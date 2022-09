Virtuální paměť nemusí být vždy přínosem. Ukážeme, jak je možné „RAM navíc“ vypnout

Virtuální RAM se u smartphonů využívá jako jakási pomocná mezipaměť, která má u smartphonů pomoci s rychlejším přepínáním aplikací, kterých může být na pozadí otevřeno více, a které se při přepnutí nemusí načítat úplně znovu. Tato funkce je však určena primárně pro telefony s malými operačními paměťmi, přesto se stále častěji objevuje právě u telefonů, které mají 8 či 12GB RAM. A právě u těchto zařízení může mít virtuální RAM často opačný efekt...

Samsung uvedl do svých telefonů RAM Plus v nadstavbě One UI 4, ve verzi One UI 4.1 umožnil její změny z defaultních 4GB na 2, 4, 6 nebo 8 GB. Na papíře to tedy vypadá „čím více, tím lépe“, v praxi je to ale úplně naopak. Interní paměti telefonu, i přesto, že jsou dnes už velmi rychlé, jsou stále pomalejší, než paměti RAM. A tím, že omezíte využívání interního úložiště pro dočasný záznam dat, ve své podstatě jen umožníte ukládání většího množství dat do standardní operační paměti. Pokud tedy snížíte objem virtuální paměti u telefonu, často zjistíte, že běhá svižněji a plynuleji.



U Samsungů si můžete nastavit kapacitu virtuální paměti, v telefonu ji však přímo nevypnete. Změna nastane až od nadstavby One UI 5, kde přibude přepínač

Mobilní výrobci však často neumožňují kompletní deaktivaci virtuální paměti, částečných změn docílíte už jen tím, že si kapacitu virtuální RAM snížíte na nejnižší možnou hodnotu. Někteří z uživatelů v tomto vlákně na Redditu vidí zlepšení chování telefonu již při přechodu ze 4 na 2GB RAM. Jak však virtuální RAM kompletně deaktivovat?

Pokud v systému není přepínač, je třeba se uchýlit k vývojářským nástrojům. Konkrétně Samsungy v nadstavbě One UI 4.1 nedávají uživatelům žádnou možnost, jak si virtuální RAM úplně vypnout. To bude možné až v připravované nadstavbě One UI 5. Pokud si do té doby chcete, samozřejmě na vlastní riziko, virtuální RAM deaktivovat, budete potřebovat ADB.



Sekvence příkazů přes ADB prostřednictvím příkazového řádku

V telefonu řady Galaxy přejděte do Nastavení - O telefonu - Informace o softwaru. Pětkrát poklikejte na položku Číslo sestavení, vraťte se zpět do hlavní nabídky a přejděte do nového menu Vývojářské možnosti. V něm zapněte položku Ladění přes USB. Nyní telefon připojte kabelem k počítači, kde otevřete prostředí ADB, např. z příkazového řádku. V telefonu je následně třeba potvrdit autorizaci k ladění přes USB, bez které se dále nedostanete. Dále je třeba zadat příkaz: adb shell settings put global ram_expand_size_list 0,1,2,4,6,8



Nová podoba RAM Plus včetně nedostupných voleb. Nás bude zajímat první položka 0 GB

Pokud se nyní proklikáte do Nastavení - Péče o zařízení - Paměť - RAM Plus, objeví se u telefonu i dříve „neviditelné“ volby. Nás bude zajímat hned první položka - 0 GB. Stačí ji vybrat a restartovat telefon, který naběhne s nulovou virtuální RAM.

Via: Androidpolice