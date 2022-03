Vychytávky z řady Galaxy S22 se dostanou i na další Samsungy. Schovaly se do aktualizace One UI 4.1

Samsung na svém blogu potvrdil, že začne brzy své starší modely aktualizovat na nejnovější verzi grafické nadstavby One UI 4.1. Ta se poprvé objevila u řady Galaxy S22, odkud se nejdříve dostane do skládacích Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3. Následně tento update dorazí i na modelovou řadu Galaxy S21, do tabletu Galaxy Tab S7 FE i na vybraná „áčka“. V průběhu roku se dočkají i majitelé telefonů řad Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Note10, Galaxy Tab S a starších skládaček.

Funkce z letošních topmodelů se tedy brzy dostanou i do starších Samsungů. Sílení obrazovky při volání (Google Duo Live Sharing) bude zpřístupněno všem uživatelům řady Galaxy s Androidem 12. To se však netýká dostupnosti fotoaplikace Expert RAW. Ta v dubnu dorazí na Galaxy Z Fold3, v průběhu roku pak na Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra a také na Galaxy Z Fold2. Mazání objektů na fotografiích bude k dispozici v řadě Galaxy S10 a u novějších modelů.

Do starších modelů se dostanou nové funkce fotoaparátu, např. podpora nočních portrétů, rozpoznávání zvířat, vylepšený režim Pohled režiséra, podpora teleobjektivu v režimu Pro Foto a Pro video, či integrace se Snapchatem. Ta však bude dostupná jen u řady Galaxy S21. Přesnou dostupnost výše zmíněných funkcí u jednotlivých modelů se dočtete v tomto vlákně na korejském fóru Samsung Community.

Kdo se může těšit na update na One UI 4.1: Galaxy S21 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip

Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10+

Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G

Všechny dotčené telefony se mohou těšit na automatické návrhy úprav fotek či na funkci Quick Share pro rychlé sdílení souborů. Klávesnice od Samsungu bude vylepšená o software Grammarly, který přidá alternativní návrhy predikce, nabídne synonyma, korekci gramatiky a mnoho dalšího. Funkce však bude zřejmě skrytá za paywallem, Premium verze má být k dispozici k bezplatnému užívání na 90 dní.

Největší novinky v nadstavbě One UI 4.1 od Samsungu:

Toto je jen výčet vybraných novinek, další systémové změny mapuje náš dřívější článek. Samsung potvrdil, že se update nejdříve dostane na poslední generaci skládaček, a update se již skutečně začíná postupně objevovat v Evropě. U dalších modelů řady Galaxy časový harmonogram updatů zatím není znám.

Zdroj Samsung News