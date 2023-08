Úpravy prostředí pokračují. U Samsungů si zobrazíte widgety na lockscreenu i v režimu Always On

U Androidů můžete na plochy umisťovat widgety vybraných aplikací, a to teď předinstalovaných, i těch aplikací, které jste si stáhli dodatečně. U Samsungů si pak můžete nově widgety přidat i na zamykací obrazovku či na displej režimu Always On (AOD). Budete potřebovat jen aplikaci Good Lock, která pochází přímo od Samsungu, a stažený modul LockStar s jeho poslední aktualizací.

Po stažení aplikace Good Lock si nainstalujte modul LockStar, který najdete v části „Make up“. V levé horní části stačí aktivovat vlastní lockscreen, kliknout na screenshot a přepracovat si zamykací obrazovku k obrazu svému. Můžete libovolně popřesouvat přehrávač hudby, aktuální čas a notifikační ikony tak, aby vám na zamykací obrazovce zbylo místo pro widgety. Oblast je poměrně malá, ale pokud widgety trochu zmenšíte, dostanete do ní dva až tři. A pokud si pohrajete s jejich průhledností, zobrazíte si najednou ještě více.



Modul LockStar aplikace Good Lock vám umožní přidat widgety na zamykací obrazovku nebo do režimu Always On

Stejný modul Good Locku vám umožní nastavit widgety i na obrazovku Always On. V LockStar aktivujte a vyberte screenshot v pravé části displeje. Kliknutím na libovolné místo vyskočí nabídka pro vložení widgetů, která je stejná jako u zamykací nebo domovské obrazovky. Na AOD jsem si třeba vynesl statistiky zbývajícího FUP u mého tarifu, ale také zde můete zobrazit nejpoužívanější aplikace, nebo vlastně cokoliv, co uznáte za vhodné a smysluplné.

Pokud si však v rámci modulu ClockFace vytvoříte vlastní hodiny pro režim Always On, Samsung kvůli ochraně displeje widgety deaktivuje. Pokud zůstanete věrní základním hodinám, můžete si s widgety pohrát dle libosti. To ostatní platí i o dalších modulech, které nabídnou bohuaté možnosti úprav vzhledu uživatelského rozhraní u smartphonů od Samsungu. Aplikaci můžete u podporovaných telefonů bezplatně stáhnout z Galaxy Storu. Možnosti Good Locku jsme vám ukázali v tomto článku.

