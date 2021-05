Vůbec první „emko“ s podporou 5G sítí. Samsung představil Galaxy M42

Po sérii dřívějších úniků a lákací grafiky Samsung v Indii oficiální cestou oznámil Galaxy M42 5G. Vůbec první smartphone „emkové“ řady, který podporuje konektivitu v sítích páté generace. Novinka se dále pyšní Super AMOLED displejem, čtyřnásobným fotoaparátem nebo 5 000mAh baterií s 15W dobíjením. Výkonovou stránku obstará Snadpragon 750G s 6 nebo 8GB operační pamětí.

Samsung Galaxy M42 5G nenavazuje na aktuální designový trend „áčkové“ a „eskové“ řady. Použitý 6,6" Super AMOLED displej tak nemá průstřel, ale výřez pro 20MPx selfie (F2.2). Panel má poměr stran 20:9, v praxi však zřejmě bude třeba překousnout nižší rozlišení (1 600 × 720 pix), které se odrazí v nevelké jemnosti 266 ppi. Prakticky stejný displej s výřezem nabídl již Galaxy A42 5G, a i z naší redakční recenze je jasné, že displej není úplně to pravé ořechové, už jen při srovnání se souběžně nabízenými Samsungy.

I záda se inspirovala zmiňovaným „áčkem“. Jsou rozdělena do čtyř oblastí s odlišnými odlesky. Ve fotmodulu jsou do podoby plotýnkového vařiče zarovnány čtyři objektivy. Hlavní 48MPx foťák (F1.8) tak doplní 8MPx širokáč (F2.2),5 MPx makro a 5MPx hloubkový snímač. V bočním rámu najdeme regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, čtečka otisků je přímo součástí displeje. Do USB-C konektoru na spodní hraně zapojíte 15W dobíječku, který dodá šťávu vnitřní 5 000mAh baterii.

Představení Samsungu Galaxy M42 5G:

Výkon zajistí Snapdragon 750G s 6 nebo 8GB operační pamětí, kterou si rozšíříte microSD kartami ve sdíleném slotu. Alternativně do něj vložíte druhou nanoSIM. V telefonu poběží Android 11 s nadstavbou One UI 3.1. Samsung Galaxy M42 5G se v květnu začne prodávat v Indii, a to v černé (Prism Dot Black) a v šedé (Prism Dot Gray). Zda se telefon dostane i do Evropy, zatím není jasné.

Samsung Galaxy M42 5G katalog | preview rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,6", kapacitní Super AMOLED, 720 × 1 600, 266 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ad/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (8× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Zdroj Samsung India