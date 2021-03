Ultra vs. Ultra! Vyplatí se připlatit? Srovnali jsme nejlepší loňský a letošní Samsung

Nejzajímavějším modelem letošní řady smartphonů Samsunf Galaxy S21 je S21 Ultra. Z celého tria vyčnívá designem a funkcemi stejně jako loňský Galaxy S20 Ultra. Má smysl upgradovat z loňského modelu? Pokud vám nejde o výkon, displej či čipset, jaké je mezigenerační srovnání fotoaparátů?

Letošní je trochu menší

Oba telefony vsází na kovové šasi a sklo na zádech. Tvarově jsou si telefony hodně blízké, zejména s ohledem na zadní kryt, který je směrem ke krajům mírně zakřiven. Telefony jsme otestovali v podobných barevných odstínech, přesto na zádech loňské šedé Ultry výrazněji ulpívají otisky prstů. Letošní stříbrná je sice matná, ale i tak se na zádech objevuje zbytková vlhkost z prstů. Stejný matný efekt jako u černé verze Samsung tentokrát nedocílil.

​

V redakci jsme porovnali šedý Galaxy S20 Ultra a stříbrný Galaxy S21 Ultra

Záda Ultry byla loni poměrně kluzká, takže bylo třeba telefon navléci do ochranného pouzdra. Zato jste se však za vystouplý fotomodul mohli zapřít prstem. To u letošní Ultry neplatí, palec na rozhraní hodně klouže. Alespoň, že matný kryt nemá tendenci v rukách tolik podkluzovat. Více si Samsung věřil u loňské Ultry, na jejímž fotomodulu se dočtete o 100× Space Zoomu. Letos Samsung tuto informaci „zamlčel“.

120Hz i při maximálním rozlišení

Mezigeneračně se úhlopříčka displejů nepatrně zmenšila (o 0,1 palce), pokud jste však dlouhodobě používali S20 Ultra, bude vám i při běžném používání S21 Ultra připadat, že je displej skutečně menší. Pokud srovnání nemáte, budou na tom oba displeje pocitově stejně. Oba se pyšní maximálním rozlišením 3 200 × 1 440 pix, ovšem až letošní Ultra dokáže využít plné rozlišení při obnovovací frekvenci 120 Hz. Pokud jste si u loňského modelu chtěli vychutnat plynulejší prostředí, museli jste snížit rozlišení na Full HD+. A z tohoto úhlu pohledu je to rozhodně krok kupředu.



Displeje jsou rozměrově téměř totožné, u obou můžeme vyzdvihnout skvělé barvy a vysoký jas, jenže panel S21 Ultra má navíc podporu stylusu S Pen

Osobně vidím velký progress zejména u náhodné detekce dlaně jako dotyku na displej, která mě u loňské Ultry dost znervózňovala. Samsung však na algoritmech výrazně zapracoval, takže držení v ruce už displej ani občas neregistruje jako dotyk. Další výraznou změnu vidíme u čtečky otisků prstů. U loňské Ultry, která používala 1. generaci ultrazvukové čtečky od Qualcommu, jste museli spoléhat na odemknutí po prvním přiložení.

Srovnáváme Samsungy Galaxy S20 Ultra a Galaxy S21 Ultra:

Skoro se zdálo, že se jinak můžete stavět na hlavu, ale telefon při dalším pokusu o rozeznání otisku dost často selhal. Druhá generace ultrazvukové čtečky je daleko praktičtější. Otisky rozezná rychleji, skoro se zdá, že na displej ani nemusíte přiložit prst. Jistě, i ona si najde slabou chvilku, ale i tak je odemykání u S21 Ultra přímočařejší.

Letošní S21 Ultra dostala do výbavy panel s vyšším maximálním jasem (1 500 vs 1 300 nitů), ani v přímém srovnání však jas obou panelů nesrovnáte, protože těchto úrovní dosahují displeje na přímém jasu a v režimu adaptivní automatiky. Na přímém sluníčku tak bez jakýchkoliv problémů přečtete oba displeje. Ultra má navíc podporu dotykového pera, což dokáže převrátit misky vaz výrazně směrem k letošnímu modelu. Neberte nás ale za slovo, pokud si na stylus nevzpomenete alespoň třikrát denně, zřejmě jej zase až tak nepotřebujete...



Stylus je u Galaxy S21 Ultra výrazný pomocník. Tedy za předpokladu, že jej dokážete efektivně využít...

Dotykové pero je třeba pořídit samostatně, vychází na 990 Kč. Oproti řadě Note se se stylusem pojí nepříjemnost samostatného přenášení, pokud jste však „noutaři“, záhy zjistíte, že to není zase až takový problém. Stylus se dá přenášet v tašce s notebookem a v případě potřeby může být vždy k dispozici na stole v obýváku nebo v kanceláři. Škoda jen, že stylus není magnetický. Pokud by šel přichytit k bočnímu šasi, jeho přenášení by to značně zjednodušilo. Škoda, tak snad někdy příště...

Výkon a hardware

Obě Ultry jsou postaveny na odlišných čipsetech. Loňský model běží na 7nm Exynosu 990, letošní smartphone je postaven na 5nm Exynosu 2100. V benchmarku Antutu je rozdíl ve skóre cca o 90 tisíc ve prospěch novějšího modelu, velmi výrazným aspektem je také zahřívání čipsetu. Jako testovací hru jsme zvolili Titan Quest, o měření teploty se postaral modul PerfZ, který je součástí softwarové nadstavby Game Booster.



Antutu - S20 Ultra vs S21 Ultra

Oba telefony startovaly na teplotě CPU 23°C a u obou bylo použito maximální rozlišení displeje, a zatímco u Galaxy S20 Ultra po 12 minutách vystoupala teplota na 40°C, u Galaxy S21 Ultra s adaptivním 120Hz režimem jsme měření ukončili po 26 minutách hraní, kdy se teplota delší dobu stabilně držela na 39°, a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla ještě stoupat. Herní kvalita je u obou telefonů bezproblémová, zahřívaní zadního krytu při hraní je u obou telefonů řádově srovnatelné, jenže u loňské Ultry se záda začínají zahřívat podstatně rychleji...



Androbench - S20 Ultra vs S21 Ultra

Kapacita operační paměti byla v obou telefonech shodná (12 GB), rychlost pamětí však hovoří ve prospěch letošní Ultry. A to proto, že letošní model nabízí paměti typu UFS 3.1, zatímco loňský topmodel využívá pamětí specifikace UFS 3.0.

Galaxy S21 měl v našem srovnání 256GB paměť, loňský telefon nabídl „jen“128GB úložiště. Ale zase nezapomněl na podporu microSD karet. Oba telefony shodně podporují 5G sítě, pojmou až dvě nanoSIM karty, příp. jedno nanoSIM a jednu eSIM, a jejich konektivita je jinak téměř shodná. Galaxy S21 Ultra navíc podporuje technologii UWB, jejíž využití však zatím není příliš rozšířeno. Můžete ji využít při hledání dalších UWB zařízení v prostoru či při větších rychlostech přenosů v rámci funkce Sdílení nablízko. Jinak ale její absence u loňské Ultry nijak zásadně nevadí.

Energetická efektivita je sice na straně letošní Ultry, oba modely jsou však osazeny 5 000mAh baterií, která zaručuje jeden den náročného používání. U Galaxy S21 Ultra dostanete z baterie o několik hodin navíc, o žádné převratné rozdíly se však nejedná. Daleko větší rozdíly jsou v základní balení obou telefonů, v krabičce Galaxy S20 Ultra dostanete i nabíječku a sluchátka, základní krabice u S21 Ultra téměř zeje prázdnotou.

Rozdíly v zoomu a při focení detailů

Základní fotografická výbava telefonů je dosti podobná, najde se však několik podstatných rozdílů. Galaxy S21 UItra dostal do výbavy laserový autofocus převzatý z Galaxy Note20 Ultra, který prakticky vymazal problémy loňského S20 Ultra při ostření. Loňský topmodel musel prodělat celou řadu aktualizací, které zaostřování softwarově vylepšily, letošní Ultra má daleko lepší startovací pozici. Rychlost ostření je však u obou telefonů téměř srovnatelná, S21 Ultra je možná o chlup rychlejší, přesnost v ostření automatiky je také lehce na straně letošního smartphonu. Nejedná se však o nic významného.



Srovnání masivních fotomodulů Galaxy S20 Ultra a Galaxy S21 Ultra

U obou telefonů je optika hlavního snímače nastavena dost do dálky, takže se s focením blízkých detailů oba telefony perou po svém. Loňská Ultra využívá optimalizátor scény, který rozezná neostrou scénu a nabídne vám přepnutí na 2× zoom. To znamená, že pokud odstoupíte od scény, můžete počítat s ostřejším přiblíženým detailem. Jenže, zrovna když to potřebujete, tak se tlačítko 2x neobjeví, a optimalizátor scény stávkuje. Musíte tak zkusit zamířit na jiné místo, které automatika rozpozná a nabídne zoom, nebo rovnou přepnout na zoomový objektiv. Intuitivnost tohoto řešení je nedotažena do konce.

Ukázkové zoomy:





Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 30× a 100× u Galaxy S21 Ultra





Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 30× a 100× u Galaxy S20 Ultra





Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 30× a 100× u Galaxy S21 Ultra





Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 30× a 100× u Galaxy S20 Ultra

S21 Ultra zase k focení detailů používá ultraširokoúhlý objektiv, na nějž v případě potřeby automaticky přepne. Jenže musíte počítat s tím, že snímek pořízený „rybím okem“ se softwarovou eliminací nežádoucího zkreslení bude vypadat trochu jinak, než jak vypadá skutečnost. Při focení zakřivených objektů je, např. kůry stromu, jsou na rozhraní stromu a okolí patrné artefakty dané optikou použitého snímače. Na displeji telefonu vypadají pořízené makrosnímky velmi dobře, v počítači však zjistíte, že ani tento přístup není zcela bez chyb. Ani jedno řešení není ideální, lepší makra však i přesto vykazuje letošní model.

Další ukázkové fotografie:



Fotografie pořízené Samsungem Galaxy S21 Ultra



Fotografie pořízené Samsungem Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21 Ultra osazená novějším 108MPx fotočipem (HM3 vs HM1) má i vyšší světelnou citlivost, v praxi to však při běžném focení nelze nijak zásadně rozpoznat. Noční snímky mají u letošní Ultry větší kvalitu na automatický režim, což je dáno i vylepšeným algoritmem delší expozice nočního režimu. Kvalita nočních fotek je o něco vyšší, zvláště pak, když při focení výrazně chybí světlo.

Ukázkové detaily:



Detaily u Samsungu Galaxy S21 Ultra



Detaily u Samsungu Galaxy S20

O to více se liší kvalita zoomových fotek. Zde má S21 Ultra zcela jasně navrch díky použití dvou teleobjektivů. Zatímco S21 Ultra u 10× zoomu využívá svůj 10× periskopický teleobjektiv znamená, S20 Ultra už skládá fotky z více snímačů a kombinuje je s výřezy. Ve finále tak máte při 30× a 100× přiblížení daleko větší kvalitu fotek, než u loňského topomodelu. Nemluvě o funkci Zoom Lock, která vám i při 100× Space Zoomu dokáže zastabilizovat scénu, kterou u S20 Ultra v ruce „neudržíte“.

Ukázkové noční fotografie:





Noční Space Zoom u Galaxy S21 Ultra





Noční Space Zoom u Galaxy S20 Ultra





Další noční fotografie Samsungu Galaxy S21 Ultra





Další noční fotografie Samsungu Galaxy S20 Ultra

V loňské UItře běžela nadstavba One UI 3.0, u Galaxy S21 Ultra zase nejnovější One UI 3.1. A stejná verze se brzy dostane i do starších modelů, takže S20 Ultra nabídne vylepšený Single Take, nový mód Pro Video a zřejmě i mazání objektů na pořízených fotografiích. V oblasti softwaru fotoaparátu by vám ani u loňského modelu nemělo chybět nic podstatné.

Rozhodne cena?

Samsung Galaxy S20 Ultra se doprodává za 27 490 Kč, letošní Galaxy S21 Ultra startuje na částce 33 490 Kč. Cenový rozdíl je mezi oběma telefony rovných šest tisíc. Rozhodujete se mezi oběma smartphony a chcete z telefonu maximum? Pak je jasnou cestou S21 Ultra, ke které si můžete dokoupit stylus. Používáte však loňský S20 Ultra a přemýšlíte nad upgradem? Zde už to nevidíme tak jednoznačně...

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,9 mm, 228 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 516 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2100 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 88 %

vybavenost cena: 31 709 Kč až 33 499 Kč

Ano, letošní model má vyšší výkon, kvalitnější zoom, také o něco kvalitnější makro a podporu 120Hz obnovovací frekvence i při maximálním rozlišení. Už loňská generace ale ukázala, že se bez toho všeho dá existovat. Rychlost a přesnost ostření loňského modelu má už dost blízko laserovému řešení u letošní Ultry. Starší model vám navíc nabídne podporu microSD karet a v základním balení najdete i nabíječku a sluchátka. Ještě když telefon brzy dostane aktualizaci na One UI 3.1, která přinese spoustu softwarových vylepšení, která debutovala u řady Galaxy S21...

Vybíráte mezi S20 Ultra a S21 Ultra a ohlížíte se i na cenu? Pokud nepotřebujete stylus, překousnete horší focením detailů a nebude vám vadit jen 60Hz obnovovací frekvence při maximálním rozlišení displeje, ušetříte při pořízení loňského modelu zajímavých šest tisíc korun.