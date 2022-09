Trocha péče i pro starší Samsungy. Až šestileté topmodely mohou neoficiálně upgradovat na Android 13

Samsung najel na vlnu čtyř velkých aktualizací a pěti let bezpečnostních updatů až v poslední době, dříve dostávaly nejvýkonnější telefony updaty zhruba po dobu dvou let. Jenže, krátce po zveřejnění finální veze Androidu 13 do AOSP došlo i na komunitní vývojáře. Podařilo se jim portovat Android 13 i na starší topmodely řady Galaxy, přičemž nejstarším podporovým telefonem je Galaxy S7 z roku 2016. Pokud tedy máte v šuplíku starší telefon od Samsungu, můžete mu „vdechnout“ nový život.

To vše je možné díky ROM LineageOS 20, která je postavena na Androidu 13. Nově je dostupná pro řady Galaxy S7, Galaxy S8 a Galaxy Note 8, a podle posledních informací je překvapivě stabilní. Většina klíčových součástí, jako Wi-Fi, Bluetooth, čtečka otisků prstů, zvuky, foťáky a hardwarová akcelerace, fungují bez jakýchkoliv problémů. Jedná se zatím jen o „early build“ vydání, takže v něm chybí spousta specifických přídavků LineageOS.



Android 13 je možné neoficiálně spustit třeba i u Samsungu Galaxy S8

Na druhou stranu to však není bez chyb, šifrování paměti a některé síťové funkce jsou u řady Galaxy S7 deaktivovány, u Galaxy Note 8 zatím nefunguje fotoaparát. A problémem může být i „vlastní“ implementace LTE ze strany Samsungu, takže je možné, že VoLTE a Wi-Fi volání nebe fungovat, ani teď, ani v budoucnu.

Přesto, pokud máte v šuplíku některý ze starších topmodelů, nebo některý z nich dokonce ještě stále používáte, můžete se těšit na čistý Android 13, který ještě o něco prodlouží životní cyklus telefonů. A bavíme se zde samozřejmě o evropských verzích s čipsetem Exynos, které mohou po updatu počítat i s pravidelnými bezpečnostními záplatami. Před instalací ROM je třeba mít na telefonu odemknutý bootloader a nainstalovanou custom recovery. Jak na to, se dozvíte na webu XDA-Developers.

Takto vypadalo ývojářské preview Androidu 13: