Vyzkoušeli jsme nové Samsungy A52 a A72. Přinášejí svěží vítr a nové funkce

Samsung ve středu představil trio nových áček, a dvě z novinek se nám hned dostaly do redakce. První je nástupcem loňského Galaxy A51, který byl loni u Samsungu suverénně nejprodávanějším telefonem. A protože se řada Galaxy A globálně podílí na 70 % prodejů všech smartphonů od Samsungu (konkrétně v Česku se loni prodalo 1,2 mil. „áček“), je právě u tohoto modelu vidět největší posun kupředu.

Druhý telefon je nástupcem loňského Galaxy A71. Mimo obligátního zvětšení displeje a baterie se můžeme, vůbec poprvé v řadě Galaxy A, těšit na teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Oba telefony mají navíc navrch zvýšenou odolnost IP67, stereo reproduktory, hlavní foťák s pixel binningem a optickou stabilizací nebo špičkové displeje s 90/120Hz obnovovací frekvencí. A příjemným bonusem navrch je i sluchátkový jack či přibalená nabíječka...

Voděodolnost a matný pastel

V redakci testujeme Galaxy A52 5G v černé barevné variantě a také Galaxy A72 v modrém odstínu. Oba telefony spojuje pevná celoplastová konstrukce s matnými zády, která konečně dávají sbohem lesklým a upatlaným krytům „áček“ minulosti. Jistě, pokud se cíleně podíváte proti světlu, uvidíte na krytu lehké upatlání, při běžném používání si však žádných vizuálních nedostatků nevšimnete. A to je rozhodně krok správným směrem.

Redakční představení Samsungů Galaxy A52 5G a Galaxy A72:

Škoda jen, že se zadní kryt lehce promačkává. Galaxy Note20 na tom byl sice se zády podstatně hůře, i tak však máte při stlačení zad uprostřed pocit, že pod krytem chybí plíšek pro bezdrátové dobíjení. Tak nějak se dá asi nejlépe popsat drobný prostor mezi zadním krytem a pod ním pevně uloženou baterií. Fotomodul je nedílnou součástí zadní skořápky a nad povrch vystupuje jen nepatrně. V obou případech jsou připraveny čtyři foťáky. Hlavní 64Mpx snímač podporuje optickou stabilizaci obrazu a pixel binning 4:1. Doplňuje jej 12MPx širokáč, 5MPx makro a 5Mpx kamerka pro portrétové focení.



Galaxy A72 nám do redakce dorazil v modré (Awesome Blue), Galaxy A52 5G zase v černé (Awesome Black)

U Galaxy A72 se do hry místo makra dostává teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a až 30× optickým zoomem. Fotoaparáty jsou obohaceny i o vylepšený nočním režim, mód Single Take nebo o režim Pro Video. Maximální rozlišení natáčených videí je UHD s 30 fps. Použité Super AMOLED displeje jsou špičkové, líbí se nám zvýšení maximálního jasu na přímém slunci i vyšší obnovovací frekvence (90 a 120 Hz). V nastavení si upravíte odstíny barev, vylepšený filtr modrého světla byl převzat z řady Galaxy S21. Displeje kryje Gorilla Glass 5, čtečka otisků odemyká na první přiložení. Ultrazvukové čtečky jsou však o něco rychlejší.

Konektorová výbava zahrnuje USB-C a sluchátkový jack, i když si sluchátka musíte dokoupit samostatně. A nebo zvolíte bezplatný bonus v podobě Buds+. V základním balení však alespoň nechybí nabíječka, byť 25W adaptér má přibalen jen Galaxy A72. U druhého telefonu máte v základní krabici „jen“ 15W adaptér. Telefony splňují odolnost IP67, do výbavy se dostaly i stereo reproduktory od AKG s efektem Dolby Atmos, které mají slušnou kvalitu.



Displeje jsou pastva pro oči, díky vyšší obnovovací frekvenci působí prostředí daleko plynuleji, než kdy dříve

U obou testovaných telefonů je připravena 6GB operační paměť a 128GB úložiště, které si rozšíříte microSD kartami. Do šuplíku si k jedné nanoSIM přidáte, buď paměťovku, a nebo druhou SIM kartu. Do výbavy se dostalo i NFC a FM rádio. Výpočetní výkon obstarávají čipsety od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 720G (u Galaxy A72) a Snapdragon 750G (u Galaxy A52 5G). Výkon bude na většinu her dostatečný, konkrétní skóre benchmarků si však necháme až do recenze, protože telefony ještě nemají finální verzi softwaru.



Zadní fotografická výbava je na „áčka“ velmi zajímavá, škoda jen, že selfie nedokáže automaticky zaostřovat

Uvnitř telefonu běží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1. Telefony tedy dokáží spolupracovat s tablety (funkce pokračování s aplikacemi v jiných zařízeních), nechybí herní režim, funkce Dual Messenger, Quick Share, Music Share, Bixby, Always On display a další. Prostředí si můžete snadno upravit staženými schématy, popř. přepnout na tmavý režim. K nabídce Google Objevit se dostanete potažením doleva přímo z domovské obrazovky.

Samsung Galaxy A52 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 187 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (8× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Nová áčka se mohou těšit na 4 roky bezpečnostních záplat a na další tři generace Androidu, takže má Samsung ve střední třídě dost výrazně našlápnuto. Jak na novinky zareaguje konkurence?

Samsung Galaxy A72 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 8,4 mm, 204 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (8× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává