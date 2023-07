Velkolepý návrat otočné lunety. Hodinky Galaxy Watch6 můžete mít v klasické či sportovní verzi

Jednou z hlavních novinek Samsungu na akci Galaxy Unpacked je nová řada hodinek Galaxy Watch6. Do portfolia se po roční odmlce vrací otočná luneta, na kterou mnozí nedají dopustit. Spolu s verzí Classic se dostalo i na základní model, který cílí na sportovce – v tomto případě je luneta jen digitální. Oba modely budou k dostání v několika barvách a ve dvou velikostech.

K hodinkám je k dispozici velké množství doplňkových řemínků, ať již textilních, kožených, silikonových nebo kovových. Souběžně s novými modely na trhu zůstanou i loňské Galaxy Watch5 Pro, které vyplní mezeru mezi oběma novinkami.

Jaké jsou změny oproti předchozí generaci? Mimo větších displejů se můžete těšit na novější Wear OS a na měření teploty. Ovšem i to dorazí formou aktualizace do loňské generace.

Samsung Galaxy Watch6

Hodinky Galaxy Watch6 jsou základním modelem od Samsungu pro druhou polovinu letošního roku. Budou se nabízet ve 40 a 44mm variantě, a největší změnu poznáte hned. Černý rámeček okolo displeje se ztenčil, takže mohly kruhové zobrazovací panely zase o něco povyrůst.



Hodinky od Samsungu se budou nabízet ve čtyřech barevných variantách

Řemínky mají sponu pro zpětné provlečení pásku směrem k zápěstí, což je oproti souběžně představným Galaxy Watch6 Classic jedna z výrazných vizuálních změn. Tou druhou je absence otočné lunety, která u základní verze, stejně jako u loňských, modelů k dispozici jen v dotykové podobě.

Představení hodinek řady Galaxy Watch6:

Na druhou stranu, Galaxy Watch6 Classic zase do hry vrací oblíbenou otočnou lunetu, která nám u loňské generace dost chyběla. Pohyby lunety jsou jemné a přesné, a pomůžete si jí např. při rolování nabídkami nebo při zadávání číselných hodnost. Oba hliníkové modely splňují odolnostní normy 5ATM, IP68 a MIL-STD810H. Základní verze je doplněna silikonovými řemínky, verzi Classic dostala pásky z umělé kůže. Mezi dokoupitelnými řemínky však najdete i několik kovových pásků.



K hodinkám půjde pořídit spousta alternativních řemínků, které lze velmi snadno nasadit

Základní varianta sedí velmi dobře na ruce, tělo je dostatečně „placaté“ a na zápěstí netíží. Větší verze sice na mém tenčím zápěstí vypadá na fotkách obrovsky, základní 40mm varianta však působí dost malým dojmem. Pro ženská zápěstí však tento model bude tak akorát. Watch6 Classic jsou bytelnější, a ze zápěstí už lehce „vyčnívají“. Na kapacitě baterie se to však nijak neodrazilo. U menší verze obou modelů čekejte 300mAh baterii, u větších variant 425mAh (Watch5 Pro mají 590 mAh).

Menší model hodinek nabídne vždy 1,3" displej, větší má 1,5 palce. V obou případech displeje, které jsou mezigeneračně až o 20 procent větší a jasnější, kryje safírové sklo. Hodinky poskytnou detaily cvičení, informace o skladbě vašeho těla, a změří srdeční tep (včetně personalizovaných zón), krevní tlak, EKG či detailně sledují spánek.

Výkon zajišťuje hodinkový čipset Exynos W930 doplněný 2GB RAM a 16GB pamětí. Konektivita hodinek zahrnuje NFC, dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.3 a volitelně i LTE (eSIM). Uvnitř hodinek běží operační systém Wear OS 4 (s doplňkovým označením „Wear OS Powered by Samsung“) s nadstavbou One UI 5 Watch. Hodinky změří to stejné jako loňský generace Watch4, navíc je pouze měřič teploty, o němž jsme vás informovali v samostatném článku. K měření teploty povrchů nebo vody budete potřebovat samostatnou aplikaci, která u testovacích kusů hodinek zatím nebyla k dispozici.

Cena a dostupnost

Samsung začne v Česku prodávat novou generaci hodinek 11. srpna. Do té doby je možné hodinky předobjednat. Při výkupu stávajícího zařízení dostanete k hodinkám bonus 2 000 Kč, resp. 3 000 Kč v případě varianty Classic. Současně dostanete zdarma i roční pojištění Samsung Care+, které je třeba po zakoupení hodinek jen zaregistrovat. Předobjednávkové bonusy platí do 10. srpna.

Ceny hodinek na českém trhu: