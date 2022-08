Testujeme Samsung Galaxy Z Fold4. Není to revoluce, ale spíš odstraňování neduhů třetí generace

Samsung i letos věští skládacím zařízením stále silnější pozici na trhu. Jihokorejský výrobce tak před několika dny oznámil dvě nové skládačky, které mu mají pomoci udržet dominanci v tomto segmentu, kde, minimálně v Evropě, zatím jihokorejci nemají žádnou vážnější konkurenci. Většina skládaček totiž často neopustí hranice Číny a nebo v nich neběží Android.

Do redakce nám dorazil dražší z modelů, a to skládací hybrid Galaxy Z Fold4. V tomto článku si ukážeme, jak novinka vypadá, jak se používá, a co všechno se změnilo oproti loňské generaci.

Základ zůstal beze změn

Na koncepci skládacího hybridu od Samsungu se nic výrazně nezměnilo. I tentokrát máme k dispozici vnější a vnitřní displej. Zařízení jako celek je trochu širší (o 2,7 resp. 3 mm), na výšku je pak o 3,1 mm nižší. Tím se lehce optimalizovaly poměry stran displejů, ovšem pocit z ovládání je, z vlastní zkušenosti, stejný, jako vloni. I tentokrát nám telefon v zavřeném stavu tvarem dost výrazně připomíná dálkové ovládání. Při rozevření se vnitřní displej vyrovná do podoby tabletového displeje.



Samsung Galaxy Z Fold4 nám dorazil v zelenošedé barevné variantě

Změny na první pohled tentokrát nejsou příliš vidět, displejům narostl maximální jas (1 000 nitů vnější, 1 200 nitů vnitřní), adaptivní 120Hz obnovovací frekvence startuje už na 1 Hz, a také došlo k nepatrnému zúžení pantu. Ten je trochu tužší, než u Z Fold3, ale to může být i dílem úplně nového krabicového telefonu.

Mimochodem, na základním balení už nenajdeme obří písmeno Z, které v posledních několika měsících symbolizuje něco, s čím nechce být nikdo spojován. Ovšem z názvu samotné řady skládaček „zetko“ nezmizelo. A když už jsme nakousli krabičku, tak v ní najdete telefon v rozloženém stavu, a k tomu jen úhledně smotaný oboustranný USB-C kabel, špendlík a uživatelské příručky. Nabíjecí adaptér a sluchátka je třeba dokoupit samostatně.



V malém těle se i tentokrát ukrývá složený „tabletový“ displej. Překlad v displeji je stále znát, možná je trochu menší. Každopádně, velmi rychle si na něj zvyknete

Telefon nám na testování dorazil z šedozeleném barevném provedení, alternativně je k dostání v béžové a v černé barevné variantě. Šedozelená je mimochodem o dost „zelenější“, než loňská zelená, která byla téměř k nerozeznání od černé. I na tom se ukazuje, že Fold4 spíše razí cestu vyladění detailů (byť barva zní v tomto kontextu hodně nadneseně), a že se nejedná o žádný revoluční skok. Na jednu stranu to může být málo, na stranu druhou si to Samsung může dovolit. A změn v konečném důsledku není tak málo, jak by se mohlo zprvu zdát.

Trojnásobný zoom a podpora 8K

Spousta součástí sice zůstává z loňského roku, ale i ty se dočkaly určitých vylepšení. Režim Flex Mode, který umožňuje práci v polorozevřeném stavu můžete vynutit i u aplikací, které jej nepodporují. Jiné aplikace, např. WhatsApp zase rovnou využívají rozvržení na dva sloupce, takže v jedné polovině displeje vidíte náhled chatů, zatímco ten vybraný je zobrazený vpravo. Může za to operační systém Android 12L, který se u Samsungů objevuje vůbec poprvé.



Úvodní varování, nástrojová lišta Hlavní panel, režim Flex Mode a výsledek benchmarku Antutu

Druhým benefitem je spodní toolbar, který v češtině nese název Hlavní panel. Jedná se o soubor šesti základních ikon, k nimž můžete připočíst vstup do hlavní nabídky a ikony posledních dvou spuštěných aplikací. Práci s telefonem to ještě zrychluje, protože nejpoužívanější a často používané aplikace máte rychle po ruce a můžete mezi nimi snadno přepínat. V jednu chvíli na displeji zobrazíte až tři aplikace najednou, a můžete mezi nimi přesouvat vybraných obsah či dokonce měnit pozice aplikačních oken.



Displej je i tentokrát „notebookový“, práce v polorozevřeném režimu má název Flex Mode

Vnitřní 7,6" AMOLED displej, který je opět certifikován na 200 tisíc složení, můžete i tentokrát ovládat dotykovým perem S Pen. To i nadále přenášíte samostatně. Jenže Samsung si vzal zpětnou vazbu k srdci, a tak nabízí i univerzální pouzdro. Standing Cover má na zadní straně stojánek, ale pokud jej vycvaknete, můžete místo něj nasadit pozici se stylusem S Pen. Jeho hrot je i tentokrát šetrný k vrchní fólii na vnitřním displeji, a to znamená, že na vnějším displeji nebude fungovat.



Mezera mezi oběma díly v zavřeném stavu, stále velká tloušťka pantu a detail selfie v displeji

V displeji si i nadále můžeme všimnout poddisplejové selfie, jejíž rastr je o něco jemnější a otočený o 90 stupňů. Fotoaparát je tedy o něco méně patrný než vloni, ale nejde o žádný zásadní krok kupředu. Selfie stále vidíte a poznáte ji zejména podle hrubšího kruhového rastru. Poznat jde i překlad v displeji, který je při přímém srovnání trochu „mělčí“. Stále jej však poznáte po hmatu i vizuálně, Samsung navíc zachoval i mezeru v zavřeném stavu poblíž pantu. Podle produktového manažera je důležitou součástí pro voděodolnost hybridu (IPx8), žádné bližší detaily jsme se však nedozvěděli.



Foťáky jsou na zádech hned tři. Samsung mezigeneračně vyměnil hned dva fotoaparáty. Díky hlavnímu fotočipu se můžete těšit na 8K videa, díky novému teleobjektivu na 3× optický zoom

Hodně si naopak slibujeme od vylepšeného fotoaparátu na zadní straně. Na ostrůvku nadále najdeme tři čočky kryté sklem Super Clear Glass. Jenže díky zastabilizovanému hlavnímu 50Mpx snímači už nově hybrid dokáže natočit 8K videa s 24 fps. A za zmínku stojí i nový zoomový objektiv s 3× optickým zoomem.

Stejná baterie a efektivnější čipset

Telefon pohání Snapdragon 8+ Gen 1, který v našem případě doplňuje 12GB RAM a 256GB úložiště. Právě efektivnější čipset, který se podílí na skóre 950 tisíc bodů v Antutu, je důležitým doplňkem, když se na zvětšení baterie nenašlo místo. Telefon i nadále spoléhá na 4 400mAh akumulátor, který je rozdělený na dvě poloviny, a Samsung navrch přihodil ještě rychlejší kabelové či bezdrátové dobíjení. V řeči čísel se však jedná o výkony 25/15W. Kabelový výkon je stejný, ale telefon se nabije rychleji, loňský model podporoval maximálně 11W bezdrátové dobíjení.

​

Takto vypadá jeden z originálních krytů. Na záda připevníte stojánek nebo držák se stylusem

Galaxy Z Fold4 se v Česku začne prodávat 26. srpna, a to ve třech paměťových konfiguracích. Nejnižší variant vyjde na 44 999 Kč (12/256 GB), v případě 1TB interní paměti se připravte na cenu 54 999. Už brzy pro vás budeme mít redakční recenzi, vaše případné dotazy pokládejte do diskuse pod tímto článkem.