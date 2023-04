Velká aktualizace foťáků pro Galaxy S23. Update zrychluje ostření a vylepšuje chování optické stabilizace

Očekávaná velká aktualizace fotoaparátu u řady Galaxy S23 je konečně tady. Po Jižní Koreji, která dostala pětidenní náskok, se dočkala i Evropa. Už dříve na veřejnost prosákly informace o tom, že Samsung není zcela spokojen s fotoaparáty v řadě Galaxy S23, nový update proto přináší spoustu oprav a doplňků týkajících se focení, včetně rychlejšího ostření. Vypadá to zatím na nejdůležitější update řady.

Firmware s označením U1AWC8 je sice jen dílčí update, i tak u něj však zarazí velkost 936 MB. Samsung u své nejvýkonnější řady vylepšil rychlost a přesnost automatického ostření, stejně jako odezvu aplikací Fotoaparát a Galerie. Fotky pořízené ultraširokoúhlým objektivem budou mít podle výrobce lepší ostrost za horších světelných podmínek, a Samsung vyladil i chování optické stabilizace. Aktualizace na telefony dorazila společně s dubnovým updatem zabezpečení.



Samsung dostal do Evropy velký fotografický update řady Galaxy S23

Update odstranil okrajový zelený pruh, který se občas objevil při focení zadním fotoaparátem, i poblikávání při natáčení videí. Byla zlepšena ostrost 50 a 200Mpx fotografií, u nichž se podařilo vyřešit nedostatečnou stabilizaci, která fotky rozmazávala. A zmizet by měl i výrazný Shutter lag, který byl spojovacím článkem aktuální trojice topmodelů od Samsungu.

Představení Samsungů řady Galaxy S23:

Seznam změn je dle oficiálního changelogu tentokrát velmi strohý, ovšem všechny změny Samsung detailně rozepsal na jihokorejském Samsung Community. Do Evropy se totiž dostala stejná verze aktualizačního balíčku jako na domovském trhu. Co do velikosti má update ještě pár MB navíc. Pokud se vám aktualizace nenabídne automaticky, můžete ji vyhledat ručně přes Nastavení – Aktualizace softwaru.

Zdroj: Samsung Community