Velká baterie, 120Hz AMOLED a podpora 5G sítí. Samsung v tichosti uvedl do Česka Galaxy M52 5G

Samsung ve vší tichosti uvedl do Česka zatím letošní nejvybavenější „emkový“ model. Galaxy M52 5G dostal do výbavy zajímavý mix funkcí, které podtrhuje slušný čipset a atraktivní cenovka. Nebojíme se tvrdit, že poměrem výkon/cena by tento model mohl zastínit i leckterá „áčka“. A to je přitom Mková řada v portfoliu Samsung umístěna vůbec nejníže.

Telefon dostal do výbavy 6,7" Super AMOLED s rozlišením Full HD+ a se 120Hz obnovovací frekvencí. Čtečka otisků prstů je umístěna v zamykacím tlačítku na pravém boku poblíž regulátorů hlasitosti, do bočního šuplíčku vložíte až dvě nanoSIM karty. Druhá pozice je však hybridní, takže místo druhé SIM můžete vsadit na paměťovou kartu. Do plastového těla o hmotnosti 173 gramů byla umístěna 5 000mAh baterie s 25W dobíjením (v krabici najdete jen základní adaptér). Na zádech čekejte tři fotoaparáty, hlavnímu 64Mpx foťáku (F1.8) asistuje 12Mpx širokáč (F2.2) a 5Mpx makro se světelností 2.4.

Výkon obstarává Snapdragon 778G, což je stejný čipset, jako u vylepšeného Galaxy A52s 5G. Samozřejmostí je podpora sítí páté generace, na 6 či 8GB operační paměť (v obou případech včetně 4GB virtuální RAM) navazuje 128GB úložiště. V telefonu s proužkovanými zády poběží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1.

Přestavujeme podobně vybavený Samsung Galaxy A52s:

Galaxy M52 5G se dostane do prodeje v průběhu října, a to v černé, modré a bílé barevné variantě. Základní 6GB verze bude stát 10 490 Kč, 8GB varianta bude jen o pětistovku dražší.