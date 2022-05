Vítané změny a vylepšení. Nový Fold od Samsungu bude hranatější, véčko Flip zase dostane větší baterii

Už za pár měsíců nás čeká premiéra nové řady skládaček od Samsungu, a na internetu už kolují zajímavé informace. Ty se týkají zejména skládacího hybridu Galaxy Z Fold4. Tento model by měl být oproti aktuální generaci Galaxy Z Fold3 o něco kompaktnější, a ne tak výrazně protažený do výšky. Ne nadarmo nám skládací hybridy od Samsungu v ruce i po třech letech stále tak trochu připomínají dálkový ovladač...

Leaker IceUniverse na Twitteru publikoval rozměrové srovnání mezi aktuální a budoucí generací. Vnější displej by měl být u Foldu4 o něco nižší a také nepatrně širší. Nově nabídne poměr stran 23:9, zatímco aktuální generace Foldu má vnější displej s poměrem stran 24,5:9. Díky tomu se lehce upraví rozměry skládačky po rozevření, která bude na výšku nepatrně nižší, a o stejný rozdíl zase naroste do šířky. Jinými slovy, vnitřní displej bude využívat poměr stran 6:5, zatímco aktuální generace využívá displejový panel o formátu 5:4.



Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Fold4 budou mít nepatrně odlišné rozměry

Baterie skládačky bude mít kapacitu 4 400 mAh, což je stejná hodnota, jako u Galaxy Z Fold3. A to by bylo zklamání, protože, až na Galaxy Z Fold2, kapacita baterií u skládacích hybridů od Samsung stagnuje na stejné metě. V tomto duchu je příjemným překvapením kapacita baterie skládacího véčka, která má narůst o 400 mAh na metu 3 700 mAh. A to může ve spojitosti s očekávaným energeticky úspornějším čipsetem přispět k lepší výdrži na jedno nabití.

Obě nové skládačky mají běžet na Snapdragonu 8 Gen 1 Plus, i když je otázka, zda kvůli posunutí dostupnosti tohoto čipsetu nevsadí skládačky na základní verzi čipsetu. Galaxy Z Fold4 bude k dispozici v béžové, černé a šedé, Z Flip4 se má nabízet minimálně ve zlaté, šedé, modré a ve fialové. Telefony se mají začít prodávat v průběhu letošního třetího čtvrtletí.

Toto je aktuální generace véčka Galaxy Z Flip3:

