Výkon jako loňská „eska“, zajímavý cashback a fialová, která sluší. Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S23 FE

Čekání na Galaxy S23 FE trvalo hodně dlouho, nakonec jsme se dočkali až v prosinci. Jihokorejský výrobce na předvánoční trh dostal čtvrtý topmodel ještě stále aktuální řady Galaxy S23, který má cenově i funkce nejblíže základnímu Galaxy S23. Telefon má několik ústupků ale i pár funkcí navíc, Samsung však tentokrát nevytvořil „dostupnější esko“, ale spíše alternativu pro ty, kterým se zdá S23 příliš malá. Cenový rozdíl oproti oběma zmiňovaným telefonům totiž aktuálně dělá jen pětistovku. S cashbackem se však dostanete na čtyři tisíce, což už není zanedbatelná částka.



Samsung Galaxy S23 FE k nám dorazil ve fialové barevné variantě, která má obchodní označení „Levandulová“

Samsung Galaxy S23 FE nám do redakce dorazil ve fialové barevné variantě alias levandulová. Alternativně je telefon k dostání v zelené, krémové a černé. V dlani telefon působí klasickým „Samsungovským“ dojmem. Má rovný displej a výrazné hliníkové boky (tentokrát bez označení Armor Aluminium), které jsou příjemně matné. Boční ovladače se ovládají velmi pohodlně, stisk mají tak akorát. USB-C na spodní hraně je doplněno dvěma mikrofony a hlavním reproduktorem, k němuž se přidává sluchátko nad displejem. Zvuková reprodukce má slušnou kvalitu i vysokou maximální hlasitost.

Redakční představení Samsungu Galaxy S23 FE:

Záda telefonu obsahují tři samostatně vystouplé fotoaparáty, mezi nimiž se zřejmě budou usazovat drobné nečistoty. Hlavní 50Mpx foťák a 12Mpx širokáč jsou identické jako u Galaxy S23, rozdílem je jen 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. 6,4" AMOLED displej s průstřelem působí lehce staromódně, a to díky širšímu spodnímu rámečku. Jinak používá rozlišení Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvenci. Má povedené barvy i vysoký jas, což oceníte zejména na přímém slunci. Čtečka otisků je v optické podobě, není to sice ultrazvuk, i tak však odemyká telefon velmi rychle. Přidání první otisku však „stojí za to“.



Výsledky benchmarku Antutu, Geekbench a ukázkové screenshoty prostředí

Displej i záď kryje sklo Gorilla Glass 5, které je bohužel lesklé. Ve velké míře na něm ulpívají otisky prstů. Na druhou stranu, pokud na telefon nacvaknete kryt, eliminujete oba zmiňované nedostatky. Pod krytem se ukrývá 4 500mAh baterie, kterou dobijete 15 Watty (bezdrátově) nebo 25 Watty přes kabel. V základní krabici však dostanete jen USB-C kabel, takže si nabíječku musíte dokoupit samostatně. Smartphone podporuje zvýšenou odolnost IP68.

Loňský Exynos 2200

Telefon je výkonově na úrovni loňské řady Galaxy S22, běží v něm totiž identický procesor Exynos 2200. A to společně s 8GB operační pamětí a 128 nebo 256GB úložištěm. V našem případě testujeme základní variantu, která nabízí lehce přes 100 GB volného místa. Na paměťové karty telefon nemyslel, a nabízí se jako DualSIM. Se dvěma fyzickými sloty, popř. v kombinaci s eSIM. Konektivita a drtivá většina funkcí se vzhlédla v Galaxy S23, rozdíly jsou zde prakticky nulové.

Ukázkové fotografie:

V benchmarku Antutu získal telefon 1,2 milionů bodů, a už při testu jsme zpozorovali výraznější zahřívání zad. Při hraní her však zahřívání zatím není až tak výrazné. V benchmarku Geekbench získal telefon skóre 1 613/ 4 061 bodů.

Ukázkové video:

Samsung Galaxy S23 FE se začal prodávat ještě s Androidem 13, později však na telefon vyšla aktualizace na Android 14 a systémovou nadstavbu One UI 6. Telefon má bezpečnostní záplaty z listopadu, a „esková“ řada je příslibem toho, že aktualizace budou do telefonu proudit rychlým tempem a to dlouhodobě. Prostředí běhá svižně a bez sekání, nemáme nic co vytknout.

Zajímavý i kvůli cashbacku

Vše ale směřuje ke koncové ceně, která je u 128GB varianta nastavena sebevědomě na částku 16 990 Kč. Vezmeme-li v potaz cenu Galaxy S23, která před nedávnem spadla na 17 490 Kč. Jenže, Samsung nabízí až do 16. ledna cashback, takže u základní verze ušetříte 3 tisíce. A za 13 990 Kč je poměr výkon/cena trochu někde jinde. 256GB varianta vychází po uplatnění 3 500Kč cashbacku jen o tisícovku více.

Samsung Galaxy S23 FE 128GB katalog rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 8,2 mm, 209 g

displej: 6,4", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 2200 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Jenže, Galaxy S23 FE bude mít na trhu zřejmě jepičí život. Nejen, že mu ublížilo pozdní uvedení v Evropě, ale po konci cashbacku následuje i očekávaná premiéra řady Galaxy S24. Na „eféčko“ si tak, pokud mu neklesne cena minimálně na úroveň aktuálního cashbacku, příští rok zřejmě vzpomene jen málokdo.

Samsung Galaxy S23 FE začínáme aktuálně testovat. Své případné dotazy můžete směřovat do diskuse pod článkem. Už brzy se můžete těšit na podrobnou redakční recenzi.