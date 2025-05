Vyzkoušeli jsme v Česku nedostupný Samsung Galaxy S25 Edge. Za štíhlou linií jedině do zahraničí

Samsung v uplynulém týdnu představil již několikrát avizovaný supertenký smartphone Galaxy S25 Edge. Ačkoli jde vlastně jen o dalšího sourozence z již prodávané řady, mezi příznivci značky vzbudil rozruch už při první zmínce na lednové akci Unpacked v San José. Telefon se totiž může pochlubit unikátní tloušťkou (v tomto případě spíš „tenkostí“) těla 5,8 mm. A to je hlavní důvod, proč se o něm tak mluví.



Samsung Galaxy S25 Edge – jeho hlavní výhodou je nízká tloušťka

Motivace Samsungu přinést tenký telefon je zřejmá. U Applu se už nějakou dobu šušká o připravovaném štíhlém iPhonu 17 Air a Korejci si nesmí dovolit potenciální nový trend v jinak dost rigidním světě smartphonů zaspat. A tak v co nejkratším možném čase přispěchali s vlastním „Airem“. Dali mu přívlastek Edge, který u nich v minulosti značil zakřivený displej, teď nově nabyl významu „tenký telefon“.



Telefon se sice jmenuje Edge, ale zakřivený displej nemá. Panel sám o sobě je špičkový

Jak to ale vlastně s tou štíhlostí je ve skutečnosti? Tělo má v pase opravdu jen 5,8 mm (šuplerou jsme to nepřeměřovali, není důvod Samsungu nevěřit), jenže v oblasti modulu fotoaparátu je tloušťka zařízení skoro o polovinu větší. A to už na rekord není. Optiku zkrátka neošidíte. I když ze sestavy fotoaparátů jeden objektiv vyhodíte, nějaký prostor na soustavu čoček je pořád potřeba.

Nejvíc bolí malá kapacita baterie

A pak je tu ještě baterie. Aby telefon mohl projít (proti nejblíže srovnatelnému sourozenci Galaxy S25+) odlehčovací kúrou, bylo potřeba zkrouhnout kapacitu na 3900 mAh. Anebo nebylo, kdyby se Samsung naučil používat efektivnější uhlíko-křemíkové články s vyšší energetickou hustotou. Takhle se dost možná nebudete moci spolehnout ani na jednodenní výdrž.



Srovnání tloušťky modelů Galaxy S25 Edge (vlevo) a Galaxy S25+ (vpravo)

Znovu se potvrdil poněkud macešský přístup Samsungu k českému zákazníkovi. Ani tentokrát nebudou mít tuzemští fanoušci oficiální možnost zakoupit novinku v domácí distribuci hned od začátku (a kdoví, jak to bude později). Přitom třeba v sousedním Polsku, Rakousku a samozřejmě i Německu se Galaxy S25 Edge prodává. V přepočtu sice za nemalých 32 tisíc korun, ale pokud má jít o nový prémiový segment, proč sebevědomou cenu nezkusit – zlevnit se dá vždycky.



Foťák je ochuzen o jednu čočku – proti ostatním modelům rodiny Galaxy S25 schází teleobjektiv

Bude zajímavé sledovat, jak se k (staro)novému trendu tenkých telefonů postaví trh. Zda si běžný zákazník za tento luxus bude ochotný připlatit a spokojí se s několika funkčními kompromisy, nebo zda půjde o bezvýznamný model, který má v portfoliu Samsungu sloužit spíš jako preventivní defenziva proti chystanému tenkému iPhonu. Každopádně Češi do toho zatím nebudou mít co mluvit. Maximálně si pro svůj Edge zajedou do Polska.

Zdroj videa: Jan Láska, Živě