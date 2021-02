Zatím jen jako koncept. Samsung chystá brýle Glasses Lite pro rozšířenou realitu

Leaker WalkingCat na Twitteru vypustil do éteru dvě koncepční videa, na nichž jsou vidět připravované brýle Samsungu pro rozšířenou realitu. Na první pohled se může zdát, že se jedná jen o vizualizaci konceptu jednoho z vývojářských center, jenže vyobrazený produkt už dostal jméno Samsung Glasses Lite. A to vypadá na brýle, které by mohly být brzy dotaženy do konce jakožto potenciální konkurence pro chystané AR brýle od Applu. Jenže, nemáme žádnou jistotu v tom, zda se skutečně jedná o video přímo od Samsungu nebo jen o realistický fanouškovský koncept.

Hardware brýlí zatím neznáme, každopádně koncepční videa nastínila hned několikero využití. Do brýlí se bude promítat gigantický virtuální displej, který můžete využít pro hraní her či sledování filmů. A pokud si k brýlím připojíte bezdrátovou klávesnici a myšku, budete moci pracovat ve virtuálním pracovním prostředí DeX. Mezi další nastíněné scénáře využít patři FPV (pohled z první osoby) při ovládání dronu, holografické videohovory nebo zasazení 3D objektů do reálného světa na podobném principu, který funguje u Microsoft HoloLens.

Koncept brýlí Samsung Glasses Lite:

Na konceptu je vidět i základní ovládání brýlí, které není zajištěno gesty ani telefonem, nýbrž prostřednictvím chytrých hodinek. Zda se koncept promění do reálného komerčního produktu, zatím není jasné. Podle nás má však Samsung k dotažení chytrých brýlí už hodně blízko, tedy za předpokladu, že video není pouhým výmyslem fanoušků...

Chystané brýle mají být průkopníkem tzv. Wearable Computingu:

Zdroj Twitter