Vyzkoušet prostředí One UI 8 budou moci s předstihem i majitelé starších Samsungů

Samsung oznámil rozšíření testovacího beta programu One UI 8 pro veřejnost na další modely telefonů a skládacích zařízení Galaxy. Aktualizace přinese pokročilé multimodální funkce a vylepšené nástroje umělé inteligence Galaxy AI. V současnosti na betě One UI 8 může běžet řada smartphonů Galaxy S25. Novinky Z Flip7 a Z Fold7 mají finální verzi One UI 8 nad Androidem 16 rovnou z prodeje.
Od poloviny srpna se beta verze rozšíří na smartphony řady Galaxy S24 a loňské skládací modely Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6. Možnost vyzkoušet betu dostanou nejdřív uživatelé v Jižní Koreji, Spojených státech, Velké Británii a Indii. O možnosti testování v Česku se zpráva nezmiňuje. V září pak přibudou další modely včetně řady Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 a vybraných telefonů řady A – konkrétně Galaxy A36 5G, A55 5G, A35 5G a A54. Plná komerční aktualizace One UI 8 se očekává na podzim.
Finální verze na podzim
Zájemci se do beta programu mohou registrovat prostřednictvím aplikace Samsung Members. Nová verze systému One UI 8 slibuje chytřejší a pohodlnější práci s umělou inteligencí díky multimodálním schopnostem, které rozumí kontextu použití v reálném čase a podporují přirozenější interakce s telefonem.
Zajímavou novinkou je integrace s Galaxy Buds3 a Buds3 Pro, která umožňuje aktivovat Google Gemini přímo hlasem nebo dlouhým stisknutím kteréhokoli sluchátka. Systém je také optimalizován pro různé typy zařízení – od klasických smartphonů až po skládací modely, čímž má zvýšit produktivitu a nabídnout personalizované návrhy přizpůsobené konkrétnímu uživateli.
Uvolňování finální verze One UI 8 začne v září 2025, Samsung využije zpětnou vazbu od účastníků beta testování. Aktualizace začne u řady Galaxy S25 a postupně se rozšíří na další podporovaná zařízení. Později v letošním roce se dočkají aktualizace také chytré hodinky – jejich prostředí One UI 8 Watch postavené nad systémem Wear OS se rozšíří na další modely Galaxy Watch kromě nejnovější řady Galaxy Watch8 a přinese nové zdravotní funkce a vylepšené uživatelské rozhraní.
