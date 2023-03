Trojnožka, stativ nebo grip pro focení. Samsung chystá doplňky pro řadu Galaxy S23 a pouzdro Gadget Case

Jedním z nejzajímavějších originálních doplňků pro řadu Galaxy S23 od Samsungu je tzv. Gadget Case. K dostání je pro všechny telefony nové řady, a to v průhledné či odolné podobě. Pod záslepkou na zadní straně je umístěn jakýsi „konektor“, do něhož můžete zapojit vybrané doplňky. A těch může být hned několik.

Jedním z nejpovedenějších doplňků je Slim Tripod. Ve složeném stavu čeká tento doplněk na zádech, v případě potřeby jej však můžete rozložit do podoby miniaturního stojánku. Telefon přitom můžete mít na výšku i na šířku displeje, a pokud jednotlivé nožky složíte, můžete toto příslušenství využít jako jednoruční grip při natáčení videí „z ruky“. Toto doplňkové příslušenství váží 70 gramů a v Evropě se bude nabízet za necelou tisícovku.

Druhým doplňkem, který se v Evropě pomalu chystá do prodeje, je Camera Grip Stand. I tentokrát se jedná o (trochu robustnější) stojánek, do něhož zacvaknete telefon. Hlavní díl je možné ze stojánku vyklopit, abyste si udělali co nejlepší možný záběr. Součástí fotografického gripu je ještě samostatná spoušť, kterou lze z příslušenství vycvaknout, a použít ji jako vzdálenou spoušť. Toto univerzální příslušenství navíc můžete použít i jako základní stojánek. Doplněk váží 85 gramů, jeho koncovou cenu však zatím neznáme.

Mimo těchto dvou základních doplňků bude Samsung nabízet různé úchyty na záda, která využijete i jako stojánek, či pouzdro na platební karty. Cenu těchto doplňků zatím neznáme. Víme jen částky, které Samsung poptává za základní kryty „s konektorem“. Průhledný vychází u celé řady na 1 390 Kč, odolná varianta krytu (s podporou standardu MIL-STD810G) vychází na 1 490 Kč.

Jak nasazovat a odejmout originální kryty pro řadu S23: