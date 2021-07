U skládaček věc nevídaná. Novinky od Samsungu mají splňovat normu IPx8

Samsung představí 11. srpna své další mobilní novinky řady Galaxy, a tentokrát by mělo dojít na premiéru chytrých hodinek Watch4 a také na skládačky Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3. O těchto modelech bylo v uplynulých týdnech slyšet opravdu hodně, Samsung si neuhlídal klíčové specifikace ani tiskové fotografie obou skládacích zařízení. Nyní si můžeme odškrtnout další položku ze specifikací, protože obě novinky mají být voděodolné, což by byla velká rarita!

Podle leakera Maxe Weinbacha budou obě novinky podporovat zvýšenou odolnost IPx8. To sice znamená, že Samsung nedokáže zaručit odolnost telefonů vůči pevným částicím, ovšem osmička u voděodolnosti značí, že by měly telefony vydržet metr pod vodní hladinou po dobu 30 minut. A o tom si mohou jiné skládačky jen zdát.

Flip3 and Fold3 are IPX8 https://t.co/Lenz8aOuCV — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 21, 2021

Pro úplnost je třeba dodat, že už u Galaxy Z Fold2 vylepšil Samsung mechanismus pantu natolik, že kartáčky aktivně vytlačují nečistoty, které se mohly dostat dovnitř pantu. Zřejmě ani to však nestačí k tomu, aby mohly novinky dostat IP certifikaci. Pokud se Samsungu podaří vyrobit voděodolné skládačky, byl by to rekordní počin, který by mohl tyto telefony v očích veřejnosti o něco více zatraktivnit.

Toto je aktuální generace skládacího hybridu Galaxy Z Fold2:

Největším problémem bude stále koncová cena, která má u véčka Z Flip3 činit 1 149 EUR (necelých 30 tisíc Kč), zatímco Galaxy Z Flip3 má stát 1 999 EUR, což dělá zhruba 51 tisíc korun. Detaily o dostupnosti a konkrétních cenách na českém trhu, budou známy 11. srpna. Spekulace o skládacím véčku shrnuje tento článek, bližší informace o chystaném hybridu Z Fold3 s podporou stylusu S Pen si můžete přečíst zde.