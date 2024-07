Užitečné aplikace od Samsungu, které měly být už v základní výbavě a stojí za to je nainstalovat

Když se řekne Android, mnozí si vybaví telefony značky Samsung. Je to logické, jedná se o největšího výrobce Androidů, který si na tomto operačním systému vybudoval svou mobilní existenci. A zatímco dříve byl Samsung (podotýkáme že oprávněně kritizován za množství předinstalovaných aplikací a bloatwaru, dnes je situace daleko lepší. Jenže...



Samsung část svých aplikací, které dříve předinstalovával do telefonů, přesunul na Galaxy Store. Vybíráme ty, které by měl vrátit zpět do základní výbavy

...Samsung má, jako jeden z mála mobilních výrobců, spoustu zajímavých či dokonce unikátních mobilních aplikací, které však do telefonů rovnou neinstaluje. A to je velká škoda, protože je často najdete jen na „alternativním“ obchodu Galaxy Store. A troufáme si tvrdit, že na ten zabrousí málokterý uživatel, a pokud ano, rozhodně se nebude pídit po aplikacích od Samsungu. Abyste si navíc stáhli aplikace z obchodu, musíte se přihlásit, popř. ještě předtím registrovat. A to jsou další kroky navíc, kterými Samsung odhání uživatele, ještě, když tu máme Google Play, k němuž jste přihlášení už od úvodního nastavení telefonu.

Pokud používáte telefon značky Samsung, rozhodně byste Galaxy Store neměli opomíjet. Tedy minimálně z pohledu aplikací od Samsungu. Ukážeme vám, které aplikace by měly být v základní výbavě telefonů Galaxy, a které stojí za to si dodatečně nainstalovat. Je však třeba zmínit, že ne všechny jsou kompatibilní se všemi Samsungy, zejména u telefonů nižší a střední třídy může u některých chybět podpora úplně, popř. nebudete mít k dispozici všechny zmiňované funkce.

Galaxy Enhance-X

Aplikace Galaxy Enhance-X je zaměřená na maximální jednoduchost při úpravách fotografií na jedno kliknutí pomocí umělé inteligence. Jedním tlačítkem fotku vylepšíte, druhým odstraníte odlesky, třetím přidáte efekt 24 hodin, což je v vidět na měnící se obloze.



Rychlé úpravy fotografií v aplikaci Enhance-X

Současně můžete upravit hodnotu HDR, jas, kolorování (pouze u černobílých fotek), opravit další nedokonalosti fotky, pohrát si s obličeji osob na fotkách, snímek otočit, ořezat nebo mu uměle zvýšit rozlišení. Nečekejte žádné důkladné vysvětlení funkcí ani desítky přepínačů. Ale rychlé aplikování zvolených funkcí, přičemž si hned můžete prohlédnout rozdíl před a po jejich aplikování. Enhance-X v mnohé předbíhá i vestavěný editor v aplikaci Galerie.

Aplikaci si stáhnete bezplatně z Galaxy Storu.