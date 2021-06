Už žádná omezení. Samsung vyrobí skládací displeje pro Google, Vivo i Xiaomi

Směřovaly k tomu veškeré indicie, a nyní to potvrzuje i renomovaný jihokorejský deník. Divize Samsung Display začne brzy vyrábět ohebné OLED displeje i pro konkurenční výrobce. Až dosud tato část firmy dodávala ohebné displeje výhradně pro mobilní divizi. První dodávky mají směřovat značkám Google, Vivo a k Xiaomi, a to již letos v říjnu. Zmiňovaní výrobci by tak měli své vlastní skládačky oznámit v posledním čtvrtletí letošního roku.

Google podle spekulací chystá zařízení se skládacím 7,6" panelem, který se bude skládat polovinami k sobě. V kuloárech se mu přezdívá Pixel Fold. Vivo zase chystá skládací hybrid s 8" vnitřním displejem (poměr 3,4:3), který vyrobí továrna od Samsungu (Asan v Jižní Koreji na lince A3), vnější 6,5" panel dodá čínské BOE. Jihokorejský výrobce dodá i hlavní panel pro skládačku od Xiaomi, zatímco dodávky doplňkového displeje zajistí firma CSOT.

Letos chtělo svou skládačku představit i Oppo, jenže jeho novinka byla nakonec přesunuta až na příští rok. Výrobce plánuje oznámit véčko s 7,1" displejem, které bude mít ještě vnější informační panel s úhlopříčkou 1,5 - 2 palce. Objednávku na displeje od Samsungu dříve údajně učinilo i Huawei, podle zákulisních zdrojů však z dohody nakonec sešlo. Čínská značka bude zřejmě i nadále využívat skládací displeje od firmy BOE, jako u stávající řady Mate X.

Samsung Display však bude souběžně dodávat panely i mobilní divizi Samsungu, a tp pro skládací Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Samsung očekává, že letos na trh dodá šest až sedm milionů kusů nových skládaček, což by bylo oproti loňským 2,5 milionům kusů výrazným posunem v kategorii skládacích zařízení. A čím více výrobců nabídne své vlastní skládačky, tím rychleji se z této konstrukce může stát mainstream. Navíc, cena těchto zařízení by měla rok od roku postupně klesat.

Představovací video Xiaomi Mi Mix Fold:

