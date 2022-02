Třicet tisíc padá na beton. Od odolného skla Victus+ na Galaxy S22 Ultra jsme čekali víc...

Samsung jako jediný výrobce na trhu v tuto chvíli disponuje odolným sklem Gorilla Glass Victus+, a tak nás přirozeně zajímalo, jak si toto sklo poradí s běžnými pády telefonu. Nepříliš populárního úkolu „rozbít telefon“ se zhostil YouTube kanál PBKreviews, který nechal Galaxy S22 Ultra několikrát po sobě spadnout na beton úrovně pasu a hlavy. Co si z testů odnést? Zejména to, že novinku od Samsungu musíte zabalit do doplňkového krytu či obalu, jinak to s telefonem po pádu špatně skončí...

Už první pád na záda dopadl velmi neslavně. Jedna ze zadních čoček fotoaparátu se kompletně roztříštila, druhá praskla a ve spodní části se objevily drobné praskliny, zatímco displej zůstal nepoškozen. Druhý pád směřoval na hranu telefonu. Zničil kovový roh a vycvaknul z těla stylus S Pen. Třetí pád s pootočeným telefonem neměl žádnou výraznou dohru, zato následný pád na zakřivený bok displeje už znamenal, že celé jeho krycí sklo (Vitus+) kompletně popraskalo.

Následný přímý pád na displej zobrazovací panel ještě neodepsal, protože včetně čtečky otisků prstů i nadále fungoval. Displej byl odepsán až při osmém pádu, konkrétně z úrovně hlavy na stranu displeje. Čtečka sice fungovala dál, ale na displeji už nebylo možné nic přečíst.

Pády Samsungu Galaxy S22 Ultra na beton:

Celkově vzato se sklo Victus+ příliš nepředvedlo. Na druhou stranu, vliv na tom může mít i zakřivený displej, který, zvláště při bočních nárazech, absorbuje při dopadu daleko více energie, něž jinak používaný masivní boční rám. A proto bude zajímavé sledovat, jak si v podobném testu povede Galaxy S22 či Galaxy S22+.