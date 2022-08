Vyzkoušeli jsme betu One UI 5 nad Androidem 13. Novinek je mnoho, další budou přibývat

I letos se s blížícím se vydáním finální verze Androidu 13 pustil Samsung do testování, a na vybraných trzích před pár dny zpřístupnil betaverzi grafické nadstavby One UI 5. Ta je postavena právě na nejnovější verzi Androidu, ovšem vyzkoušet si jej můžete jen ve vybraných zemích světa. Kupříkladu v USA, Jižní Koreji nebo v Německu. Český mobilní trh není tak velký, aby se u něj vyplatilo beta testování, ovšem i tak existují neoficiální možnosti, jak si betaverzi Androidu 13 nainstalovat do Galaxy S22 či Galaxy S22 Ultra. Případný softwarový zásah je však na vaši vlastní zodpovědnost.

Betaverze One UI 5 je vůbec první možností, jak si u Samsungů vyzkoušet nejnovější podobu prostředí společně s Androidem 13. Testování je však k dispozici pouze pro řadu Galaxy S22. Samsung u updatu vyzdvihuje zejména customizaci prostředí, tedy 16 barevných profilů prvků prostředí podle tapety a dalších 12 barevných podob pro ikony a panel rychlého přístupu. Další vyzdvihovanou novinkou jsou „vrstvenné“ widgety, které na domovských obrazovkách dokáží ušetřit dost místa. Samsung zmiňuje i vylepšenou práci s notifikacemi, které je možné nově selektivně blokovat.



Jak je na tom zabezpečení telefonu? Vypadá fajn!

Systém dostal přepracovanou nabídku pro úpravu zvuků a vibrací, mezi nainstalovanými aplikacemi si budete moci vybrat svůj preferovaný jazyk. Telefon tedy můžete mít v češtině, ale vybrané aplikace mohou být třeba v angličtině nebo v němčině. Záleží jen na všem výběru. Součástí první betaverze jsou již k dispozici vylepšení týkající se zabezpečení a focení. U režimů Pro Foto a Pro Video se objevují tipy a triky k tomu, jak efektivně využít jednotlivé fotoaparáty. Samsung doladil i práci se zoomem, který lze snadno ovládat jednou rukou.

Na bezpečnostním dashboardu se soustředí veškeré informace týkající se bezpečnosti telefonu, součástí updatu jsou také vylepšené možnosti Usnadnění. Samsung dodává, že u betaverze budou nové funkce nadstavby One UI 5 přibývat postupným tempem. Připomeňme, že na loňskou řadu Galaxy S21 se při testování dostalo hned osm betaverzí Androidu 12. Cesta k finální verzi systému i tentokrát potrvá několik měsíců. Očekáváme, že stabilní update na Android 13 dorazí na řadu Galaxy S22 nejdříve v listopadu či v prosinci letošního roku. Oficiálně zatím Samsung žádné datum neoznámil.

Changelog první bety One UI 5 (přeloženo): One UI 5 Upgrade (Android 13) One UI 5 vám přináší výkonnější personalizaci a usnadňuje práci na vašich zařízeních Galaxy. Vaše Galaxy, vaše cesta Více možností pro vaši barevnou paletu Je snazší najít barvy, které jsou pro vás vhodné. Vyberte si až z 16ti barevných motivů na základě tapety a také z přednastavených barevných motivů, které s tapetou nesouvisí. Skládejte widgety na plochu Spojením několika widgetů stejné velikosti do jednoho widgetu ušetříte místo na domovské obrazovce. Jednoduše přetáhněte widget na zásobník, a poté přejetím prstů přepínejte mezi widgety. Snadno uvidíte, kdo vám volá Nastavte pro každý kontakt jiné pozadí hovoru, abyste snadno viděli, kdo vám volá, a to už jen letmým pohledem. Získejte pouze oznámení, která povolíte Když aplikaci používáte poprvé, budete dotázáni, zda z ní chcete dostávat upozornění. Neváhejte říci ne aplikacím, které vás nemají rušit. Snazší přístup k ovládacím prvkům oznámení aplikace Posílá vám aplikace příliš mnoho upozornění? Zablokování je snazší, než kdy dříve díky přepracovaným nastavením oznámení, která umístí ovládací prvky oznámení aplikací nahoru. Vyberte, jaké typy oznámení mohou aplikace odesílat Nyní máte samostatnou kontrolu nad tím, zda aplikace mohou zobrazovat vyskakovací oznámení, odznaky ikon aplikací a oznámení na obrazovce uzamčení. Povolte všechny typy, některé nebo žádné. Je to na vás. Mějte přehled o dnešních upomínkách Nová kategorie Dnes zobrazuje pouze upomínky pro aktuální den. V horní části hlavní obrazovky v aplikaci Připomenutí se vám také budou připomínat připomenutí pro aktuální den. Zobrazit a skrýt dokončená připomenutí Dokončená připomenutí můžete zobrazit nebo skrýt v jakékoli kategorii. Podívejte se na to, co jste již udělali, nebo skryjte, abyste se mohli soustředit na věci, které ještě potřebujete dokončit. Vyberte si správné zobrazení pro svá připomenutí Vyberte si jednoduché zobrazení pro zobrazení více připomenutí na obrazovce najednou nebo rozšířené zobrazení, které obsahuje podrobnosti, jako je datum dokončení a podmínky opakování. Nastavte jazyk pro každou aplikaci Chcete používat některé aplikace v jednom jazyce a jiné aplikace v jiném? V Nastavení si nyní můžete vybrat, jaký jazyk bude pro jednotlivé aplikace používán. Upravte si sbírku tapet uzamčené obrazovky Po výběru skupiny obrázků, které chcete použít jako tapetu uzamčené obrazovky, můžete obrázky později snadno přidat nebo odebrat. Přizpůsobte řádek mezerníku na klávesnici Samsung Můžete si vybrat, které funkční klávesy a interpunkční znaménka se zobrazí ve spodním řádku klávesnice vedle mezerníku. Vylepšené nastavení zvuku a vibrací Nabídky byly přeorganizovány, aby bylo snazší najít požadované možnosti zvuku a vibrací. Nastavte si vyzváněcí tón, změňte hlasitost a intenzitu vibrací - to vše na stejném místě. Buďte produktivnější Extrahujte text z libovolného obrázku nebo obrazovky Extrahujte text pomocí klávesnice Samsung, internetu, galerie nebo kdykoli pořídíte snímek obrazovky. Místo psaní vložte výsledek do zprávy, e-mailu nebo dokumentu. Získejte návrhy založené na textu v obrázcích Když se v obrázku v Galerii, Fotoaparátu nebo jiných aplikacích objeví text, budou na základě textu doporučeny akce. Pokud například vyfotíte ceduli s telefonním číslem nebo webovou adresou, můžete klepnutím na číslo zavolat nebo navštívit web. Udělejte více s připojenými zařízeními Nabídka Připojená zařízení byla přidána do Nastavení, což usnadňuje a zrychluje přístup k funkcím, které fungují s jinými zařízeními, jako je Quick Share, Smart View a Samsung DeX. Změňte rozhraní pomocí gesta Přepnutím z celé obrazovky na rozdělenou obrazovku přejeďte dvěma prsty směrem dovnitř z levé, pravé nebo spodní části obrazovky. Přepnutím z celé obrazovky do vyskakovacího zobrazení přejeďte jedním prstem dovnitř z kteréhokoli rohu v horní části obrazovky. Gesta lze zapnout nebo vypnout v Nastavení. Rychlé otevírání aplikací na rozdělené obrazovce Stačí přetáhnout aplikaci z obrazovky Poslední na tu stranu obrazovky, kde ji chcete otevřít. Použijte několik časovačů najednou Nyní můžete v aplikaci Hodiny spustit nový časovač, i když jiný časovač stále běží. Více kontroly nad pozvanými na události v kalendáři Když přidáte událost do svého kalendáře Google, můžete si vybrat, zda mohou pozvaní vidět, kdo další je na událost pozván, a také zvolit, zda mohou pozvat další lidi. Vylepšený hlavní panel v Samsung DeX Bylo přidáno tlačítko pro vyhledávání, aby bylo snazší najít aplikace, které chcete použít, a na určité aplikace můžete kliknout pravým tlačítkem a rychle přistupovat k úkolům v aplikaci. Můžete si také přizpůsobit, která tlačítka a aplikace se mají zobrazovat na hlavním panelu. Nový indikátor upozornění v DeX Pokud jste od posledního otevření panelu oznámení obdrželi nějaké nové oznámení, objeví se na tlačítku oznámení na hlavním panelu červená tečka. Mini kalendář v DeX Kliknutím na datum na hlavním panelu se nyní otevře mini kalendář, který vám umožní rychle zkontrolovat nadcházející události, aniž byste museli otevírat celou aplikaci Kalendář. Lepší podpora fyzických klávesnic Funkce klávesnice Samsung, jako je zadávání emotikonů a oprava textu, jsou nyní k dispozici i tehdy, když používáte fyzickou klávesnici. Pokročilejší vyhledávání ve složce Moje soubory Zvolte, zda chcete prohledávat všechny soubory nebo pouze soubory v aktuální složce. Můžete si také vybrat mezi hledáním pouze názvů souborů nebo hledáním informací uvnitř souborů, jako je text v dokumentech nebo informace o umístění v obrázcích. Po dokončení vyhledávání můžete výsledky seřadit podle názvu, data, velikosti nebo typu souboru. Přepracovaná Digitální pohoda Aplikace Digitální pohoda byla přepracována, aby usnadnila přístup k funkcím, které potřebujete, jako jsou přehledy času stráveného na obrazovce a časovače aplikací. Režim večerky a režimy soustředění byly přesunuty do Bixby Ruutines. Udělejte více s rutinami Bixby Režim večerky se přesunul do Bixby Routines Nyní můžete místo hodin spravovat režim večerky e rutinách Bixby. Bixby Routines vám umožní automatizovat více akcí, když je čas jít spát, jako je zapnutí režimu Nerušit nebo změna dalších nastavení v telefonu. Vyberte režimy podle své aktivity Vyberte si režim podle toho, co děláte, například cvičíte, studujete nebo pracujete, a poté vyberte, co chcete, aby telefon v každé situaci dělal. Zapněte například režim Nerušit, když se učíte, nebo si pusťte hudbu, když cvičíte. Snazší objevování přednastavených rutin Zjednodušené rozvržení usnadňuje hledání rutin, které jsou pro vás v Bixby Routines užitečné. Rychle zkontrolujte běžecké rutiny Rutiny, které právě běží, se nyní zobrazují v horní části obrazovky Bixby Routines, takže můžete porozumět tomu, co se děje, a v případě potřeby provést změny. Více akcí a podmínek pro vaše rutiny Automaticky spouštět rutiny, když používáte režim Letadlo. Routines nyní mohou zapnout nabídku Asistent a upravit vyvážení zvuku vlevo/vpravo. Vyjádři se Nové emotikony dostupné pro emotikonové páry V Klávesnici Samsung je k dispozici více než 80 dalších emotikonů pro vytvoření páru emotikonů. Nyní můžete kromě výrazů obličeje kombinovat emotikony založené na zvířatech, jídle a dalších předmětech. Vyberte si perfektní kombinaci, abyste vyjádřili své pocity. Nové samolepky AR Emoii Nové nálepky jsou k dispozici ke stažení, takže vždy můžete najít tu správnou nálepku, která vyjadřuje vaše emoce. Další výchozí nálepky pro vaše AR Emoii Když vytvoříte nový AR Emoji, ve výchozím nastavení se vytvoří 15 nálepek, které vám poskytnou ještě více způsobů, jak se vyjádřit. Průhledné pozadí pro samolepky AR emoji Vytvářejte samolepky s průhledným pozadím, aby se lépe hodily na vaše fotografie a příspěvky na sociálních sítích. Vytvářejte společně videa se 2 emotikony Pomocí 2 různých emotikonů vytvořte zábavná videa, která můžete sdílet s přáteli, nastavit jako pozadí hovoru nebo zobrazit na obrazovce uzamčení. Jako šablony jsou k dispozici různé tance a pózy. Jako pozadí emotikony použijte libovolný obrázek V režimech Scéna a Maska si můžete vybrat libovolný obrázek z Galerie, který se použije jako pozadí pro vaše emotikony. Přidejte si nálepky do svého kalendáře Google Když přidáte událost do svého kalendáře Google, můžete nyní přidat nálepky, které usnadní rozpoznání události na první pohled. Po přidání nálepky k události bude nálepka viditelná v zobrazení kalendáře i agendy. Vytvořte samolepky z libovolného obrázku Vytvořte opakovaně použitelné nálepky z libovolného obrázku ve vaší galerii. Pomocí nástroje laso vyberte obsah své nálepky a poté přidejte dekorace nebo obrysy. Nové samolepky ve Photo Editoru Pro zdobení vašich obrázků je k dispozici 60 nových předinstalovaných nálepek emoji. Více způsobů úpravy GIFů Animované obrázky GIF můžete oříznout a transformovat, aby měly správnou velikost nebo tvar. Můžete také použít stejné editační funkce, které jsou k dispozici pro statické obrázky, abyste ozdobili svůj GIF, jak potřebujete. Přeuspořádejte tlačítka výrazů na klávesnici Samsung Dotkněte se a podržte emotikony, nálepky a další tlačítka a uspořádejte je. Zadejte kaomoji přímo z klávesnice Samsung Okořeňte své chaty a texty přednastavenými výrazy obličeje v japonském stylu vytvořenými pomocí symbolů klávesnice. (*^.^*) Obrázky a videa Získejte pomoc s režimem Pro V režimech Pro Video a Pro Foto se zobrazí ikona nápovědy. Klepnutím na ikonu získáte tipy a pokyny pro používání různých objektivů, možností a ovládacích prvků. Histogram v režimu Pro Pomocí histogramu zkontrolujte jas každého tónu, abyste získali dokonalou expozici. Snadnější zoomování jednou rukou Lišta přiblížení byla zhuštěná, takže můžete přiblížit nebo oddálit pohled jediným přejetím. Snadno se vraťte do režimu fotografie Když používáte režimy fotoaparátu umístěné v nabídce Více, je nyní k dispozici tlačítko Zpět, které vás kdykoli vrátí do režimu Fotografie. Přidejte do obrázků vodoznaky Automaticky přidejte do rohu každého obrázku vodoznak obsahující datum a čas pořízení obrázku nebo název modelu vašeho telefonu, popř. jiné vlastní informace. Teleobjektiv je nyní podporován v režimu Jídlo Pořizujte lepší snímky jídla zblízka pomocí teleobjektivu. Zcela nový vzhled Stories Příběhy, které se automaticky vytvářejí ve vaší galerii, byly přepracovány s novým dechberoucím zobrazením prezentace. Mezi obrázky a videy ve svém příběhu můžete přecházet pouhým klepnutím nebo přejetím prstem. Vybírejte filtry snadněji Nabídka výběru filtru byla zjednodušena v aplikacích Fotoaparát, Photo Editor a Video Editor. Všechny filtry jsou k dispozici v jednom seznamu, což usnadňuje nalezení dokonalého filtru pro váš obrázek nebo video. Rychlejší Bixby, když to nejvíc potřebujete Rychleji než kdy jindy Režim na zařízení ukládá příkazy Bixby do vašeho telefonu, takže fungují rychleji a nevyžadují datové připojení. Přijímejte hovory, budíky a časovače bez „Hi, Bixby“ Když máte příchozí hovor nebo vám zazvoní budík nebo časovač, můžete získat pomoc od Bixby, aniž byste řekli „Hi Bixby“. Stačí říct „““Přijmout telefon“ nebo „Vypnout budík“. Zůstaňte v bezpečí Zkontrolujte stav zabezpečení telefonu na první pohled Nový řídicí panel zabezpečení v Nastavení zobrazuje, zda má váš telefon nějaké problémy se zabezpečením, a pomáhá vám je rychle opravit. Získejte pomoc v nouzi Pětkrát rychle stiskněte boční tlačítko a zavolejte tísňovou linku, i když máte telefon v kapse nebo nemůžete mluvit. Integrovaný seznam nouzových kontaktů Vytvořte seznam nouzových kontaktů, který obsahuje osoby, které chcete v případě nouze kontaktovat. Stejný seznam kontaktů lze použít pro nouzové funkce na hodinkách i telefonu. Získejte varování před sdílením osobních údajů Panel sdílení vás upozorní, když se pokusíte sdílet fotografie obsahující citlivé informace, jako jsou kreditní karty, průkazy totožnosti nebo pasy, takže si můžete rozmyslet, zda je opravdu chcete sdílet. Informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů pro webové stránky V adresním řádku aplikace Samsung Internet se zobrazí ikona, která ukazuje stav zabezpečení webu. Klepnutím na ikonu zjistíte, jaké informace web shromažďuje a sleduje. Přístupnost všem Další možnosti usnadnění na rychlém panelu Do rychlého panelu lze pro snazší přístup přidat vysoce kontrastní písmo, Inverzi barev, Nastavení barev a Barevné filtry. Lupa je snadněji přístupná Zapněte zkratku Lupa v nastavení usnadnění, abyste získali rychlý přístup k funkci Lupa. Lupa používá fotoaparát vašeho telefonu ke zvětšení položek v reálném světě, abyste se na ně mohli podívat blíže nebo jen usnadnit čtení. Více mluvené pomoci Vyberte si z různých typů hlasové odezvy a získejte pomoc s používáním telefonu, i když na obrazovku nevidíte jasně. Můžete nastavit, aby váš telefon četl vstup z klávesnice, abyste si mohli být jisti, že jste napsali správné písmeno, používat Bixby Vision k rozpoznání blízkých objektů a říct vám, co to je, a zapnout popisy, které vysvětlují, co se děje ve videu (pouze u podporovaných videí). Vylepšená podpora pro braillské displeje TalkBack nyní poskytuje nativní podporu pro braillské displeje bez nutnosti instalovat další aplikace. Braillský řádek bude fungovat s většinou funkcí vašeho telefonu, včetně procesu počátečního nastavení. Podporována je angličtina, španělština, arabština a polština. Snadno upravte své tlačítko Přístupnost Klepnutím a podržením tlačítka Přístupnost rychle změníte funkce, ke kterým máte pomocí tlačítka přístup. Pro Rohové akce jsou k dispozici nové akce Když najedete myší do jednoho z rohů obrazovky, můžete nyní kliknout a podržet, přetáhnout, přetáhnout, přejít do horní části obrazovky nebo dolů. Další změny Nové rozložení pro oznámení Ikony aplikací jsou větší, takže je snazší zjistit, která aplikace odeslala oznámení. Vylepšeno bylo také zarovnání textu, aby se oznámení lépe četla. Prověřte si volající před přijetím Nechte hovory automaticky přijímat, abyste se zeptali na důvod hovoru. Pokud nemůžete nebo nechcete mluvit, můžete klepnout nebo napsat odpověď, která bude nahlas přečtena volajícímu. Přetáhněte záložky mezi složkami Uspořádejte si své internetové záložky Samsung Internet přetažením mezi složkami. Přehrávání zvuku v počítači pomocí funkce Link to Windows. Při používání aplikací pro telefon v počítači si můžete vybrat, zda chcete přehrávat zvuk z aplikace v telefonu nebo v počítači pomocí tlačítka v záhlaví aplikace. Zkontrolujte stav baterie Do Péče o zařízení byly přidány informace o stavu baterie, které vám pomohou zkontrolovat stav baterie. Pokud se stav vaší baterie zhoršuje, dáme vám vědět, abyste mohli zvážit její výměnu. Více možností pro RAM Plus RAM Plus lze nyní v Péče o zařízení zcela vypnout, pokud ji nepotřebujete nebo nechcete, aby zabírala žádný úložný prostor. Zobrazit názvy aplikací na bočním panelu Zapněte možnost Zobrazit názvy aplikací, aby se názvy aplikací zobrazovaly pod ikonami aplikací. Schémata Galaxy Některé stažené motivy nemusí být kompatibilní se systémem Android 13. Pokud váš motiv není kompatibilní, po upgradu se použije výchozí motiv vašeho telefonu.

Zdroj: Samsung News, XDA, 9to5Google