Testujeme Samsung Galaxy Z Flip4. Má větší baterii, rychlejší dobíjení, menší pant a další vylepšení

Před pár dny jsme vám zprostředkovali naše první dojmy ze skládacího Galaxy Z Fold4, který však, i díky vysoké ceně, ani letos nebude mainstream. Mnohem důležitějším produktem pro Samsung, a vůbec celý skládací segment, je véčko Galaxy Z Flip4. To bude na trhu svádět boj s nejnovějším Razrem od Motoroly, a nás zajímavá, co si pro nás Samsung tentokrát připravil.

Véčko s benefity

Véčko od Samsungu si zachovalo svůj loňský design, novinka má základní kontury téměř identické, tedy až desetiny milimetru sem a tam. Klíčový parametr, tedy tloušťka véčka, zůstává beze změn. A to přesto, že se do něj dostala baterie, která má kapacitu vyšší o 400 mAh! Připočíst to však zřejmě můžeme na vrub přepracovanému a zmenšenému pantu. A ještě něčeho si všimnete již na první pohled, zatímco vloni bylo véčko lesklé s matnými boky, letos je to přesně naopak.



V zavřeném stavu kompaktní telefon, v rozevřeném doslova obr - to je véčko Galaxy Z Flip4

V zavřeném stavu je véčko pěkně kompaktní, akorát tak do dlaně. Jeho základní ovládání obstará vnější 1,9" Super AMOLED displej s rozlišením 512 × 260 pix. Panel je umístěn v reflexním rámečku, který nahradí zrcátko, a můžete přes něj upravovat základní nastavení telefonu, přijímat hovory nebo třeba na něm přečíst textové zprávy. Displej si přejímá tapetu z vnitřního displeje a nebo naopak z chytrých hodinek, výběr je jen na vás. V zavřeném stavu má véčko poblíž pantu mezi oběma díly „povinnou“ mezeru, to aby mohlo i nadále nabízet voděodolnost IPx8. Zavření doprovází příjemné cvaknutí.

Vzpomenout musíme i na fotoaparáty. Ty jsou dva, a mezigeneračně se na nich (až na větší pixely hlavního snímače), nic nezměnilo. Škoda, tohle véčko by si rozhodně zasloužilo větší rozlišení hlavního snímače (a s tím spjaté natáčení v 8K) nebo také teleobjektiv. Vnější skleněné plochy jsou kryty odolným sklem Victus+, a mimo námi testované růžovo-zlaté můžete véčko sehnat i v modré, černé a ve fialové.



Véčko lze i nadále používat v polorozevřeném stavu, jemuž Samsung říká Flex Mode. Překlad v displeji je stále viditelný, a poznáte jej i po hmatu. Je prakticky stejný jako u loňské generace Galaxy Z Flip3

Po rozevření se vám naskytne pohled na velmi protáhlý 6,7" Dynamic AMOLED 2X displej o rozlišení 2 640 × 1 080 pix, který má adaptivní obnovovací frekvenci 1 - 120 Hz a maximální jas až 1 200 nitů. Panel se velmi dobře ovládá, jeho vrchní krycí vrstva působí bytelně. Překladu v displeji si i tentokrát všimnete, a to jak vizuálně, tak pouhým dotykem. Velmi brzy si na to však zvyknete, už jen proto, že budete véčko dost času používat zejména v polorozevřeném režimu Flex Mode. Průstřelová selfie má rozlišení 10 megapixelů.



Na vnitřní skládací displej navazuje i vnější informační panel, který toho dokáže o něco více, než vloni

Výkon obstarává Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný 8GB RAM a 128 nebo 256GB pamětí. MicroSD kartu do véčka nevložíte, maximálně dvě fyzické nanoSIM karty, popř. jednu a druhou v podobě eSIM. Prostředí uvnitř vypadá zdánlivě stejně jako Z Flip3, jedná se však o nadstavbu One UI 4.1.1 nad Android 12. A jeho nedílnou součástí je u skládačky i nový výkonový režim. Mimo standardního zpracování si můžete zvolit Lehký výkonový profil (nižší výkon cca o pětinu), který je zhruba na úrovni loňského čipsetu, a přitom šetříte cennou energii.



Rámeček okolo displeje a fotoaparátů mění barvu podle úhlu dopadajícího světla, v nouzi jej využijete jako zrcátku. Detail bočních hran a pantu

Samotná baterie navíc narostla na 3 700mAh, takže 400mAh navrch je více než vítanou změnou, takže by telefon měl s přehledem vydržet i náročný pracovní den. Drobné změny se udály v režimu Flex Mode, např. při natáčení videí můžete véčko držet podobně, jako starší digitální videokameru. V režimu autoframing se do záběru vejde více osob, a podobných drobných úprav je v telefonu ještě několik.



Největší invence véčka není vidět. Pod zadním krytem se skrývá 3 700mAh baterie. Má tedy o 400 mAh větší kapacitu než vloni, aniž by se to jakkoliv podepsalo na rozměrech véčka samotného

Jinými slovy, Galaxy Z Flip4 není až tak revoluční zařízení. Samsung spíše vyladil nedostatky loňského modelu a navrch přidal pár bonusů. Pokud se k nám dostane skládací Razr, bude se Samsungem svádět tvrdý souboj, pokud ne, má letošní véčko od Samsungu prakticky jistotu v tom, že se stane mainstreamem. Tedy poté, až z trhu zmizí doprodávající se Galaxy Z Flip3, s nímž toho má novinka dost společného.

Loňský Flip ohrozí Z Fold4 zejména cenou, protože můžete mít „trojku“ už za 21 tisíc. Letošní generace přitom startuje na metě 27 490 Kč. Prodeje skládacího véčka budou v Česku spuštěny 26. srpna.

Recenzi Samsungu Galaxy Z Flip4 aktuálně připravujeme. Vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem.