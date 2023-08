Výřez byl začátek, průstřel jen nutný mezikrok. Samsung vyvíjí skutečně bezrámečkový zakřivený displej

Samsung, největší výrobce OLED displejů pro smartphony, se pouští do vývoje zcela bezrámečkového OLED displeje pro smartphony budoucnosti. Naznačuje to slide z prezentace, na kterém Samsung znázornil postupný vývoj displejů. Už od dob výřezů, ať již malých pro jednu selfie nebo širokých á-la iPhone, se těmto panelům začalo říkat „bezrámečkové“. Ve skutečnosti je však toto značení nepřesné, jednalo se o téměř „bezrámečkové“ panely, na které v posledních dvou až třech letech navázaly OLED panely s průstřelem.

Samsung u OLEDů používal průstřel pro jednu selfie, Apple zase „pilulkový“ průstřel, na něhož ještě navázal funkcí Dynamic Island. Budoucnost mobilních zařízení klasické konstrukce však směřuje k tzv. „All Around Full Screen“ displeji. Jak naznačuje grafika od Samsungu, bude se jednat o panely, které obalí celou přední část telefonu. Displej tohoto typu nebude mít okolo sebe žádný rám, ale bude přímo navazovat na středové šasi. Jihokorejci k tomu budou potřebovat tzv. 3D laminaci a také technologii„edge brightness control“, která zajistí stejnou úroveň jasu okrajových částí jako na zbytku displeje.

Na zveřejněném slidu je sice vidět All Around Full Screen s průstřelem, jihokorejci na stejném slidu vyzdvihují i svou poddisplejovou kamerku (Under Panel Camera) s „optimalizovanou“ pixelovou maticí. Jenže, pixely nad selfie jsou stále dosti vidět a mají hrubý rastr, poslední „zjemnění“ jsme mohli vidět u loňského Galaxy Z Fold4. U letošního Z Fold5 tedy Samsung použil loňskou technologii UPC.

Apple chce stejné displeje i pro iPhony

Už koncem července Apple podle jihokorejského webu The Elec požádal firmy Samsung Display a LG Display o vývoj OLED displeje, který nemá žádné rámečky. Jenže podle zdroje tyto displeje vyžadují mimo nového způsobu laminace i výrazný pokrok poddisplejových selfie. Současně musí výrobci těchto displejů zajistit dostatečné místo pro antény a vyřešit problém s interferenecí. A to znamená běh na dlouhou trať.

Applu půjde displejům budoucnosti naproti postupným ztenčováním rámečků, to již od letošní řady iPhone 15. Nejblíže je bezrámečkovému displeji budoucnosti koncept Xiaomi z roku 2021, jehož displej „přetékal“ na všechny boční hrany. Apple si pro iPhony představuje něco podobného, ale v podobě rovného panelu, který nemá žádné boční zakřivené části. To znamená, že kraj displeje má bezprostředně nasedat na boční kovový rám, což bude zřejmě potřebovat ještě pár let vývoje. Zakřivené bezrámečkové displeje by mohly být na sériovou výrobu nepatrně jednodušší.

Zdroj: Revegnus, The Elec