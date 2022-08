Víc než polovinu prodaných prémiových smartphonů budou v roce 2025 u Samsungu tvořit skládačky

Prezident mobilní divize Samsungu, Roh Tae-moon po premiéře skládacích novinek nastínil budoucnost modelových řady Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold. V portfoliu jihokorejského výrobce se už teď začíná jednat o stěžejní produktové linie, které mají v součtu svými prodeji brzy předehnat klasickou „eskovou“ řadu. V roce 2025 mají prodeje skládacích zařízení činit 50 % ze všech „prémiových“ smartphonů Samsungu. Skládačky se mají už za pár let stát novým standardem.

A je to vidět i na konkurenci, jen den po Samsungu si své nové skládací zařízení připravilo Xiaomi, a také Motorola. Nová generace Razru zatopí zejména novému Flipu. Už dříve přitom své skládací produkty uvedlo na trh Oppo, Vivo nebo Huawei, byť tyto modely v Evropě nekoupíte. Možná i proto Samsung světu skládaček stále dominuje. A díky novým modelům, které jsou po kauze se službou GOS vůbec první představené novinky, a klesající ceně loňské generace může na trhu ještě posílat.

Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3 si našel cestu na trh v počtu 7,1 milionů kusů, většinu z nich (4,6 milionů) zaznamenalo skládací véčko. Letos chce Samsung na trh dodat téměř 9 milionů skládaček, celý trh má přitom činit 16 milionů kusů, a tak si Samsung i tentokrát zřejmě ukousne největší díl koláče. Příští rok se má na trh dostat dokonce až 26 milionů zařízení skládací konstrukce. V nadcházejících letech by měl být růst tohoto segmentu ještě výraznější.

Samsungu se i díky skládačkám podařilo vloni uhájit pozici číslo 1 na mobilním trhu, a to s 20% tržním podílem. Jenže, čistě v segmentu prémiových smartphonů Samsung s poklesem o tři procent (dle agentury Counterpoint) zůstává daleko za Applem, který se se ziskem pěti procent vyšvihl na metu 60 procent v segmentu špičkových telefonů. A to je hranice, ke které má Samsung zatím dost daleko, a ke které by se brzy jistě rád alespoň trochu přiblížil.

Představení nových skládaček od Samsungu:

