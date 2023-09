Výměna vnitřní fólie u Flipů a Foldů od Samsungu zabere 10 minut. Ale pouze odborníkům

Samsung v Česku aktuálně nabízí skládací telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. V případě skládacího hybridu se jedná už o pátou generaci, u véčka se bavíme o čtvrté generaci. Obě větve skládacích zařízení za poslední roky vylepšily zejména odolnost konstrukce i samotného pantu. Co však zůstává již od první generace, je svrchní krycí fólie skládacího displeje. Je sice zdánlivě jeho nedílnou součástí, ovšem v případě problémů se dá vyměnit za novou. Uživatelé aktuální generace i starších Flipů a Foldů mají dokonce nárok na několik výměn zdarma.

Samotná krycí fólie je klíčovou součástí displejového panelu. Pokud ji sundáte saháte prstem na křehkou displejovou vrstvu obsahující ultratenké sklo UTG, kterou snadno poškodíte. Samsung sundání folie přímo nezakazuje, jen upozorňuje, že bez folie je displej velice náchylný na mechanické poškození. A to hned při úvodním nastavení telefonu.



Pohled na rozlepenou fólii Galaxy Z Flip3. Začalo to malým odchlípením u kraje (1), za 24 hodin vznikla běžným používáním tato nevzhledná bublina (2). Druhý den se na displeji udělala čára (3), která naznačovala poškozený displej. Naštěstí se jednalo jen o poškození fólie. Ta drží pevně, jakmile se začne odlepovat, jde to ráz na ráz. Její výměnu v případě problémů rozhodně neodkládejte!

Pokud jste viděli Flip nebo Fold naživo, nebo pokud jej sami používáte, určitě jste si všimli, že samotná fólie nesahá až k černému obvodovému rámečku displeje. A to proto, že v případě problémů je možné fólii nechat vyměnit. Mezera je zde proto, aby bylo možné tenkým kouskem plastu fólii z rohu odchlípnout, a pokračovat po celé displejové ploše.

Odlepuje se nebo vydává zvuky

Výměna fólie na displeji Flipu nebo Foldu je nutná ve dvou případech. Tím nejčastějším je viditelné odlepování fólie v překladu displeje. Pokud se fólie začíná odlepovat, je to vidět na jednom z krajů displeje v oblasti pantu. A většinou má odlepování velmi rychlý spád. První den uvidíte odlepený milimetr, za dva dny už to může být několik centimetrů. V případě, že zjistíte odlepující se fólii, měli byste jednat co nejrychleji, aby nedošlo k poškození displeje. A to znamená, omezit jeho další skládání a co nejdříve se objednat na výměnu.

Jak probíhá výměna fólie u Galaxy Z Fold4:

Druhým případem může být „mačkavý“ zvuk, který při otevření skládačky zní, jako by se něco přilepilo či odlepilo. Fólie přitom může vypadat úplně bez chyb, ale ve skutečnosti už může být „načatá“. Existuje samozřejmě i třetí důvod pro výměnu fólie, a ten je ryze estetický. I fólii je možné poškrábat, aniž by to nějak zničilo displejovou vrstvu pod ní. A samotný škrábanec může být vidět např. v protisvětle.

To, zda budete potřebovat výměnu displejové folie, záleží, nejen na typu telefonu (může se to lišit i kus od kusu), ale i na tom, jak často telefon otevíráte. Za kratší konec v tomto případě tahají Flipy, protože véčka je nutné daleko častěji otevírat, než Foldy, u nichž si část práci uděláte na vnějším displeji. První zájemci o výměnu fólie se rámcově objevují cca tři čtvrtě roku po uvedení Flipu na trh. Poměr mezi výměnami fólií u Flipů a Foldů činí 80:20, rozhodně se ale nemění fólie na každém zařízení. U některého telefonu jednou za celý životní cyklus, u jiného zase třikrát, a třetí telefon může mít původní fólii z výroby i po třech letech, a to bez jakýchkoliv náznaků poškození.

Až pět bezplatných výměn za tři roky

Zatímco dříve byla výměna fólií zpoplatněna, dnes mohou uživatelé Samsungů využít nabídku bezplatných výměn. I přesto, že služba odstartovala společně s letošními Flipy a Foldy, prakticky vůbec se o ní neví. A to je velká škoda. Akce bezplatných výměn navíc platí i pro starší modely, konkrétně pro Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Fold4.



Roller pro skládací hybridy bez formy a s formou pro Galaxy Z Fold4

V prvním roce od pořízení telefonu můžete využít až dvě bezplatné výměny fólie. Ve druhém roce od pořízení telefonu máte nárok na další dvě bezplatné výměny svrchní fólie, a to až do uplynutí standardní dvouleté záruky. Samsung však jde i nad její rámec, protože ještě ve třetím roce vám umožní bezplatně absolvovat ještě jednu poslední výměnu fólie.

K výměně fólie nepotřebujete nic speciálního, pouze doklad o koupi, který zaručuje, že se jedná o zařízení z české distribuce. Pokud doklad někde založíte, neměl by být problém vyhledat telefon v databází pomocí jeho IMEI kódu. V případě zahraniční distribuce, je nutné si výměnu fólie pokaždé zaplatit. U Flipu se startuje na částce 499 Kč, u Foldu pak na 999 Kč. Každý ze servisních partnerů Samsungu si však může určovat jiné (někdy i vyšší) poplatky.



Toto už je roller pro Flipy, tentokrát bez formy. Fólie se na Flip však neroluje, ale přitlačí se. LED diody na vnitřní straně se používají v zahraničí při tvrzení fólií pro telefony Galaxy A

U bezplatných výměn můžete zvolit dvě základní cesty. Tou první by měla být návštěva brandstoru od Samsungu. Vezměte s sebou telefon a doklad o koupi a pro jistotu si na prodejnu ještě zavolejte a objednejte se na výměnu. Na prodejnách sice udržují skladové zásoby fólií pro jednotlivé telefony (ano, fólie se u každého modelu liší), a může se stát, že ta pro vaše zařízení zrovna nebude dostupná. Na prodejně si telefon převezme technik, a pokud jste všechno tak, jak má, je do deseti minut hotovo.

Před samotnou výměnou však technik kontroluje vizuální stav telefonu. Pokud by se jednalo o zařízení, které např. spadlo na zem, a má poškozený displej (např. i vadné pixely), nebo poškozený rám, odkáže vás technik na servisní středisko. V něm se vytvoří vstupní protokol, a dojde k využití stejných nástrojů jako na prodejně, navíc je pouze bezprašné prostředí servisu. Na druhou stranu už se nebavíme o operaci „na počkání“, ale o servisní zásah, který potrvá déle. Telefon můžete do servisu zanést nebo poslat, pro klid duše si na něm můžete aktivovat Režim údržby, který omezí přístup techniků k vašim soukromým informacím.

Jak probíhá výměna fólie

Ukázkovou výměnu fólie jsem absolvoval v brandstoru v Ostravě, jako ukázkový model posloužil Galaxy Z Fold4. Její výměna vypadala na první pohled úplně jednoduše, doma to však rozhodně nezkoušejte, protože byste displeji jen ublížili. Základem je samozřejmě fólie pro daný telefon zabalená v blistru a roller. Tedy zařízení, které vám fólii rovnoměrně nalepí na celou displejovou plochu. Existují dva typy rollerů - posuvný pro Foldy a překlápěcí pro Flipy.

Prodejny nebo servisní centra Bezplatnou výměnu fólie skládacího displeje Flipu a Foldu nejjednodušeji absolvujete v brandstoru Samsungu, stačí na prodejnu zavolat, a objednat se. Seznam prodejen najdete zde. V případě poškozených zařízení, popř. dle svého uvážení, se můžete s telefonem objednat na servis. Servisní střediska můžete vyhledávat zde.

Do každého rolleru se navíc vkládá forma pro přesně daný model telefonu. V našem případě byla použita forma pro Z Fold4, a mám ověřeno, že tento model se do formy Z Fold5 rozhodně nevejde. Ještě předtím je však nutné z displeje odlepit původní fólii. A to za pomocí tenkého plastu, který je přibalený k nové fólii. Jedná se čistě o ruční práci, v jednom z rožků je třeba fólii podebrat a poté ji pomalu odlepit z celé plochy. Po tomto kroku je displej extrémně zranitelný, a tak se nesmí do nalepení nové fólie překládat.



Takto vypadá Galaxy Z Fold4 bez krycí fólie displeje. V tomto stavu je displej extrémně zranitelný

Nejdelší fází je výměny je čištění displeje. V zázemí prodejen není zaručeno bezprašné prostředí jako v servisních centrech, u ukázkové výměny to však vůbec nevadilo. Čistícími antistatickými hadříky musel být displej před aplikací fólie důsledně zbaven všech nečistot. Pokud by zde přeci jen nějaké smítko prachu zůstala a udělalo by na displeji „bublinu“, identickou fólii je možné ještě jednou přelepit. Nejdůležitějším nástrojem je lihový „fix“, kterým se obtahuje černý rámeček okolo displeje, protože právě zde je nečistot vždy nejvíce.



Čištění okrajů displeje lihovým fixem,

V dalším kroku se telefon vložíte do formy a nad něj se na úchyty umístí fólie. Odlepí se z ní spodní strana, a ještě v tuto chvíli je možné odstranit případná smítka prachu z displeje. Následně se využije roller, který přitlačí fólii na displej pohybem tam a zpět. Vyrovnání fólie se ještě ručně kontroluje jakousi „špachtlí“, která je určená zejména k přilepení krajů displeje. Na ty roller nemůže tlačit tak výrazně, a to kvůli obvodovému rámečku displeje. V posledním kroku se fólie odloupne svrchní vrstva „s ušima“. Technik zkontroluje nalepení fólie na krajích, telefon zavře, opětovně otevře, zkontroluje, vyleští, a máme hotovo.



V tomto kroku technik roluje fólii a po aplikaci se ručně kontroluje nalepení hran, popř. se vytlačují případné bubliny směrem k okrajům displeje

Doba výměny fólie? I s povídáním s technikem jsme se bohatě vešli do deseti minut. Tedy za předpokladu, že se nic nepokazí, a fólii není nutné přelepovat. Každá výměna se následně zanese do databáze servisních úkonů, která se eviduje u IMEI konkrétních telefonů. V praxi tak odevzdáte telefon, skočíte si koupit knížku nebo na kávu, a když se vrátíte do prodejny, máte v ideálním případě hotovo.