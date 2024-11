Zadní ostrůvky s fotoaparáty nemohou růst do nekonečna. Samsung ukázal prostorově úspornější teleobjektivy

Samsung se pochlubil novým řešením mobilních fotoaparátů ISOCELL, které jdou konečně proti trendu stále se zvětšujících fotomodulů na zádech smartphonů. Ty sice z těla telefonů vyčnívají dlouhodobě, u některých telefonů je však nepoměr mezi rozměry v pase a rozměry „přes foťáky“ velmi výrazný. Fotomoduly bývají navíc umístěny v rozích, a tak se telefony (bez krytu) na rovném povrchu často velmi výrazně kolébají. Technologie od Samsungu tomu chce jít naproti, ovšem fotoaparáty do stejné úrovně jako zbytek zad rozhodně stále nezarovná...

Protože v telefonech pro teleobjektivy není dostatek místa, používají zlepšovák. Mezi odrazný hranol a snímač je podélně umístěná sada čoček. Právě tato podoba teleobjektivu ale často určuje i to, jak výrazně bude fotomodul vyčnívat z těla telefonu. Technologie ALoP (All Lenses on Prism) je náhradou za stále se zvětšující se skládané teleobjektivy. Skupina čoček nasedá přímo na odrazný hranol, a tím dochází i ke zmenšení rozměrů fotomodulu. Na přiložené grafice to sice není moc dobře vidět, ale díky o 40° nakloněné odrazové plocše hranolu a díky 10° náklonu senzoru se Samsungu podražilo zkrátit délku teleobjektivu o pětinu.

Mimo kompaktnější podoby smartphonu je podle Samsungu důležitá i estetika. U teleobjektivu bude vidět přímo kruhová čočka a nikoliv hranatý odrazný hranol. Ukázkový ALoP teleobjektiv má světelnost F2.58 při ohniskové vzdálenosti 80 mm, a Samsung tak může na snímač dostat více světla, než u tradičních periskopických teleobjektivů. Můžeme tak očekávat, že se podobné foťáky brzy objeví v portfoliu telefonů od Samsungu. V konečném důsledku by tato technologie mohla vést k postupnému „zplošťování“ zad telefonů, ale to bude zcela určitě ještě běh na dlouhou trať.

Zdroj: Samsung