Umělá inteligence pro všechny. Už nepotřebujete S24, Samsung dal Galaxy AI i starším modelům

Samsung v Česku hned časně zrána započal s aktualizacemi na prostředí One UI 6.1, které do starších modelů od Samsungu přináší většinu funkcí umělé inteligence Galaxy AI. Připravte se na to, že má aktualizační balíček velikost přes 3 GB, a tak jej stahujte výhradně přes Wi-Fi. Update nám však nevyskočil automaticky, bylo nutné jej vyhledat přes Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a nainstalovat.



Největší novinkou aktualizaci na One UI 6.1 je umělá inteligence Galaxy AI

Samsung v Česku aktualizaci zpřístupnil pro loňském topmodely Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE a také pro skládací Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. Současně se update dostává i na trojici tabletů řady Galaxy Tab S9. Stahování je tentokrát poměrně zdlouhavé (instalační balíček je téměř trojnásobný oproti běžným updatům nadstavby One UI), jeho instalace však zabere jen pár minut.

Co je nového?

Zatímco u Galaxy S24 je umělá inteligence vedena pod názvem „Pokročilá inteligence“, v případě aktualizovaných telefonů se v menu nazývá „Galaxy AI“. Umělá inteligence umí překládat hovory (mimo Wi-Fi verze Tab S9), měnit tón konverzací (navázána na klávesnici Samsung Keyboard), živě překládat mluvené slovo, sumarizovat a formátovat poznámky, převádět nahrávky ze záznamníku do textové podoby, získávat souhrny textů z webových stránek a editovat fotografie.

Do domovského tlačítka se může dostat funkce Circle Search. Z videí si vytvoříte Slow-mo záběry (mimo Galaxy S23 FE) I tentokrát můžete zpracování Galaxy AI omezit jen na zařízení a vynechat cloudové služby. Funkčně se však bavíme o tom stejném jako u řady Galaxy S24 Ultra. Možnosti umělé inteligence jsme detailně rozebrali v naší redakční recenzi.

Samsung bohužel nevyužil ideální příležitost k tomu, aby na telefony dostal i český jazykový balíček. Při práci s textem je náš mateřský jazyk podporován, ale všude tam, kde je třeba syntéza či rozpoznání mluvené češtiny, máme stále smůlu. Mezi staženými balíčky čeština chybí, a to už máme začátek dubna. Pro plnohodnotný „zážitek“ z umělé inteligence bude potřeba, Samsung však k termínu jejího případného vydání nemá žádné podrobnější informace.

Součástí aktualizace je i spousta dalších drobností, které se poprvé ukázaly v řadě Galaxy S24. U loňského topmodelu však několik drobností chybí, např. režim pro intenzitu barev u displejových režimů (mezi základním a živým režimem je vidět rozdíl, takže vlastně není třeba), dále budete postrádat režim Always On se zobrazenou tapetou domovské obrazovky. Z té dále zmizí efekty počasí, které v řadě Galaxy S24 také zajišťuje umělá inteligence.

Update na nadstavbu One 6.1 dále přináší březnovou aktualizaci zabezpečení, a má Samsungu pomoci v tom, aby měl ještě letos na trhu 100 milionů telefonů s umělou inteligencí Galaxy AI. Ta má být do roku 2025 bezplatná, ale co bude poté, zatím není jasné.