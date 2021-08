Vyhlížíme nástupce nejoblíbenějšího „áčka“. Dostane daleko výkonnější čipset

Samsung zřejmě brzy do Evropy doveze další nové „áčko“, tedy alespoň podle německého webu WinFuture, jehož informace můžeme považovat, hned po tiskových zprávách od Samsungu, za absolutně důvěryhodné. Samsung Galaxy A52s 5G bude navazovat na letošní model Galaxy A52 5G (recenze zde), mezi hlavní změny bude patřit zejména výkonnější čipset.

Plastová konstrukce, displej, zvýšená odolnost IP67 i barevné varianty, by měly zůstat při starém. Změní se jen použitý čipset, kterým bude Snapdragon 778G. A těžit z toho bude vyšší výkon telefonu. Očekávat máme nárust jednojádrového i vícejádrového výkonu o 15 procent, a to vzhledem ke Snapdragonu 750G, na němž běží Galaxy A52 5G. Připomeňme, že LTE varianta telefonu je postaven na, ještě o něco méně výkonném, Snapdragonu 720.

Redakční představení Samsungu Galaxy A52 5G:

V Evropě se má toto nové „áčko“ nabízet s 6GB operační pamětí a se 128GB úložištěm. To si navíc ještě můžete rozšířit microSD kartami. U použité 4 500mAh baterie, kterou dobijete 25 Watty, se díky novému čipsetu očekává i nepatrně větší výdrž na jedno nabití. Podle německého zdroje by se měl Galaxy A52s začít prodávat napříč Evropou již koncem srpna, a to za 449 EUR. Dle aktuálního kurzu to dělá 11 399 Kč, což by znamenalo, že bude novinka stát jen o několik stokorun více, než aktuálně nabízená 5G varianta.

