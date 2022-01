The Freestyle. Samsung překvapil přenosným projektorem, který se přizpůsobí vašim potřebám

Samsung u příležitosti veletrhu CES oznámil, nejen Galaxy S21 FE, ale také přenosný projektor The Freestyle. Zařízení o hmotnosti pouhých 830 gramů však může mít mnoho podob, lze jej přetvořit do podoby chytrého reproduktoru nebo na přístroj pro „náladové“ osvětlení. V běžné podobě zařízení využívá integrovaný stojánek, není však problém projektor zašroubovat do lustru místo žárovky, a vytvořit si tak promítací plochu třeba ze stolu.

Samotný stojánek je otočný až o 180 stupňů, takže jej namíříte na stěnu, podlahu nebo třeba na strop. Projektovaný zaostřený Full HD obraz může mít úhlopříčku 30 až 100 palců, typově se jedná o projektor DLP s maximálním jasem 230 lumenů, kontrastem 300:1 a životností 20 tisíc hodin. Přísun energie obstarává USB-C napájecí kabel, příp. lze využít powerbanky kompatibilní se standardem USB-PD o minimálním výkonu 50W/20V. Projektor si tak můžete vzít i do terénu bez přístupu k elektrické síti.

Nebude levný

Samozřejmostí je korekce lichoběžníkového zkreslení, novinkou je tzv. chytrá kalibrace, která zajistí úpravu barev tak, abyste mohli promítat i na barevnou zeď či na dřevěnou desku stolu. S přídavnou čočkou se z projektoru stane jakési „náladové“ ambientní osvětlení do domácnosti. Projektor společně s čočkou přenášíte s praktickém obale na cesty.

Intro video k projektoru The Freestyle od Samsungu:

Na těle projektoru dále najdeme prostorový 5W reproduktor a microHDMI. Zbývající konektivita je bezdrátová, The Freestyle podporuje Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i zrcadlení obrazu DLNA z telefonu do projektoru. Do projektoru můžete zrcadlit i obraz z domácí televize. V zařízení běží operační systém Tizen, hlasový asistent Bixby však budete muset používat v angličtině nebo v jiném podporovaném jazyce. Česky totiž stále nehovoří.

Projektor The Freestyle je možné předobjednat od 17. ledna, začátek prodeje se očekává během února. Zájemci z ČR si mohou zařízení předobjednat zde. Pokud na vás vyjde 180. vytvořená předobjednávka v pořadí, dostanete The Freestyle jako dárek. Česká cena projektoru však zatím není známa. V USA se bude projektor nabízet za 899 dolarů, což by při přímém přepočtu dělalo s daní zhruba 24 tisíc korun.