Test Samsungu Galaxy Z Flip3 je u konce. Pant véčka přežil dvojnásobek deklarovaného počtu přeložení

Polský YouTube kanál Mrkeybrd věnoval poslední týden intenzivnímu testování skládacího véčka Galaxy Z Flip3. Jenže, zatímco zahraniční weby otestovaly počet přeložení véčka automatickými přístroji, naši severní sousedé na to šli pěkně postaru. V průběhu pětidenního živého streamu véčko překládali ručně, a protože to byla dost namáhavá práce, osoby za kamerou se v průběhu streamu průběžně střídaly. A jaký je výsledek? Véčko přežilo více přeložení, než se původně očekávalo.

Samsung u svých skládaček uvádí, že displej vydrží minimálně 200 tisíc přeložení, a tak se všeobecně očekávalo, že pár tisíc navíc nad touto metou bude znamenat konečnou. Výsledek testování je však příjemným překvapením. Počítadlo přeložení se zastavilo na hodnotě 418 502 přeložení, což je více než dvojnásobek výrobcem deklarované životnosti. Po tomto počtu přeložení navíc neodešel displej, který neustále zobrazoval, ale pant véčka. Ten se nedokázal udržet v rozevřeném ani zavřeném stavu, ale spíše někde uprostřed.



Při 275 tisíc přeložení přišel na řadu prachový test, a to ve vysypaném sáčku z vysavače

Je třeba dodat, že první problémy s nedovíráním pantu byly patrné po 352 tisících přeložení, i tak je to však daleko více, než uvádí Samsung. Ten bere jako normu 100 přeložení denně, při kterých by měl skládací telefon bez poškození displeje vydržet cca 5 let. Skládací test pak prokázal, že displej vydrží daleko více. Na závěr streamu (viz video níže) ještě proběhlo testování pádů véčka na betonovou dlaždici, v průběhu streamu se pak telefon potápěl pod vodou a máchal v odpadu vysypaném z vysavače. Recenzi véčka si můžete přečíst zde.

Závěr překládacího testu Galaxy Z Flip3: