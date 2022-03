Proč Galaxy A80 neuspěl? Vzpomínáme na dosud jediný Samsung s otočným foťákem

Snad každým rokem se hovoří o tom, že Samsung právě letos uvede na trh nástupce netradičního „áčkového“ modelu Galaxy A80. A tyto spekulace stejně každým rokem vyjdou na prázdno, což platí i o letošní řadě Galaxy A. Pojďme zavzpomínat na rok 2019, kdy nám Samsung v Miláně ukázal smartphone s unikátním otočným fotoaparátem. Čím ve své době zaujal, a proč jsme se dodnes nedočkali žádného nástupce?

Před třemi lety Samsung kompletně přepracoval modely střední třídy a uvedl na trh novou řadu Galaxy A. Nejvýše postaveným telefonem byl Galaxy A80, který se pyšnil, nejen 6,7" AMOLED displejem bez průstřelu a výřezu, ale také otočným fotoaparátem. Telefone měl kovový rám, ale kvůli otočnému mechanismu museli uživatelé překousnout větší tloušťku zařízení i menší kapacitu baterie, která byla zasazena do kovového rámu. Displej krylo odolné sklo.

Dobové představení Samsungu Galaxy A80 (rok 2019):

Telefon se v Česku prodával za 16 999 Kč, a to hlavní u něj znamenaly fotoaparáty. Trojitý fotomodul v pohotovostním stavu „odpočíval“ na zadní straně. Součástí oválné otočné části byl 48Mpx hlavní snímač (1/2.0", F2.0) s PDAF ostřením, 8Mpx širokáč (F2.2) a 3D ToF kamerka sloužící k rozmazání pozadí při portrétovém focení. Pokud jste zapnuli fotoaparát, mohli jste hned fotit, při změně režimu na selfie fotomodul ze zad nepatrně vyjel nahoru a přetočil se na přední stranu.

Ukázkové fotografie:



Nejsilnější stránkou Galaxy A80 byla portrétová selfíčka...





...jinak fotoaparát spadal spíše do průměru

Telefon měl i další zajímavost, a ani ta se u mobilů řady Galaxy už ani jednou neobjevila. Nad displejem totiž nebyla, nejen selfie, ale ani reproduktor. Samsung využíval technologii Sound Casting, která vedla zvuk přímo skrz displej. Hlasitost však byla o nižší, než by bylo zdrávo, a navíc jste museli ucho na „virtuální reproduktor“ přiložit přesně. Do displeje se dostala ještě optická čtečka otisků prstů první generace, se kterou se dalo „vyžít“, ale ultrazvuková čtečka z řady Galaxy S10 byla přeci jen trochu někde jinde.

Detail výsuvného mechanismu:

Odemykání obličejem by jen zdržovalo, protože byste museli čekat několik vteřin na přetočení fotoaparátů, a tak jej Samsung od telefonu nenasadil. Jednalo se o jeden z mála telefonů s Androidem, na němž chybělo byť jen základní odemknutí pomocí 2D skenu tváře.

Proč Galaxy A80 neuspěl?

Protože byl zasazen do střední třídy. V naší recenzi jsme před třemi lety vytýkali spíše průměrné fotoaparáty. Jistě, selfie (včetně 4K selfie videí) byly jedny z nejkvalitnějších na trhu, ale chybějící stabilizace a zasazení telefonu do stření třídy znamenalo, že fotky pořízené „zadním“ fotoaparátem byly ve srovnání s konkurencí spíše průměrné. A to bylo u telefonu, který cílil primárně na mladé uživatele aktivní na sociálních sítích, spíše zklamáním.

Před třemi lety jsme kroutili hlavou nad chybějícím 3,5mm jackem i nad nedostupností slotu pro microSD karty. A dnes už to všichni berou jako naprostý standard, a už se nad tím ani nepozastavují. Už ve své době měl telefon už 25W dobíjení, jenže malá 3 700mAh baterie z něj dělala maximálně jednodenní smartphone.

Samsung Galaxy A80 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 9,3 mm, 220 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (8× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: už se neprodává

Čipset byl na svou dobu slušný, jednalo se o Snapdragon 730 (2 × 2,2 GHz Cortex-A76 a 6 × 1,8GHz Cortex-A55), který doplnila 8GB operační paměť a 128GB úložiště. Zajímavému, a minimálně v podání Samsungu dost netradičnímu smartphonu, však zhatila cena. Za 16 999 Kč jste si mohli před třemi lety pořídit podstatně vybavenější stroje. Samsung u telefonu nikdy neuváděl počet prodaných kusů, ale, vzhledem k omezení hardwaru a vysoké ceně, už k představení nástupce nedošlo. A zřejmě také už nikdy nedojde...