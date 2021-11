Únik s pořádným předstihem. Podívejte se, jak bude vypadat Samsung Galaxy S22 Ultra se stylusem S Pen

Pokud jste si mysleli, že si Samsung u řady Galaxy S22 konečně pohlídá informační úniky, jste na omylu. Už začátkem listopadu se totiž na internet dostaly fotografie potvrzující budoucí podobu chystaného topmodelu Galaxy S22 Ultra od Samsungu. Nástupce letošního Galaxy S21 Ultra se vzhledem inspiruje u Galaxy Note20 Ultra, foťáky přejme od letošního modelu, design fotomodulů zase lehce odkazuje na LG Velvet.

Na fotografiích, které zveřejnil známý leaker Jon Prosser můžeme vidět zařízení, které, jako by z oka vypadlo loňskému nejvýkonnějšímu Notu. Dynamic AMOLED 2X displej je po stranách výrazně zakřiven, zadní kryt je vyroben z matného skla. Zařízení hranatější koncepce má zabudovaný stylus, který vysouváte z levé části spodní hrany. Skoro to vypadá, jako by jihokorejský výrobce záměrně přesunul Galaxy Note21 Ultra až na příští rok...

...jenže telefon má opravdu spadat do „eskové“ řady. Na zádech se dočkáme podobné fotovýbavy, jako u Galaxy S21 Ultra. Foťáky ovšem nebudou součástí jednoho masivního fotomodulu, ale budou nad okolní kryty vyvýšeny jednotlivě po vzoru LG Velvet. Tloušťka zařízení má být oproti Notu20 Ultra o něco vyšší, takže pod krytem čekáme 5 000mAh baterii. Výkon by měl v Evropě obstarat chystaný Exynos 2200 s grafikou od AMD.

Připomeňte si zatím poslední model řady Galaxy Note:

Řada Galaxy S22 by měla být představena 8. února příštího roku, do prodeje se trojice telefonů dostane o deset dní později. Už čtvrtého ledna však Samsung oznámí několikrát odložený Galaxy S21 FE, který se na pulty obchodů dostane jen o týden později.

Zdroj Frontpagetech, Twitter