší model má s menším sourozencem překvapivě hodně společného. Technologie 6,7" displeje včetně rozlišení zůstává při starém, obnovovací frekvence panelu bude 90 Hz. Na zádech se odehraje změna u fotoaparátů. Snímač pro portrétové focení nahradí 8MPx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Hybridní Space Zoom se tak dostane až na metu 30×.



Klíčové specifikace Samsungu Galaxy A72

Čipset Galaxy A72 bude stejný jako u Galaxy A52 LTE, tedy Snapdragon 720G, který doplní jen jedna paměťová konfigurace 6 + 128 GB. I nadále se počítá s rozšířením pamětí microSD kartami (až 1 TB). Baterie bude mít kapacitu 5 000 mAh, podporuje 25W rychlodobíjení (stejný adaptér obdržíte rovnou v základní krabici), a i u ní platí výdrž až dva dny na jedno nabití. Telefon lehce narostl do výšky a do šířky (165 × 77 × 8,4 mm), hmotnost jen nepatrně překročila metu 200 gramů.

Co nabídnou fotoaparáty v řadě Galaxy A?

Galaxy A72 taktéž splňuje odolnost IP67, do výbavy dostal stereo reproduktory a, stejně jako Galaxy A52, i sluchátkový jack. Sluchátka si však budete muset dokoupit samostatně, popř. můžete využít akční nabídku na bezplatná sluchátka Galaxy Buds+. Telefon poběží na Androidu 11 a nejnovější grafické nadstavbě One UI 3.1. Spoustu softwarových přídavků v prostředí přejal telefon z vybavenějších modelů řady Galaxy S21.

Samsung Galaxy A72 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 8,4 mm, 204 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (8× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Ceny a dostupnost

Trojice novinek od Samsungu se již dnes dostane i do běžného prodeje. Samsung k telefonům navíc nabízí dočasnou promo akci. Stačí si jednu z novinek pořídit, následně v telefonu spustit aplikaci Samsung Members, ve které se vám zpřístupní registrace telefonu. Pokud ji dokončíte, získáte zdarma voucher na bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+ v bílé barvě. Ten následně uplatníte na e-shopu od Samsungu. Akce platí od 17. března do 11. dubna, popř. do vyprodání zásob.

Ceny dnes představených „áček“ jsou na českém trhu následující:

Galaxy A52 LTE (6 + 128 GB) - 8 999 Kč

Galaxy A52 LTE (8 + 256 GB) - 10 799 Kč

Galaxy A52 5G (6 + 128 GB) - 10 999 Kč

Galaxy A72 (6 + 128 GB) - 11 999 Kč