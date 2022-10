Zamykací obrazovka bude animovaná, Bixby za vás vyřídí telefonát. Samsung One UI 5 je hlavně o personalizaci

Samsung na včerejší keynote, kterou byla zahájena vývojářská konference SDC22, formálně oznámil novou generaci nadstavby One UI 5. Ta dorazí do stávajících telefonů společně s aktualizací na Android 13, a jihokorejci u nové verze grafické nadstavby vypíchli ty největší novinky.

Tou první je funkce Bixby Text Call. Na příchozí hovor můžete reagovat textovou zprávou, která se protistraně přečte hlasovou syntézou. A to se může hodit v situacích, kdy zrovna nemůžete mluvit. Samsung vylepšuje i další část Bixbyho, a to modul s Rutinami, které se mohou týkat vlastního nastavení pro spánek, relaxaci, cvičení nebo jízdy autem.



Jednou z novinek One UI 5 jsou i tzv. vrstvené widgety

V samotném systému došlo opět k lehké změně notifikačního panelu, ikony i texty jsou o něco větší, takže už na první pohled poznáte, ke které aplikaci patří. Nově se u nich objevují kontextové nabídky, které mohou přijít vhod. Design ikon aplikací je zjednodušen, personalizace je však i tentokrát ve středu dění. Přímo na lockscreen si dále můžete umístit video wallpaper.

Samsung dále přepracoval widgety, které můžete vrstvit na sebe. Jednoduše tak nezaberou zbytečný prostor na plochách, a vy si posunem prstu vyberete, který z nich chcete aktuálně použít. Jedním z widgetů jsou i tzv. „rychlé návrhy“, které podle kontextu a způsobu používání telefonu automaticky navrhnou některé akce, např. spuštění budíku, volání na čísla, která se vám nedovolala, apod.

Jako první se dočká řada Galaxy S22

Z obrázků můžete extrahovat texty a vkládat je přímo do poznámky, a to se týká i fotografií, např. vizitek. Veškerá zařízení připojená k telefonu nově najdete v samostatné nabídce Připojená zařízení. Z této obrazovky můžete spustit např. funkce Quick Share, Smart View či Samsung DeX. Ve stejném duchu se nese i přepracovaná nabídka Zabezpečení a soukromí. Už na první pohled zde uvidíte, zda vašemu zařízení nehrozí nějaké hrozby, popř. zda nemáte k dispozici nějaká užitečná doporučení.

Při sdílení obsahu s citlivými údaji, např. platební karta, pas, řidičák nebo občanka, vás telefon dokáže upozornit na to, že se jedná o soukromé informace, se kterými byste měli zacházet obezřetně. Samsung v současné době nabízí nadstavbu One UI pouze ve formě betatestování, kdy se finální verze nadstavby dostane do telefonů běžných uživatelů, zatím není jasné. Dá se však předpokládat, že kvůli pokročilé verzi bety, bude právě řada Galaxy S22 tou, kde to „všechno vypukne“. A to dost možná už v nadcházejících týdnech.

Představení nadstavby One UI 5:

