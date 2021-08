Třetí generace skládaček je zde. Z Fold3 a Z Flip3 můžete dokonce ponořit do vody

Samsung dnes na tiskové konference Galaxy Unpacked oficiální cestou představil veřejnosti skládací Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. U prvního zmiňovaného modelu se jedná již o třetí iteraci, která oproti dvojce vyladila několik důležitých detailů a přidala speciální funkce, které budou hlavním prodejním artiklem. Na vlně trojek se svezlo i atraktivní skládací véčko, byť se v jeho podání jedná „teprve“ o druhou generaci. Těla jsou vyrobena z odolnějšího hliníku, došlo i na vyztužení skládacích displejů.

Zatímco skládací hybrid se měnil spíše uvnitř, skládací véčko doznalo spíše designových změn. Oba modely mají menší rámeček okolo vnitřního displeje, jsou lehčí, nepatrně menší a také se pyšní zvýšenou odolnost IPx8 proti vodě. Můžete je ponořit až na 30 minut až do 1,5m pod vodní hladinu, a to je u skládaček s pohyblivými součástmi věc opravdu nevídaná! Obě skládačky dostaly do výbavy Snapdragon 888, Z Flip3 se pyšní větším vnějším displejem, Z Fold3 zase podporou dotykového pera nebo poddisplejovou selfie.

Jak se povedly nejnovější skládačky od Samsungu? Nebudeme vás napínat, novinky mají několik dalších důvodů pro to, aby se mohly postupně stát zařadit do mainstreamu. Vadí nám jen minimální inovace v oblasti fotoaparátů a také poddisplejová selfie, která zřejmě do Samsungů dorazila příliš brzy...

Galaxy Z Fold3: pracant se selfie kamerou v displeji

Už u premiéry loňského Galaxy Z Fold2 jsme si říkali, že podpora dotykového pera S Pen, by výrazně zvýšila produktivitu skládačky, a nakonec jsme se dočkali až o rok později. Jinak je však Galaxy Z Fold3 s loňským modelem dost výrazně podobný. Jistě, je trochu menší, lehčí a mezera mezi oběma polovinami displeje v zavřeném stavu je o něco užší, to hlavní ale zůstává – 6,2" vnější displej s rozlišením HD+ a vnitřní skládací panel o úhlopříčce 7,6 palců. Oba jsou typu Dynamic AMOLED 2X a pyšní se adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. Pant je i nadále „notebookový“, v režimu Flex Mode se může na každé polovině displeje zobrazit jiná část aplikace.



Samsung Galaxy Z Fold3 naživo, vnitřní displej je až o 29 % jasnější a současně úspornější, než dříve (technologie Eco2)

Velká změna se odehrála u vnitřního skládacího displeje, který je až o 80 % odolnější vůči poškrábání, než loňského modelu. Do vrchní části panelu se dostala i poddisplejová selfie o rozlišení 4 Mpx. Hned na úvod je třeba předeslat, že selfie je na displeji vidět. Na černém pozadí vidíte celou kamerku kompletně, což není oproti loňskému hybridu prakticky žádný rozdíl. Při bílé tapetě vidíte přes selfie dost výraznou mřížku pixelů. Ačkoliv vám ještě nemůžeme ukázat první ukázkové selfie, už teď je jasné, že si kamerka hojně pomáhá umělou inteligencí. I proto se hodí spíše pro konferenční hovory, kvalitnější selfíčka můžete jednoznačně pořídit předním nebo zadním fotoaparátem.

První dojmy ze skládacího Galaxy Z Fold3:

Displej podporuje dotykové pero S Pen, ovšem protože stylus komunikuje s dotykovou vrstvou Wacom na jiné frekvenci, došlo i k premiéře nového stylusu. Ve skutečnosti jsou dotyková pera hned dvě, pasivní (známé např. z Galaxy S21 Ultra) či aktivní, které dobijete přes USB-C, má přepínač mezi Z Fold3 a dalšími Samsungy, a podporuje i různá bezdotyková gesta.



Srovnání s předchůdci (zleva): Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Fold3

Stylus má také o něco více zakulacený hrot, aby nedělal rýhy do displeje, a dle prvních dojmů to nijak neomezuje jeho využitelnost. Pokud byste chtěli hrotem na displej silně zatlačit, hrot zajede dovnitř pera. Je to ochrana toho, abyste prudkým úderem pera do displeje nijak nenarušili vrstvu ultratenkého skla (UTG). Kreslit můžete i po selfie kamerce či v překladu displeje, stylus však bude v základní krabičce, stejně jako nabíječka, chybět. Musíte si jej dokoupit samostatně (1 299 Kč), nebo rovnou v kompletu s pouzdrem (2 399 Kč).

​

Telefon padne velmi dobře do dlaně, překlad v displeji je vidět podobně jako u loňské generace

Vnější displej i nadále poslouží pro základní jednoruční obsluhu telefonu, jak jste zvyklí z loňska. Přepínání aplikací funguje z vnějšího na vnitřní panel automaticky, a zpětně pouze u těch aplikací, kterým to ručně nastavíte. Displej má dostatečnou jemnost, škoda, že u něj Samsung vypustil podporu stylusu. Odlišné frekvence mezi rovnými a skládacími displeji však zřejmě byly neřešitelnou situací. Nad vnějším displejem čeká 10MPx selfie.



Novinkou je poddisplejová selfie, která má však nad sebou dosti hrubý rastr

Kdo u nového Foldu čekal větší zaměření na mobilní fotografii, bude zklamán. Foťáky zůstávají stejné jako vloni, hlavní 12MPx foťák (F1.8) s OIS doplní 12MPx širokáč a 12MPx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením. Galaxy S21 Ultra měla optický zoom 10×, u Foldu jsme čekali alespoň poloviční metu, ale nedočkali jsme se. Na krytech je použité odolné sklo Victus, záď je po vzoru dřívějších topmodelů matná. Telefon bude možné pořídit v černé, stříbrné i v poměrně atraktivní zelené. A počítá se i se spoustou originálních krytů.



Stylus S Pen je naopak skvělým doplňkem pro produktivitu

Uvnitř tepe Snapdragon 888 (základní nikoliv „plusko“) doplněný 12GB RAM a 256/512GB úložištěm. V prostředí s Androidem 11 a poslední verzí nadstavby One UI můžete v jednu chvíli zobrazit až tři aplikace najednou, a to dokonce i u těch aplikací, které režim Multidisplej oficiální cestou nepodporují. Líbit se vám také bude volitelná nástrojová lišta, kterou si můžete zobrazit v pravé části displeje. Z ní můžete rychle spouštět oblíbené aplikace nebo hry. V režimu Labs lze dále nastavit, zda se mají apky spouštět nativně, či v poměru stran 4:3 nebo 16:9. A to by mohlo vyřešit problémy některých aplikací, např. při spouštění Instagramu na Z Fold2 teď část obrazu vyplní černé pruhy.

​

Bohaté doplňkové příslušenství pro Z Fold3, těšit se můžeme i na kryt se slotem pro S Pen

Pokud k celku připočteme zvýšenou odolnost IPx8 a podporu dotykového pera S Pen, dostáváme špičkové skládací zařízení, které nebude mít moc kompromisů. Mimo chybějící microSD však musíme zmínit baterii, jejíž kapacita meziročně poklesla o 100 mAh. Zda to půjde poznat, bude jasné až z běžného používání telefonu. Dold půjde nabíjet bezdrátově, ze zad můžete dobít třeba nositelnou elektroniku. Ve výbavě nechybí stereo reproduktory, boční čtečka otisků prstů, 5G ani Dual SIM. Vsadit můžete, buď na dvě fyzické karty, nebo na kombinaci nanoSIM + eSIM.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G katalog rozměry a hmotnost: 128 × 158 × 6,4 mm, 271 g

displej: 7,6", kapacitní AMOLED, 1 768 × 2 208, 372 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 400 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

A kolik bude skládačka stát? Základní varianta 12/256 startuje na částce 46 999 Kč, mezigeneračně tedy Samsung již ze startu prodejů sleví rovných osm tisíc (loňský Z Fold2 stál při premiéře 54 999 Kč). Dvojnásobná kapacita úložiště pak bude za příplatek dvou tisíc korun.

