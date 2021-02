Základ v emkové řadě. Samsung Galaxy M12 dostal 48MPx foťák a obří baterii

Samsung představil svůj základní model „emkové“ řady, a také současně nástupce loňského Galaxy M11. Nový Galaxy M12 primárně vychází z již prodávajícího se Galaxy A12, navrch však telefon dostal větší 6 000mAh baterii, kterou dobijete zrychleně pomocí 15 Watty. Výrobce na jedno nabití slibuje celodenní nepřetržité brouzdání na internetu přes Wi-Fi, 23 hodin přehrávání videí či dokonce plných pět dní nepřetržitého poslechu hudby.

Přední stranu vyplňuje 6,5" PLS TFT displej s poměrem stran 20:9 a rozlišením HD+. V displejovém výřezu do tvaru písmena V najdeme 8MPx selfie kamerku. Na zádech se nachází hned čtyřnásobný fotoaparát v „plotýnkovém“ modulu. Hlavní 48MPx snímač se světelností F2.0 doplňuje 5MPx širokáč (F2.2), 2MPx makro a 2Mpx kamerka pro rozmazání pozadí (obě s F2.4). LED dioda je zarovnána se zbytkem zadního krytu, který má zajímavé designové zpracování to hned ve třech barevných odstínech.

Výpočetní výkon podle výrobce dodává 2GHz osmijádro, což by měl být podle předchozích spekulací základní čipset Exynos 850 obsahující osm jader Cortex-A55 a z grafický čip Mali-G52 MP1. Telefon bude, v závislosti na trhu, k dostání v paměťových konfiguracích 3/32, 4/64 a 6/128 GB. Ve všech případech má být k dispozici jako DualSIM se samostatnou pozicí až pro 1TB microSD karty. Nabíjení obstarává USB-C, nechybí ani sluchátkový jack či čtečka otisků prstů zabudovaná do bočního zamykacího tlačítka.

Redakční představení loňského Galaxy M21:

Telefon se připojí k sítím LTE, podporuje základní Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0 i GPS. Chybět bude snad jen NFC. Telefon se již dostal do prodeje ve Vietnamu, odkud by měl brzy zamířit i do dalších částí světa. Případnou cenu a dostupnost telefonu v Česku zatím neznáme.

Zdroj Samsung