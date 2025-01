Umělá inteligence na Galaxy S25 v Česku. Co dokáže, co už funguje a na co se těšíme

Samsung v řadě Galaxy S25 výrazně vylepší umělou inteligenci. Částečně i proto, že mu opět pomohl Google. Je však nutné poznamenat, že Galaxy AI, Gemini a další AI funkce jsou natolik propojené, že často není jasné, zda jde o čistě AI od Samsungu, nebo Googlu. Běžného uživatele však bude především zajímat, zda umělá inteligence funguje lokálně, nebo cloudově, a i zde byla letos snaha přinést větší porci AI funkcí přímo do telefonu.



Circle to Search vyhledá objekty, hudbu, přeloží texty ale i hned ukáže odkaz na QR kódy, webové stránky, telefonní čísla a e-maily

Nejpoužívanějším AI nástrojem v Česku je jednoznačně Circle to Search - vyhledávání zakroužkováním. Stačí podržet prostřední tlačítko, které „zmrazí" obraz, a následně zakroužkovat nebo podtrhnout objekt vašeho zájmu. Funkce již delší dobu nabízí tlačítko pro překlad textu nebo zjištění hudební skladby. Nově dokáže Circle to Search vyhledávat také webové odkazy, telefonní čísla, QR kódy nebo e-mailové adresy - tedy údaje, které lze ihned využít dalším kliknutím.

Gemini Live i se Samsung aplikacemi

Boční tlačítko po delším podržení spouští hlasového asistenta Gemini, se kterým se můžete dorozumět hlasem (lokálně i cloudově) i textem, a to plynně česky. Právě to je zřejmě největší přínos pro uživatele v Česku. Gemini Live (oboustranná přirozená konverzace s AI) přímo nahrazuje Google Asistenta, který nikdy nezískal kompletní podporu češtiny.



Gemini a Gemini Live fungují plně v češtině, větší interakce s aplikacemi se objeví až po připravované aktualizaci, která má vyjít souběžně se startem prodejů Galaxy S25

Zatím s vámi Gemini hovoří na zadané téma - můžete jej požádat o radu, oponenturu, inspiraci nebo získání detailnějších informací či vyřešení problému. Po plánované aktualizaci, která přijde současně se startem prodeje řady Galaxy S25, se mají jeho možnosti podstatně rozšířit. Aktuálně Gemini nemá přístup například k poloze telefonu a nejbližší restauraci u moře tak omylem umisťuje do Prahy...

Možné dotazy na Gemini: „Najdi nejbližší restauraci s výhledem na moře a pošli její odkaz Honzovi“

„Najdi, kdy na domácím hřišti hraje tým XYZ, a ulož mi tato data i s časem do kalendáře“

„Připrav mi souhrn videa, a ulož jej do poznámek“ (vychází se z oficiálního přepisu)

a další...

Po nadcházející aktualizaci budete moci Gemini Live „skočit do řeči", pokud vám něco nebude vyhovovat nebo budete chtít okamžitě reagovat. Gemini zvládne ovládat telefon až využitím dvou aplikací najednou. Typicky dokáže vyhledat informaci na webu a uložit ji do poznámek, vytáhnout informaci z poznámek a odeslat v textové zprávě nebo vytvořit novou událost v kalendáři, pro kterou získal zdrojová data z jiné aplikace. To je základ tzv. AI agentů, kteří rozpoznají obsah displeje a mohou s aplikacemi pracovat za vás. Podobné schopnosti budou mít i další Androidy a iPhony s nainstalovaným Gemini, avšak pouze s aplikacemi od Googlu.

Online/offline režim a bezpečnost: Samsung v řadě Galaxy S25 vylepšil bezpečnost a soukromí umělé inteligence, což je klíčový důvod, proč uživatelé dosud AI nástroje v telefonech nevyužívali. Společnost upřednostňuje zpracování dat přímo na zařízení. Pokud dojde ke sdílení dat online, Samsung je po využití okamžitě maže a nejsou používány k dalšímu trénování umělé inteligence.

I tentokrát můžete AI omezit zpracování čistě na zařízení Offline využívání AI funkcí lze nadále aktivovat v nastavení telefonu. V tomto případě vše funguje bez připojení ke vzdáleným serverům. Pokud bude funkce vyžadovat přístup ke cloudové AI, bude nutné jej explicitně povolit.

U Galaxy S25 lze zapojit aplikace Samsungu (poznámky, prohlížeč, Galerie), zatímco u ostatních Androidů budou dostupné jen aplikace Googlu. Postupně přibydou i aplikace třetích stran jako WhatsApp a Spotify.

S chytřejší AI, která se netočí okolo aplikací, se budeme muset naučit mluvit trochu jinak

Samsung poměrně nečekaně lpí na hlasovém asistentovi Bixby, kterého používat zřejmě nebudete. A to kvůli tomu, že nepodporuje češtinu. Gemini je jeho nadřazenou entitou, přes Bixby umí něco, co Gemini zatím ne. A jsou to praktické věci, jako třeba hlasové nastavení jasu displeje nebo vyhledání konkrétní fotografie, na které je zobrazeno to, co Bixbymu řeknete.



Gemini hovoří jen anglicky, ale zato umí upravit třeba jas displeje nebo vyhledat v galerii konkrétní fotografie podle zadání (zde fotky s auty). Jenže, angličtina je velká brzda v používání, raději bychom počkali na to, až to bude umět Gemini

Jenže, na Bixby musíte mluvit anglicky a fotky které chcete, najdete jednou z pěti dotazů. Místo galerie často hledá informace na internetu, což je známkou toho, že ani tato funkce Bixby ještě není dotažená. Když to stejné chcete po Gemini, tvrdí, že se stále učí, a že to ještě neumí. A asi to je jen otázkou času.

Galaxy AI a nahrávání hovorů

Češtinu v Gemini si však nesmíme plést s podporou češtiny v Galaxy AI. Sada nástrojů od Samsungu češtinu podporuje v textové podobě už druhým rokem, ovšem při práci s hlasem podpora stále chybí, protože i na začátku roku 2025 stále čekáme na potřebný jazykový balíček. Díky němu nefunguje zhruba třetina funkcí Galaxy AI, konkrétně moduly pro práci s hlasem – překlady hovorů v reálném čase, tlumočník, přepis hlasových poznámek, apod.



Hovory můžete přímo v telefonní aplikaci nahrávat, přepis do textové podoby bude možný až s českým jazykovým balíčkem. K němu vás vede tato obrazovka, ale soubor na Galaxy Storu zatím chybí. Dočkáme se jej vůbec?

Ze spolupráce Samsungu a Googlu vzešla nová funkce pro nahrávání hovorů. Protistraně se automaticky oznámí probíhající nahrávání a do telefonu se uloží nahrávka včetně textového přepisu. Přestože Galaxy AI dosud nepodporuje češtinu, mohla by tato funkce být výjimkou díky zapojení Googlu. Aktuálně systém vyzývá ke stažení českého hlasového balíčku z Galaxy Storu, kde je však zatím prázdná stránka. Funkčnost českých přepisů ukáže až čas.



Výběr AI z horní lišty, u vybraného obsahu můžete třeba spustit generativní úpravy. Ne celé fotky, ale jen jeho výřezu

Při práci s telefonem jinak fungují všechny dosavadní nástroje Galaxy AI, k nimž se nově přidává funkce Výběr AI. Z bočního panelu si zapnete funkci, která zkusí na zobrazeném obsahu automaticky nabídnout některé funkce umělé inteligence. Z videa vyrobíte GIF animaci, u adresy spustíte navigaci nebo přejdete do generativních úprav fotek. Ty jsou daleko kvalitnější, než vloni, protože systém konečně preferuje mazání objektů, na jehož místo doplní chybějící kusy či textury originálu. Dříve se přitom AI snažila do fotky primárně vygenerovat nový (často nesmyslný) objekt.



Fotky vypadají při odebrání objektů realisticky. AI už si místo nich nevymýšlí nové objekty, mazání funguje dobře i u fotek se stíny nebo u fotek pořízených uvnitř a v noci

A první ukázky jsou překvapivě realistické, často ani není poznat, že jste z fotek vůbec něco smazali. Jistě, poznáte to podle vodoznaku v levém spodním rohu a přidaným metadatům, a kvalita fotky tím nijak netrpí. AI odstraní stíny, domyslí si prodloužení některých objektů, přikreslí kolo, dodá pruhy na přechodu, apod. Vše vypadá realisticky. A to nejen u fotek na ostrém slunci, kdy je editace nejjednodušší, ale také pří úpravách fotek v interiéru nebo těch, které jste pořídili v noci. Při editaci dochází v náhledu k lehkému „zjemnění“ fotky, po vygenerování se však vrací její původní kvalita i rozlišení.

Tvorba obrázků, mazání zvuků a Now Bar

Další výraznou změnou prošla tvorba obrázků v aplikaci Samsung poznámky. Stačí jen načrtnout základní kontury, k nimž nově navolíte jeden ze šesti stylů, které navíc doplníte o textový prompt. V nastavení si navíc upravíte, jak moc má AI vycházet z vašeho vlastního návrhu, který může být maximálně přesný nebo jen hodně volným připodobněním nějakého objektu.



Podstatně vylepšená tvorba grafiky v poznámkách

U natočených videí (nebo u těch, která si do telefonu stáhnete), je k dispozici i mazání zvuků. AI rozdělí zvuk na jednotlivé složky (až šest, najednou lze upravovat maximálně) čtyři, a ty si můžete ručně zesílit nebo zeslabit. Funkce ještě není stoprocentní, už teď ale dokáže výrazně utlumit zcela zbytečné ruchy ulice nebo otravný vítr, a upřednostnit na záznamu hlasovou konverzaci.



Mazání zvuků ještě není dokonalé, ale už teď slušně utlumíte hluk na pozadí a upřednostníte hlasovou složku

Umělá inteligence je využívána i u funkcí Now Bar a u widgetu Now Brief. V prvním případě se jedná o doplněk na zamykací obrazovce, do něhož se promítají živé aktualizace spuštěných aplikací, např. přehrávání hudby, probíhající záznam zvuku, aktuální navigační pokyn, apod. Now Bar může mít více karet, mezi kterými můžete průběžně listovat, a nechat si nahoře jen tu vybranou.



Večení Now Brief s podporovaným obsahem a Now Bar s ovladači hudby a nastavením aplikací, které s ním fungují

Now Brief využívá umělou inteligenci ke tvorbě informačních reportů, které mají tři podoby – ranní, polední a večerní. Vidíme v nich blížící se akce a schůzky, informace o zdraví (např. z nočního měření hodinkami), aktuální počasí a další relevantní obsah z aplikací, které do souhrnu přidáte.

Nové AI funkce i pro starší telefony

Většina z funkcí umělé inteligence v řadě Galaxy S25 se přitom dostane i do starších Samsungů.

Samsung sice oficiálně neuvedl žádný přesný harmonogram aktualizací, čekáme však, že telefony Galaxy S25 s nadstavbou One UI 7 dostanou minimálně několikatýdenní exkluzivitu, a poté začne Samsung starší telefony aktualizovat na Android 15, jehož součástí budou i nové funkce umělé inteligence.