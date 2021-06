Víme, jak bude vypadat Samsung Galaxy S21 FE. Jeho cena vás dost překvapí

Samsung připravuje na druhou polovinu roku čtvrtý model řady Galaxy S21, který ponese označení Galaxy S21 FE. A na světě jsou i oficiální rendery zatím nepředstaveného telefonu, pod které se podepsal @elveaks. Podle vyjádření tohoto známého „lekaera“ bude nový topmodel k dispozici minimálně ve čtyřech barevných odstínech (černá, bílá, fialová a zelená), přičemž si telefon po designové stránce zachová většinu z původního tria Galaxy S21.

Smartphone má dostat do výbavy 6,41" AMOLED displej s průstřelem pro selfie. Na zádech budou připraveny tři fotoaparáty, jejichž vystouplý fotomodul bude nově zřejmě přímo součástí zad, zatímco dříve „vystupoval“ z bočního rámu. Telefon se má těšit na 4 500mAh baterii s rychlým dobíjením, jeho úložiště má být 128 či 256 GB. Výpočetní stránku obstará čipset Snapdragon 888, vyloučena však není ani verze s Exynosem 2100.

Představení aktuální generace Galaxy S20 FE:

Hromadná výroba telefonu má být zahájena v červenci, do prodeje se má dostat v posledním čtvrtletí letošního roku. A to za dost zajímavou cenu. Telefon má, po přepočtu, vycházet zhruba na 13 300 až 15 200 Kč, což by znamenalo, že bude stát méně, než když na trh vstupoval Galaxy S20 FE. Záležet ale bude i na použitém čipsetu. Samsung chce telefon marketingově stavět jako nástupce loňského základního Galaxy Note20. A to je trochu nešťastné, protože letošní „eféčko“ nemá podporovat dotykové pero S Pen.

Zdroj Twitter, Heraldcorp