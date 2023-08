Vyzkoušejte si Galaxy Z Fold5. Pro alespoň částečnou iluzi potřebujete jednu aplikaci a dva iPhony

Samsung ani tentokrát nenechá uživatele systému iOS v „nevědomosti“, a, stejně jako už několikrát v minulosti, aktualizoval webovou aplikaci Try Galaxy. Ta je určena pouze pro uživatele iPhonů, kteří si díky ní mohou v iPhonu vyzkoušet, jak by vypadala nadstavba One UI od Samsungu. Tentokrát to má ale háček. Abyste si mohli „plnohodnotně“ vyzkoušet podobu skládacího Galaxy Z Fold5, budete potřebovat hned dva iPhony s displeji podobné velikosti.

Začíná se opět skenováním QR kódu na stránce Trygalaxy.com, jenže tím to neskončí. Po naskenování jedním iPhonem se vám zobrazí možnost, jak nasdílet jeho kód do stejné aplikace ve druhém iPhonu. A ten může být třeba od vaší manželky, dětí nebo od kamaráda. S tím, jak seženete druhý iPhone, si Samsung moc hlavu neláme. Na druhou stranu je třeba dodat, že to zase až tak velký problém nebude... Jakmile máte propojeny oba telefony přes jednu aplikaci, stačí jen nastavit jejich pozice tak, ať mobilní aplikace poznala, která strana je levá a pravá. Až poté můžete dát oba iPhony vedle sebe.



V nové verzi aplikace TryGalaxy si můžete vyzkoušet, jak vypadá Galaxy Z Fold5. Budete k tomu ale potřebovat dva iPhony s podobně velkými displeji

V tu chvíli se vám zobrazí prostředí nadstavby One UI 5.1.1, které je roztažené přes displeje dvou iPhonů. Vyzkoušet můžete např. multitasking, fotoaparát v režimu FlexCam nebo hry, které se roztáhnou přes celý displej. Samsung v aplikaci TryGalaxy ukáže i výhody svého ekosystému, a spoustu dalšího.

Ani tentokrát však tato služba není dostupná pro Androidy jiných značek. Je zpřístupněna pouze uživatelům iPhonů, kteří musí naskenovat iPhonem QR kód na těchto webových stránkách. Od této verze je navíc aplikace konečně v češtině, takže iluze nadstavby One UI je na iOS zase o něco realističtější.

Zdroj: Samsung News