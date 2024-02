Toto jsou čtyři funkce Galaxy AI, které dorazí i do řady Galaxy S23 a loňských skládaček od Samsungu

Samsung už při premiéře řady Galaxy S24 potvrdil, že v první polovině roku dorazí umělá inteligence i do řady Galaxy S23. Díky nástroji pro porovnání telefonů přímo na webu Samsungu máme jasno, se kterými funkcemi mohou počítat majitelé loňských „esek“ a také skládaček Galaxy Z Flip5 a Z Fold5. Funkce jsou celkem čtyři, byť přesnější časový harmonogram zatím neznáme.



Samsung potvrdil čtyři funkce Galaxy AI, které dorazí do řady Galaxy S23 a také do loňských skládaček. Řada Galaxy S22 umělou inteligenci nedostane

Do loňských „esek“ se dostanou funkce Circle to Search, Simultánní překlad (SMS, telefonáty), Poznámkový asistent (shrnutí a strukturalizace textu) a také generativní úpravy fotografií. V prvním případě se bavíme o vyhledávání objektů zakroužkováním, které má být exkluzivně dostupné Samsungům a Pixelům od Googlu minimálně do září letošního roku. Překlady budou i u loňské řady fungovat, jak přes klávesnici Samsung Keyboard, tak přímo na obrazovce v průběhu hovoru. Funkce do telefonů dorazí spolu s aktualizací nadstavby na One UI 6.1. Generativní AI zahrnuje úpravy fotek i tvorbu tapet.

V tuto chvíli to tedy vypadá, že řada Galaxy S24 bude mít navíc k dispozici aplikaci Překladač, asistenta pro přepis hlasového záznamu do textové podoby, nebo funkci Chat Assist, která vylepší textovou komunikaci. Nástroj pro porovnávání telefonů na webu Samsungu prakticky vylučuje, že by se měla umělá inteligence Galaxy AI dostat na starší „eska“ nebo na starší skládací telefony. U řady Galaxy S22, u skládaček Z Flip4 ani Z Fold4 umělá inteligence k dispozici nebude.

Funkce Galaxy AI se dostanou do řady Galaxy S23:

Využitelnost mobilní umělé inteligence však bude záviset i na tom, kdy do telefonů dorazí český jazykový balíček. Ten je aktuálně ve vývoji, a do telefonů v Česku by měl dorazit taktéž v první polovině letošního roku.

Zdroj: Samsung via Techradar