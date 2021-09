Vylepšený Samsung Galaxy A52s. Střední třída dostala větší výkon a virtuální RAM

Samsung začal v Česku nabízet smartphone Galaxy A52s 5G, který je nepatrně vylepšenou verzí již dříve prodávaného modelu Galaxy A52 5G, jehož recenzi jste si u nás mohli přečíst letos v dubnu. Telefon má všehovšudy jen dvě výrazné novinky, i přesto stálo Samsungu za to uvést na trh jen lehce inovovaný model. Výpočetní výkon nově dodává Snapdragon 778G, a 6GB RAM nově doplňuje 4GB virtuální paměť RAM Plus. Samsung Galaxy A52s se v Česku prodává za 11 490 Kč, a to v černé, zelené, bílé a ve fialové barevné variantě.

Telefon zůstává věrný 6,5" AMOLED displeji s rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů, jehož součástí je i optická čtečka otisků prstů. Jas panelu je až 800 nitů, navíc se vám bude líbit jeho 120Hz obnovovací frekvence, která je aktivní přímo od výroby. Prostředí je tak při běžném používání telefonu daleko plynulejší. Plastové tělo se zvýšenou odolností IP67 má na svých zádech opět čtyři fotoaparáty. Hlavní 64Mpx foťák s optickou stabilizací doplňuje 12Mpx širokáč, 5Mpx makro a hloubkový objektiv se stejným rozlišením.



Samsung Galaxy A52s 5G testujeme v černé barevné variantě

To, oč tu běží, je samotný čipset. Samsung tentokrát vsadil na Snapdragon 778G, který v Antutu získal 494 tisíc bodů. Oproti 337 tisícům u Galaxy A52 5G je to výrazný výkonový pokrok kupředu. Operační paměť telefonu je 6GB, po poslední aktualizaci do telefonu přibyla i 4GB virtuální paměť RAM Plus, která využívá část z interní 128GB paměti. Systémová ROM zabírá necelých 22 GB, zbytek místa je určen pro vaše soubory. A pokud dojde prostor, můžete si paměť rozšířit microSD kartami. V opačném případě slot využijete pro druhou nanoSIM.

V telefonu je připraven Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1. Nečekejte zde prakticky žádné výrazné změny, protože nadstavba vypadá a funguje podobně, jako u podobně vybavených Samsungů. A nebo při testování odhalíme ještě nějaké další drobné rozdíly? Pouštíme se do testování, vaše případné dotazy zodpovíme v připravované recenzi.