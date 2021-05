Výkon obstará Mediatek. Galaxy A22 bude nejlevnějším 5G telefonem od Samsungu

Podpora 5G sítí se dostává do stále levnější smartphonů, a důkazem má být i připravovaný Galaxy A22 5G. Má se jednat o jeho letošní dosud nejlevnější 5G telefon, který bude postaven níže, než Galaxy A32 5G, který se v oficiální distribuce prodává za 7 990 Kč. Na stránkách evropského prodejce byl telefon zalistován s cenou 185 EUR bez daně, což by ve finále dělalo cca 5 699 Kč. Telefon by se tak měl pohybovat v podobné cenové hladině jako Realme 8 5G nebo Moto G 5G.

Nový smartphone, který má do Evropy dorazit v následujících týdnech, nabídne 6,4" LCD panel s rozlišení Full HD+ a trojitý fotoaparát na zádech (48 + 5 + 2 MPx). V celoplastovém těle bude zabudovaná 5 000mAh baterie s 15W rychlodobíjením. Výpočetní výkon a podporu 5G zajistí čipset Mediatek Dimensity 700. Telefon se bude nabízet v černé, bílé, fialové a také v zelené. A, aby toho nebylo málo, Galaxy A22 bude k dostání i v levnější LTE verzi, jejíž hlavním poznávacím znakem bude čtyřnásobný fotoaparát na zádech a o něco kompaktnější tělo.

