Unikátní mobilní hračky od Samsungu. Některé předběhly dobu a stejně rychle upadly do zapomnění

Samsung ve své dlouhé mobilní historii přinesl na trh spoustu netradičních produktů. V tomto článku si ukážeme zajímavé příslušenství, které v mnohém předběhlo dobu, ovšem, protože nebylo na trhu „v ten pravý čas“, ve finále se minulo účinkem. Věštila se jim velká budoucnost, nakonec upadly v zapomnění. Největší zašlapané projekty Samsungu Podobně jako třeba Samsung u smartphonů nedotáhl do konce telefony s projektory (Galaxy Beam) či zajímavé smartphony s otočenými fotoaparáty (Galaxy A80), můžeme analogii vidět i na hřbitově kdysi zajímavého mobilního příslušenství. Vybíráme šest doplňků k mobilu, které by i v dnešní době mohly uživatele stále zaujmout, leč na trhu se po nich dávno slehla zem. Gear 360 – nedoceněná 360° kamerka Samsung uvedl na trh kamerku Gear 360 již v roce 2016, nám však v mysli utkvěla spíše vylepšená verze Gear 360 (2017), která se na trh dostala o rok později. Ve své době se jednalo o unikátní mobilní příslušenství - o 4K prostorovou kamerku, kterou jste si mohli díky kompaktním rozměrům brát všude s sebou. Fotit jste mohli „ručně“ tlačítkem s rukou nad hlavou, popř. šlo kamerku namontovat do stativu. Samsung Gear 360 (2017): 360° kamera se „záchranným“ kruhem [recenze] Díky kruhu stál Gear 360 s drobnými problémy i na na rovném povrchu a díky tvarovaným plastům se dobře držel v dlani. Na těle byly umístěny dva 8,4Mpx foťáky (F2.2), z nichž se „sešíval“ prostorový obraz. Samsung měl pro kamerku připravenou samostatnou párovací aplikaci, navíc jste mohli přes Gear 360 živě streamovat na YouTube a Facebook. Samsung ke kamerce nabízel i software pro stříhání a editaci videí, takže jsme měli po ruce komplexní „balíček“. Fotky a videa jste si navíc mohli prohlížet v brýlích Gear VR... Představení možností kamerky Samsung Gear 360: Gear 360 bych snad ještě někde v šuplíku našel, ale ukazuje se, že, ač se jednalo o zajímavý produkt, který by se dal využít ještě dnes, svou existencí předběhl dobu. Samsung tak od roku 2017 žádného dalšího nástupce už nepředstavil, a to je možná trochu škoda.

Gear VR – virtuální realita dávno pohřbená Platforma Gear VR je ukázka toho, jak být v něčem jednička, ale protože jste v poli sám, musíte se, chtě nechtě, stáhnout do ústraní. Samsung oznámil mobilní virtuální realitu zčista jasna u tabletofonu Galaxy Note 4. Po několik následných generací s námi v lehce obměněné formě vydržely brýle téměř pět let. Nový Samsung Gear VR: virtuální realita „v černém“ [recenze] Samsung měl přitom skvěle našlápnuto, na vývoji brýlí spolupracoval s firmou Oculus, kterou už v té době vlastnil Facebook. Telefon byl výpočetním centrem, do brýlí jste jej připojili přes microUSB či USB-C konektor. Jihokorejský výrobce měl velkou komunitu vývojářů, svůj vlastní obchod a ke konci životního cyklu dokonce i samostatný ovladač do ruky. Alternativně bylo třeba ovládat aplikace a hry na postranním touchpadu.

Nejvíce unikátní příslušenství od Samsungu, které do dnešní doby nepřežilo? Rozhodně brýle Gear VR Celkem se do prodeje dostalo šest modelů VR brýlí, a to často z důvodu zvětšování telefonů řad Galaxy S a Galaxy Note, které se do starších brýlí už nevešly. U novějších modelů bylo možné přicvaknout adaptéry, které přidaly podporu novým telefonům, objevil se aktivní větráček či konektor z vnější strany, který umožňoval dobíjení brýlí při hraní her. V době, kde se začalo velmi aktivně hovořit o samostatných VR brýlích od Samsungu, byl celý koncept Gear VR po řadě Galaxy S10 uložen k ledu. Brýle Gear VR jsou mrtvé. Šéf Oculusu je vidí jako promarněnou příležitost S odstupem času to vypadá, že Samsung v brýlemi Gear VR na trhu paběrkoval, ovšem různé akční zážitky doprovázené nekonečnými frontami, které jsme mohli vidět rok co rok na mobilních veletrzích CES a MWC, byly důkazem toho, že mobilní virtuální realita vyhlížela skvělou budoucnost. V Česku se dokonce brýle Gear VR využívaly při výuce anatomie. Ještě před pár lety byly koncerty ve VR běžnou záležitostí: Jenže, i tentokrát zřejmě Samsung netrefil ten správný čas. Z pojmu Gear VR se stalo téměř „sprosté slovo“, nakonec byly koncem roku 2020 všechny služby ukončeny. A troufáme si tvrdit, že do dnešního dne na smartphonech za ekosystém Gear VR neexistuje adekvátní náhrada.

TecTiles – magické NFC štítky V roce 2012 uvedl Samsung na trh NFC tagy TecTiles. Na papíře vypadaly skvěle, štítky mohly sloužit k automatizaci, stačilo je telefonem načíst, a mohla se provést požadovaná akce. Štítek mohl spustit aplikaci z telefonu, připojit se k Wi-Fi síti, ukázat na displeji text, měnit systémové nastavení nebo třeba otevřít psaní textovky či vytočit vybrané číslo. Samsung TecTiles: NFC tagy v akci [test] Štítky mohly být využity i pro sdílení kontaktních informací, webových stránek nebo jste mohli při načtení štítku přidat status na Facebook. Pro domácí zkoušení bylo možné nechat štítky přepisovatelné, šly však zamknout, takže ve finále sloužily jen k jedné předem stanovené úloze. TecTiles jste si mohli třeba nalepit na vizitku, a rychle jste tak mohli sdílet své kontaktní údaje. Možností bylo nespočet.

NFC štítky od Samsungu přišly na trh ve vhodný čas, stály však příliš moc Tak jak se rychle TecTiles objevily, tak rychle se po nich slehla zem. Samsung sice možná tentokrát vystihl dobu, kdy byly o štítky velký zájem, rozhodně však netrefil cenu. TecTiles měly sice větší paměť pro uložení příkazů (až 1 kB), v praxi jste si však vystačili s daleko levnějšími štítkem se zlomkem kapacity. Ve své době jste platili 75 korun za kus, a to bylo za originální NFC štítky prostě příliš hodně. Samsung Gear S – podivný telefon na zápěstí Vzpomínáte na mobilní vize z přelomu tisíciletí? Telefon se měly už „za pár let“ přesunout na zápěstí, kde by nám nabídly vše, co potřebujeme. Nejblíže tomuto konceptu byly hodinky Samsung Gear S, které sebe samy profilovaly jako vůbec „první telefon na zápěstí“. A to už v roce 2014! Samsung Gear S: nahradí smartphone? [recenze] Samsung i tentokrát předběhl dobu, eSIM ještě nebyla k dispozici, a protože chtěl na zápěstí dostat celý telefon, musel do hodinek integrovat fyzický slot pro microSIM. Hodinky již na první pohled vypadaly jako telefon, a to díky obdélníkovému displeji, pod nímž bylo připraveno akční tlačítko. Hodinky byly samy o sobě dost mohutné, ovšem, pokud jste se uskromnili, mohli jste už před osmi lety mít na zápěstí prakticky kompletní smartphone. Hodinky vás navíc upozornily na škodlivé UV záření nebo měřily srdeční tep. Dobové představovací video hodinek Samsung Gear S: Už před osmi lety bylo jasné, že Tizen hodinky předběhly dobu. Navíc jejich samostatnost nebyla stoprocentní, protože pro jejich nastavení a instalaci dalších aplikací jste skutečně potřebovali spojení s telefonem. Hodinky dokázaly zavolat, napsat textovku, navigovat, navíc byly voděodolné. Prakticky chyběl jen fotoaparát, který měla předchozí generace Gear 2, a mizerná byla i výdrž na jedno nabití. Samsung si však u hodinek vyzkoušel, že dokáží nahradit smartphone, do stejné řeky však už podruhé nevkročil...