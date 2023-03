Tři bratři Galaxy A52s, A53 a A54. Tyto Samsungy se dají stále koupit, novější nemusí být lepší

Uživatelé nového „áčka“ tak budou muset na telefon nacvaknout doplňkový kryt, kterým zakryjí povedený fialový či zejména zelený odstín. Černá a bílá je jinak u všech modelů stálicí. Vloni ji doplnila broskvová a modrá, o rok dříve pak modrá a zelená. Z pohledu designu vítězí Galaxy A54, ale protože mi rukama prošly i první dva zmiňované modely, volil bych z dlouhodobého hlediska spíše praktičnost. Tedy telefony s plastovými zády, které tolik nekloužou v dlani. Galaxy A54 mám navíc překvapivě měkký rám, do něhož se při pádech udělají rýhy podobné jako u hliníkových rámů. A to pro předchozí áčka rozhodně neplatilo.

Jenže, zatímco plastové kryty předchůdců byly matné, sklo má lesklou úpravu, ve které vidíte okolní objekty i otisky prstů a zbytkovou vlhkost. Záda jsou navíc hodně kluzká, takže nám telefon při testování dokonce vypadl z ruky a sklouznul ze sedací soupravy. Design se samostatně vystouplými fotoaparáty (chybí zde portrétní objektiv) připomínající řadu Galaxy S23 je sice chvályhodný, byli bychom však raději za mnohem praktičtější pojetí zad. A třeba v matné variantě, a klidně v plastu. Tak to má třeba Galaxy A34, k čemuž nemáme výhrady.

Předloňský Galaxy A52s byl ve své době jednoznačný bestseller, o čemž svědčí i to, že je telefon i v těchto dnech stále v nabídce e-shopů. Loňský Galaxy A53 nás v recenzi sice příliš nepřesvědčil, jedná se však stále o velmi vyhledávaný model. A o případné zájemce chce bojovat i nejnovější Galaxy A54. Změny mezi těmito třemi smartphony nejsou nijak extrémní, rozdíly však určitě najdou.

Samsungu se poměrně kuriózně sešly na trhu hned tři „pětková“ áčka. V jednu chvíli si tak můžete koupit tři různé generace generace stejného modelu, a to aktuální Galaxy A54 , loňský Galaxy A53 i předloňský Galaxy A52s . Ten navíc i u velkých prodejců seženete i v původní variantě Galaxy A52 a Galaxy A52 5G . Samsung má ve střední třídě trochu přetlak, jak se však tyto telefony vlastně odlišují. A pokud koukáte po nejvyšším Samsungu áčkové řadě, který z telefonů byste měli zvolit?

Displej všech telefonů kryje odolné sklo Gorilla Glass a jejich rozlišení je Full HD+. Protože však letošní áčko zmenšilo svou úhlopříčku z 6,5 na 6,4 palce, telefon má na výšku o 60 pixelů méně. V praxi však ale opět nepoznáte rozdíl. Celkově je zobrazovací kvalita áček na velmi slušné úrovni, barvy jsou líbivé (lze je ještě upravit), černá absolutní, pozorovací úhly a čitelnost na slunci velmi dobrá. Jemnost obrazu je naprosto dostatečná, navíc můžete počítat i s režimem Always On displej.

U telefonů se můžete ve všech případech těšit na Super AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, která je u letošní novinky adaptivní. Telefon sice přepíná „jen“ mezi 60 a 120 Hz, i tak je to příjemný bonus. Dřívější „pětky“ měly obnovovací frekvence pouze „pevné“. Velkým bonusem je pak vyšší jas až 1 000 nitů na automatiku. I 800 nitů je na střední třídu sice slušná meta, na ostrém slunci ale uvítáte cokoliv navíc.

Výpočetní výkon a baterie

V rámci výpočetního výkonu visí zřejmě nejvyšší otázka. Galaxy A52s pohání „prověřený“ Snapdragon 778 5G, loňský model dostal poměrně nevýrazný Exynos 1280, letošní generace přichází s vylepšeným Exynosem 1380. Výbavově se jedná o telefony s hodně podobným výkonem, rozdíly jsou do 15 procent, což není u střední třídy až tak velký zádrhel. Je ale škoda, že se Samsung stále snaží protlačovat procesory řady Exynos, když je v eskové řadě (konečně i v Evropě) nahradily Snapdragony.

Výsledky benchmarku Antutu: Galaxy A52s – 495 tisíc bodů

Galaxy A53 – 438 tisíc bodů

Galaxy A54 – 515 tisíc bodů

Papírově tedy největším výkonem oplývá Galaxy A53, jenže bližší pohled prozradí, že telefon dostal v základu 8GB operační paměť, zatímco Galaxy A52s pořídíte s 6GB RAM. A právě u operační paměti telefon nasbíral oněch rozdílových 20 tisíc bodů. Ani bychom se příliš nebáli staršího 6nm čipsetu, byť nový Exynos 1380 je vyráběn 5nm procesem. Herní kvalita je u všech telefonů víceméně srovnatelná, a co je podstatné, i jejich zahřívání při hraní. Loňskému modelu se možná o trochu více a rychleji zahřívají záda při hraní her, a pokud se mu při výběru vyhnete, chybu určitě neuděláte.



Galaxy A53 mezigeneračně propadl ve výkonu, loňský Galaxy A54 má však výkonově navrch jen díky větší paměti RAM. Kdybyste odečetli skóre operační paměti, jsou výsledky A52s a A54 téměř srovnatelné

Všechny modely jsou v prodeji minimálně se 128GB úložištěm. Díky microSD kartám vám však paměť v žádném případě rozhodně chybět nebude. Výbavově má letošní model navrch u podpory eSIM, která se u Samsungu vůbec poprvé dostává do střední třídy. Nejen hráči pak ocení podporu Wi-Fi 6. Mnohem podstatnější jsou však vylepšené vibrace. Samsung do Galaxy A54 integroval vibrační motorek s podobnou technologií, jako u řady Galaxy S23, a je to poznat. Vibrační odezva už není tak „tvrdá“, ale o dost příjemnější, a lépe regulovatelná.

Pouze u Galaxy A52s čeká 4 500mAh baterie, zatímco u novějších modelů je připraven 5 000mAh akumulátor. To je oblast, kde dominují novější modely, každopádně i s menší baterií můžete fungovat velmi obstojně. Nejnovější áčko přidává ve výdrži pár hodin navíc, ale samozřejmě záleží konkrétně na tom, co s telefonem děláte. Dobíjení se však u trojice modelů zastavilo na 25 Wattech, a s bezdrátem se nepočítá. Jenže takový A52s má alespoň 15W dobíječku v základní krabici a připojíte k němu ještě 3,5mm sluchátka. I to může být pro spoustu uživatelů stále dosti atraktivní.